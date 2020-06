LVMH n'envisage pas d'acheter d'actions Tiffany sur le marché

LVMH a annoncé jeudi ne pas envisager d'acheter d'actions Tiffany sur le marché, répondant ainsi aux spéculations sur une possible renégociation de son offre d'achat sur le joaillier américain confronté à la pandémie de coronavirus et aux récentes émeutes aux Etats-Unis qui pèsent sur le secteur de la distribution.

"Le Conseil d'administration de LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton s'est réuni (mardi) et a notamment porté son attention sur l'évolution de la pandémie et son impact potentiel sur les résultats et les perspectives de la société Tiffany au regard de l'accord qui lie les deux groupes", a indiqué LVMH dans un communiqué.

"Compte tenu des rumeurs ayant circulé sur le marché, LVMH confirme, à cette occasion, ne pas envisager d'acheter d'actions Tiffany sur le marché", a-t-il ajouté.

LVMH a conclu en novembre un accord pour racheter Tiffany pour environ 14,7 milliards de dollars, la plus importante acquisition de son histoire.

Dans le cadre de cette offre, le groupe dirigé par Bernard Arnault prévoit de débourser 135 dollars par action en numéraire. Or, en raison notamment de l'impact de la pandémie de coronavirus, le cours de Bourse de Tiffany est depuis tombé à moins de 115 dollars.

Cela a alimenté la spéculation sur une éventuelle renégociation de l'offre de rachat de Tiffany. Mercredi, des sources proches du dossier ont indiqué à Reuters que LVMH réfléchissait en ce sens, tout en restant convaincu de la pertinence stratégique de cette opération.

A la Bourse de Paris, l'action LVMH gagne jeudi -0,04% à 393,3 euros dans les tout premiers échanges alors que l'indice CAC 40 accuse un léger recul (-0,5%).

(Blandine Hénault, édité par Jean-Michel Bélot)