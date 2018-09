Zurich (awp) - La société de participation Ci Com indique mercredi avoir contenu sa perte nette autour de 319'000 francs suisses sur les six premiers mois de l'année, contre un déficit de près d'un demi-million un an plus tôt.

La firme genevoise précise dans son compte-rendu intermédiaire n'avoir procédé à aucun remaniement de son portefeuille, composé de participations dans la société foncière belge Alliance Développement Capital SIIC (10,13%) et dans la société de participation luxembourgeoise Zenessa (14,52%).

L'évolution défavorable du cours d'Alliance Développement Capital sur Euronext Paris, passée en six mois de 28,9 centimes d'euros à 9,4 centimes, a conduit Ci Com a procéder à une provision pour dépréciation de 273'268 francs suisses.

A l'inverse, Ci Com a récupéré quelque 20'000 francs suisses sur des provisions constituées pour Zenessa.

La direction ne s'aventure pas sur le terrain des perspectives chiffrées pour l'ensemble de l'exercice, se contentant d'indiquer être à l'affut de toute opportunité d'investissement.

Depuis fin juin, Ci Com a enregistré le départ du président de son conseil d'administration et directeur financier Patrick Engler, remplacé à la tête de l'organe de surveillance par Valérie Gimond Duménil. La responsabilité des finances a été confiée à Michel Réthoret.

