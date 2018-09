Cibox Inter@ctive : Rapport financier semestriel 2018

S O M MA I R E

1. ATTESTATION DU RESPONSABLE DU RAPPORT FINANCIER..................................... 4

2. RAPPORT SEMESTRIEL D'ACTIVITES.............................................................................. 5

2.1 FAITS MARQUANTS................................................................................................................. 5

2.2 COMMENTAIRES SUR L'ACTIVITE DE LA SOCIETE AU COURS DE L'EXERCICE ECOULE......... 5

2.3 EVOLUTION DES AFFAIRES,DES RESULTATS ET DE L'ENDETTEMENT.................................... 5

2.4 COMPTES................................................................................................................................ 6

2.5 PERSPECTIVES DE LA SOCIETE............................................................................................... 6

2.6 INVESTISSEMENTS ET ACTIVITES EN MATIERE DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT.......... 6

2.7 REMUNERATION DES DIRIGEANTS.......................................................................................... 6

3. BILAN ACTIF........................................................................................................................... 7

4. BILAN PASSIF.......................................................................................................................... 8

5. COMPTE DE RESULTAT....................................................................................................... 9

6. TABLEAU DE FINANCEMENT............................................................................................ 10

7. ANNEXE DES COMPTES ANNUELS.................................................................................. 11

7.1 EVENEMENTS SIGNIFICATIFS................................................................................................ 11

7.2 ETABLISSEMENT DES COMPTES............................................................................................ 11

7.3 REGLES ET METHODES COMPTABLES................................................................................... 11

7.4 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES.................................................................................... 11

7.5 IMMOBILISATIONS CORPORELLES........................................................................................ 11

7.6 IMMOBILISATIONS FINANCIERES.......................................................................................... 12

7.7 CLIENTS ET AUTRES CREANCES............................................................................................ 12

7.8 INDEMNITES DE DEPART EN RETRAITE................................................................................. 12

7.9 VALEUR MOBILIERE DE PLACEMENT................................................................................... 12

7.10 CONVERSION DES COMPTES EXPRIMES EN DEVISES............................................................. 12

7.11 STOCKS................................................................................................................................. 12

7.12 NOTES SUR LE BILAN............................................................................................................ 13

7.12.1 IMMOBILISATIONS CORPORELLES........................................................................................ 13

7.12.2 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES..................................................................................... 13

7.12.3 IMMOBILISATIONS FINANCIERES.......................................................................................... 13

7.12.4 AUTRES CREANCES.............................................................................................................. 14

7.12.5 VARIATION DES CAPITAUX PROPRES.................................................................................... 14

7.12.6 PROVISION.......................................................................................................................... 15

7.12.7 EMPRUNTS ET DETTES AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDITS....................................... 15

7.12.8 DETTES FISCALES ET SOCIALES............................................................................................ 15

7.12.9 AUTRESDETTES.................................................................................................................. 15

7.12.10 ETAT DES CREANCES ET DETTES AVEC DES SOCIETES LIEES................................................ 15

7.13 NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT.................................................................................. 15

7.13.1 CHIFFRE D'AFFAIRES........................................................................................................... 16

7.13.2 TRANSFERT DE CHARGES..................................................................................................... 16

7.13.3 RESULTAT FINANCIER......................................................................................................... 16

7.13.4 RESULTAT EXCEPTIONNEL................................................................................................... 16

7.13.5 RESULTAT PAR ACTION APRES DILUTION............................................................................. 16

7.14 TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS........................................................................ 17

7.15 SITUATION FISCALE LATENTE.............................................................................................. 17

7.16 EFFECTIF.............................................................................................................................. 17

7.17 ENGAGEMENTS HORS BILAN................................................................................................. 17

7.18 REMUNERATION ET ENGAGEMENTS DE RETRAITES ALLOUES AUX MEMBRES DES ORGANES D'ADMINISTRATIONS............................................................................................................ 17

7.19 RISQUE PAYS......................................................................................................................... 17

7.20 CREDIT BAIL......................................................................................................................... 17

7.21 IDENTITE DE LA SOCIETE CONSOLIDANTE............................................................................ 17

8. ATTESTATION D'EXAMEN LIMITE................................................................................. 18

1. ATTESTATION DU RESPONSABLE DU RAPPORT FINANCIER

J'atteste qu'à ma connaissance les comptes présentés dans le rapport financier semestriel sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la société et que le rapport semestriel d'activités présente un tableau fidèle des évènements importants survenus pendant les six premiers mois de l'exercice et de leur incidence sur les comptes semestriels, des principaux risques et incertitudes pour les six mois restants de l'exercice et des principales transactions entre les parties liées.

Fait à Alfortville, le 4 septembre 2018.

Le Président du Conseil d'Administration - Ming Lun Sung

2. RAPPORT SEMESTRIEL D'ACTIVITES

Faits marquants

- La société a réalisé un échange de titres avec la société CXM en chine et fabriquant des produits de mobilité. La société Cibox détient 9.82 % de la société CXM en échange de 3 % du capital de Cibox.

- Un rappel de produits défectueux s'est déroulé au 1ersemestre 2018, entraînant l'établissement d'un avoir au client concerné, la dépréciation des stocks concernés à 100 % pour 400 K€et une prise en charge par CXM à hauteur de 600 K€

- La société a été condamnée à une amende AMF de 200 K€pour des faits datant de 2014 & 2015.

Commentaires sur l'activité de la société au cours du semestre écoulé

Le premier semestre affiche un chiffre d'affaires en hausse de 9.3 % par rapport au premier semestre 2017.

Le chiffre d'affaires du premier semestre 2018 a été négativement impacté par les avoirs émis dans le cadre de l'opération de rappel d'hoverboards intervenue en début d'année, le coût correspondant faisant l'objet d'une indemnisation de la part du fournisseur de Cibox.

Au cours du premier semestre 2018, Cibox a poursuivi le développement commercial de sa gamme de produits de mobilité. Ainsi, Cibox a notamment conclu avec son partenaire CXM un premier volet d'accord commercial permettant le développement et l'animation des ventes par Cibox de produits fabriqués par CXM sur le marché européen. L'effet de ce partenariat sur les ventes de Cibox sera progressifavec des premiers résultats attendus sur fin 2018 et surtout 2019, et prendra diverses formes : ouverture de nouveaux comptes, référencement permanent de certaines références auprèsde clients existants, lancement de nouveautés…

Evolution des affaires, des résultats et de l'endettement

Pour le 1ersemestre 2017 :