Christian Dior : baisse de 15% des ventes au 1er trimestre

17/04/2020 | 07:15

Christian Dior annonce avoir réalisé au premier trimestre 2020 des ventes de 10,6 milliards d'euros, en recul de 15%. A périmètre et devises comparables, les ventes se sont inscrites en baisse de 17% par rapport à la même période de 2019.



Le groupe de luxe, maison-mère de LVMH, revendique une bonne capacité de résistance dans un environnement économique perturbé par une grave crise sanitaire, entraînant la fermeture de boutiques et sites de production ainsi que l'arrêt des voyages internationaux.



Le conseil d'administration a décidé de proposer à l'assemblée générale du 30 juin un dividende réduit par rapport au montant annoncé le 28 janvier. Ainsi, le solde de dividende à verser s'établirait à 2,60 euros par action, sa mise en paiement intervenant le 9 juillet.



