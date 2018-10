Christian Dior : croissance organique de 12% sur neuf mois

10/10/2018 | 07:34

Christian Dior annonce avoir réalisé sur les neuf premiers mois de l'année 2018 des ventes de 33,1 milliards d'euros, en hausses de 6% en données publiées et de 12% en organique par rapport à la même période de 2017.



Au troisième trimestre 2018, les ventes ont augmenté de 10%, une performance qui poursuit les tendances enregistrées au premier semestre et à laquelle tous les groupes d'activités ont contribué. La croissance organique des ventes s'établit à 10%.



Dans un contexte géopolitique et monétaire incertain, le groupe de luxe -maison-mère de LVMH- 'compte sur le dynamisme de ses marques et le talent de ses équipes pour renforcer encore en 2018 son avance sur le marché mondial du luxe'.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.