Ci Com a perdu moins que prévu avec sa participation dans ADC SIIC

Zurich (awp) La société de participations genevoise Ci Com a revu à la baisse sa provision constituée pour sa part dans Alliance Développement Capital SIIC (ADC SIIC). La provision complémentaire de 273'000 francs suisses pour dépréciation sur titres en rapport avec ADC SIIC, annoncée le 30 juin, a été réduite de 54'000 francs suisses pour s'établir à 219'000 francs suisses, selon un communiqué publié vendredi.

En date du 31 décembre, Ci Com détenait 13'765 actions dans la société foncière ADC SIIC, cotée à Paris, soit 10,13% des parts. En juillet, Ci Com avait annoncé une perte semestrielle de 319'000 francs suisses , contre un déficit de près d'un demi-million un an plus tôt.

