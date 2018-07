Christian Dior : résultat net pdg de 1 206 ME au 1er semestre

24/07/2018 | 18:53

Le groupe Christian Dior réalise au premier semestre 2018 des ventes de 21,8 milliards d'euros, en croissance de 5 %. La croissance organique des ventes s'établit à 12 % par rapport à la même période de 2017.



Au second trimestre, les ventes sont en hausse de 5 % par rapport à la même période de 2017. La croissance organique des ventes s'établit à 11 %.



Le résultat opérationnel courant s'établit à 4 640 millions d'euros au premier semestre 2018, en hausse de 24 %. La marge opérationnelle courante ressort à 21,3 %, en hausse de 3,3 points. Le résultat net, part du Groupe s'élève à 1 206 millions d'euros, en croissance de 34 %.



Le Conseil d'administration de Christian Dior s'est réuni le 24 juillet 2018 et a décidé la mise en paiement, le 6 décembre 2018, d'un acompte sur dividende en numéraire d'un montant brut de 2 euros par action.



