Christian Dior : croissance de 16% du CA à neuf mois

10/10/2019 | 07:50

Christian Dior, la maison-mère de LVMH, affiche sur les neuf premiers mois de 2019 des ventes de 38,4 milliards d'euros, en hausse de 16%, dont une croissance organique des ventes ressortie à 11% par rapport à la même période de 2018.



Au troisième trimestre, les ventes ont augmenté de 17% par rapport à la même période de 2018, dont une croissance organique de 11%. Les Etats-Unis et l'Europe ont connu de bonnes progressions sur le trimestre tout comme l'Asie malgré un contexte difficile à Hong Kong.



Dans un environnement de croissance depuis le début de l'année, mais marqué par un contexte géopolitique incertain, Christian Dior 'poursuivra sa stratégie centrée sur l'innovation et une expansion géographique ciblée dans les marchés les plus porteurs'.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.