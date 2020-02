Chr. Hansen : BlackRock baisse sa participation

11/02/2020 | 13:00

BlackRock a réduit sa participation dans Chr. Hansen, a déclaré le fabricant danois d'ingrédients alimentaires.



Le plus grand gestionnaire de fonds au monde, qui détenait auparavant 5,61% de la société, a abaissé sa participation à 5,53%, soit 7 296 779 actions, a déclaré aujourd'hui Chr Hansen dans le cadre du dossier réglementaire.



Chr. Hansen fabrique des solutions d'ingrédients naturels pour l'alimentation, la nutrition, industries pharmaceutique et agricole.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.