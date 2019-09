Ci Com toujours embourbé dans le rouge au premier semestre

Zurich (awp) - La société de participations Ci Com, en déficit chronique depuis 2016, a creusé sa perte nette sur le premier semestre 2019 à quelque 368'000 francs suisses contre 319'000 francs suisses un an plus tôt. La valorisation des participations s'est érodée à 3,73 millions, contre 3,99 millions.

Les charges d'exploitation ont enflé à 73'000 contre 46'000 francs suisses, sous l'effet notamment du débours de 8000 francs suisses dans le cadre d'un litige avec l'opérateur de la place zurichoise autour des devoirs d'annonce. Le déficit financier a atteint 295'000 francs suisses, contre 287'000 francs suisses, égraine un compte-rendu à mi-parcours publié jeudi.

Ci Com a notamment enregistré un correctif de valeur de 237'000 francs suisses sur sa participation dans la société immobilière belge Alliance Développement Capital (ADC SIIC) et un autre de 25'000 francs suisses sur celle dans la société d'investissement luxembourgeoise Zenessa.

Les charges d'intérêt sur un prêt d'actionnaires se sont élevées à 12'000 francs suisses, tout comme les dépenses liées au maintien de la cotation sur SIX.

La firme genevoise assure conserver le soutien de son principal actionnaire, Dual Holding, dans sa recherche de nouveaux placements. Le contexte de prix demeure toutefois élevé.

