Christian Dior : croissance de 16% du CA au 1er trimestre

11/04/2019 | 07:47

Christian Dior, la maison-mère du géant du luxe LVMH, dévoile des ventes de 12,5 milliards d'euros pour le premier trimestre 2019, en progression de 16%, dont une croissance organique de 11% poursuivant ainsi les tendances observées en 2018.



'Le groupe compte sur le talent et la motivation de ses équipes, la diversité de ses métiers et le bon équilibre géographique de ses ventes pour renforcer encore en 2019 son avance sur le marché mondial des produits de haute qualité', affirme-t-elle.



Elle ajoute qu'hormis l'approbation par l'assemblée générale de Belmond du projet d'acquisition de cette société par LVMH, il n'y a pas eu d'évènement ou de changement de nature à affecter de façon significative la structure financière du groupe.



