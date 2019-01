Cibox Inter@ctive : Cibox présente au CES 2019 un nouveau concept de Trottinette Electrique Partagée pour les Salariés en Entreprises et annonce ses premières nouveautés produits pour 2019

En ce début d'année 2019, Cibox souhaite préciser sa stratégie et présenter ses nouveautés produits pour 2019. L'entreprise est présente du 8 au 11 janvier 2019 au CES de Las Vegas, plus grand salon d'électronique grand public au monde, au sein de l'espace des innovations Eureka Park aux côtés des startups françaises de la French Tech.

L'année 2019, CIBOX est entrée dans une nouvelle ère en termes de marchés et d'orientation stratégique. L'année qui s'achève a permis à l'entreprise de construire les fondations d'une nouvelle orientation.

Choisir son futur, c'est définir des couples marchés – produits et de rendre l'entreprise agile organisée en mode projet.

Sur ses marchés, Cibox construit son offre afin qu'elle puisse répondre à deux besoins :

Apporter plus de récurrence dans l'activité de l'entreprise, avec la recherche de plus de référencement en « permanent » dans les enseignes tant sur le digital que la distribution offline, les produits à valeur ajoutée ayant besoin de conseil et de démonstration ;

Développer et investir dans des activités plus rentables, en se concentrant sur des produits à plus forte valeur ajoutée, moins en concurrence avec les produits de marque distributeur ou autre produits premier prix, tout en maintenant une relation la plus proche et la plus directe possible avec les utilisateurs.

*

* *

Depuis le début 2018, tout en continuant à servir les clients stratégiques avec les produits Scooty et Cibox, les équipes se sont mobilisées sur les sorties de nouveaux produits du millésime 2019, en ligne avec la stratégie précédemment rappelée.

Cibox procédera début 2019 à des lancements produits sur ses deux marchés stratégiques, avec un focus sur les canaux de distribution les plus adaptés à chaque produit.

lancement de yeep.me et de la solution me²

yeep.me proposera une gamme large de trottinettes électriques ; ainsi plusieurs modèles sortiront au cours du premier semestre et auront vocation à être distribués par des réseaux et magasins spécialisés.

Les trottinettes proposées embarqueront des couples moteurs - batteries offrant puissance et autonomie avec des équipements de confort et de sécurité. De la trottinette multimodale pour les trajets du quotidien intégrant un passage dans les transports en commun à la trottinette puissante à grande autonomie pour les parcours plus longs domicile-travail.

yeep.me c'est l'évolution silencieuse qui permet à ses utilisateurs de se déplacer en silence et de contribuer à un monde meilleur, chacun à son échelle.

Les produits yeep.me s'inscrivent dans une démarche durable intégrant :

le recyclage des batteries en fin de vie pour assurer une destruction et récupération des matériaux optimisées ;

l'accès à des pièces détachées pour entretenir au meilleur prix sa trottinette.

Les premières productions ont eu lieu en décembre 2018. Le lancement commercial, prévu au cours du premier trimestre 2019, démarrera avec la vente en ligne et en direct sur le site yeep.me.

Parmi les nouveautés que CIBOX présentera au CES de Las Vegas en janvier 2019 sur un stand dédié figurera une nouvelle offre destinée aux entreprises : me² « Mobility for Enterprise » (mobilité pour les équipes en entreprise).

Avec cette offre CIBOX proposera un package « clé en main » comprenant :

Une flotte de trottinettes yeep.me intégrant un module de communication, GPS ;

Une interface web pour l'entreprise afin qu'elle puisse gérer son parc, les utilisateurs et les droits ;

Une application pour les utilisateurs afin qu'ils réservent, empruntent et restituent sur les sites de l'entreprise la trottinette ;

Un service tout compris : paramétrage, livraison, hotline, service d'échange en cas de casse…

L'entreprise paiera un loyer mensuel afin de mettre ces trottinettes et le service à disposition des équipes.

CIBOX vise avec cette offre les entreprises ayant des sites de 10 à 1000 personnes, et pouvant accueillir un parc de 5 à 100 trottinettes.

L'objectif du salon étant de présenter le concept et l'offre initiale afin :

d'identifier des partenaires pour la commercialisation ;

de recueillir les impressions des entreprises dans le but d'ajuster l'offre finale de lancement.

Ce lancement est prévu au 2ème semestre 2019.

À propos de Cibox Inter@ctive

Créée en 1995, Cibox Inter@ctive est une entreprise française spécialisée dans le développement informatique.

Au cours des années, la société a acquis une grande expérience en matière d'électronique et propose à ce jour une gamme de produits innovants.

L'essentiel de son chiffre d'affaires est réalisé auprès de la distribution, spécialisée et généraliste, en France et à l'international.

En 2015, Cibox Inter@ctive a élargi sensiblement son offre de produits en proposant Smartphones, et objets connectés et en 2016 une nouvelle activité a été créée dans le secteur des transporteurs individuels écologiques.

Cotation : Eurolist Compartiment C d'Euronext Paris Code ISIN : FR 0000054322 - CIB

Relation Investisseurs investisseurs@ciboxcorp.com

