Cibox Inter@ctive : Résultats semestriels 2018

En K€ S1 2018 S1 2017 Chiffre d'affaires 6 974 6 378 Résultat d'exploitation -59 57 Résultat financier 427 225 Résultat exceptionnel -206 28 Résultat net 162 310

Ventes en nette progression : hausse de 9,3% du chiffre d'affaires par rapport au premier semestre 2017

Les ventes du premier semestre 2018 ont progressé de 9,3% par rapport à la même période en 2017. Le chiffre d'affaires du premier semestre 2018 a été négativement impacté par les avoirs émis dans le cadre de l'opération de rappel d'hoverboards intervenue en début d'année, le coût correspondant faisant l'objet d'une indemnisation de la part du fournisseur de Cibox.

Au cours du premier semestre 2018, Cibox a poursuivi le développement commercial de sa gamme de produits de mobilité. Ainsi, Cibox a notamment conclu avec son partenaire CXM un premier volet d'accord commercial permettant le développement et l'animation des ventes par Cibox de produits fabriqués par CXM sur le marché européen. L'effet de ce partenariat sur les ventes de Cibox sera progressif avec des premiers résultats attendus sur fin 2018 et surtout 2019, et prendra diverses formes : ouverture de nouveaux comptes, référencement permanent de certaines références auprès de clients existants, lancement d'une nouvelle marque et de nouveautés…

Evolution des résultats semestriels

Le résultat d'exploitation s'établit à -59 K€ contre 57 K€ au premier semestre de l'année précédente. Il a été impacté par une hausse des coûts d'exploitation, traduisant la poursuite des investissements de Cibox : impact des nouvelles embauches réalisées sur les douze derniers mois, et recours accru à la sous-traitance dans le cadre de l'activité de service après-vente.

A la date du présent communiqué, les coûts directs liés à l'opération de rappel de produits sont constitués :

des avoirs émis suite à la reprise des produits effectuée au cours du semestre, pour lesquels le coût correspondant est pris en charge par le fournisseur de Cibox, l'indemnisation correspondante ayant été comptabilisée dans les comptes du semestre ;

d'autres coûts (logistiques, communication…) qui seront pris en charge par les assureurs, après déduction des franchises respectives.

Le résultat financier s'élève à 427 K€ contre 225 K€ au premier semestre 2017, le résultat du premier semestre 2018 se composant principalement d'une plus-value de 472 K€ réalisée sur la cession de titres auto-détenus intervenue au cours du premier semestre 2018 ; d'une plus-value d'échange de titres de 55 K€ constatée lors de la finalisation de l'opération d'échange de titres avec la société CXM ; une dotation complémentaire de 96 K€ à la provision pour dépréciation sur les titres DMS détenus par CIBOX, compte-tenu de l'évolution du cours de bourse de cette société.

Le résultat exceptionnel du semestre est une perte de 206 K€, qui inclut principalement une amende de 200 K€ relative à la sanction prononcée par l'Autorité des Marchés Financiers en date du 5 juillet 2018, concernant des faits anciens survenus en 2014 et 2015.

Compte-tenu des éléments précédents, le résultat net du semestre s'établit à 162 K€ contre 310 K€ au premier semestre 2017.

Trésorerie et structure financière

Au 30 juin 2018, les capitaux propres s'élèvent à 3 887 K€ contre 3 638 K€ au 30 juin 2017.

Au 30 juin 2018, le poste du bilan « Disponibilités et valeurs mobilières de placement » qui s'élève à 1 753 K€ se décompose comme suit :

- Disponibilités : 524 K€;

- Valeurs mobilières de placement : titres de la société DMS pour 500 K€, soit une valeur brute de 1 032 K€ que vient diminuer une provision de 532 milliers d'euros ;

- Titres auto-détenus : 729 K€.

____________________________

Cotation : Euronext Paris, Compartiment C

Code ISIN : FR 0000054322 - CIB

Chantal Tibaut

01.46.70.18.34 Relation Investisseurs

c.tibaut@ciboxcorp.com

Information réglementée

Communiqués au titre de l′obligation d′information permanente :

- Communiqué sur comptes, résultats Communiqué intégral et original au format PDF :

