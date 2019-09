Cibox Inter@ctive : Résultats semestriels 2019

En K€ S1 2019 S1 2018 Chiffre d'affaires 3 280 6 974 Marge Brute (1) 670 807 Résultat d'exploitation -245 -59 Résultat financier 78 427 Résultat exceptionnel -18 -206 Résultat net -185 162

(1) Marge brute = chiffre d'affaires diminué des charges suivantes : achats consommés, variation de stocks, droits de douane, transport sur achat

Ventes de l'activité mobilité multipliées par 2,8 par rapport au premier semestre 2018

Au premier semestre 2019, le chiffre d'affaires s'est élevé à 3 280 K€, à comparer à un chiffre d'affaires de 6 974 K€ sur la même période en 2018, soit une diminution de 3 694 K€.

L'arrêt de la distribution de smartphones est le principal facteur explicatif de la baisse d'activité de la période. Hors activité Smartphone, le chiffre d'affaires du premier semestre 2019 est en progression de 11% par rapport au premier semestre 2018.

L'activité mobilité a poursuivi sa progression au premier semestre 2019 et a représenté 64% des ventes sur cette période, toujours soutenue par les ventes de trottinettes électriques.

Les ventes de l'activité de stockage informatique sont en recul sur le premier semestre en comparaison avec l'an dernier, CIBOX privilégiant la marge au volume.

Un résultat d'exploitation semestriel en recul

La marge brute s'élève à 670 milliers d'euros au 30 juin 2019 vs 807 milliers d'euros l'année précédente. Le taux de marge brute s'est élevé à 20,4% sur le premier semestre 2019 (11,5% sur le premier semestre 2018), cette progression du taux de marge provenant principalement du recentrage du portefeuille d'activités de Cibox sur les produits de mobilité.

Le résultat d'exploitation s'établit à -245 K€ contre -59 K€ au premier semestre de l'année précédente, la diminution provenant essentiellement de la variation de la marge brute.

Le résultat financier s'élève à 78 K€ contre 427 K€ au premier semestre 2018, le résultat financier du premier semestre 2019 se composant principalement : d'une reprise de provision pour dépréciation des titres DMS à hauteur de 214 K€ suite à l'évolution du cours de Bourse et à la cession d'une partie des titres au cours du premier semestre 2019 ; d'une moins-value de cession des titres DMS pour 46 K€ ; d'une dotation complémentaire à la provision pour dépréciation des titres CIBOX pour 85 K€.

Compte-tenu des éléments précédents, le résultat net du semestre ressort en perte à -185 K€ contre un bénéfice de 162 K€ au premier semestre 2018.

Trésorerie et structure financière

Au 30 juin 2019, les capitaux propres s'élèvent à 3 488 K€ contre 3 887 K€ au 30 juin 2018.

Au 30 juin 2019, le poste du bilan « Disponibilités et valeurs mobilières de placement » s'élève à 2 356 K€ et se décompose comme suit :

disponibilités : 1 470 K€ ;

valeurs mobilières de placement : titres de la société DMS pour 407 K€, soit une valeur brute de 951 K€ que vient diminuer une provision de 544 milliers d'euros ;

titres auto-détenus : 479 K€.

Au premier semestre 2019, l'entreprise a investi 209 K€, principalement :

en appareils de mesure et machines de tests afin de maitriser nos développements produits. Cela permettra également d'améliorer le délai de développement produits pour les années à venir ;

en outillage (moules) pour tendre vers une offre produits plus différenciée et avec des produits exclusifs.

La Société a réalisé une augmentation de capital en juillet 2019. Foch Partner a souscrit intégralement cette opération, pour un montant global de 1 M€, ce qui représente 9,97 % du capital de la Société.

Perspectives

Cibox poursuit l'exécution de sa feuille de route présentée au premier semestre1 et continue à mettre l'accent sur le développement de son activité de mobilité. Les investissements du premier semestre 2019 et à venir vont permettre la sortie de quatre nouveaux modèles de trottinettes sur la fin d'année 2019.

Ces investissements vont se poursuivre au second semestre 2019. Alors que les efforts financiers du semestre écoulé ont essentiellement porté sur le développement produit (acquisition de machines, moules, certificats, prototypes et échantillons…), les priorités du second semestre 2019 porteront également sur le marketing et les ventes, avec une emphase sur le marketing digital.

Par ailleurs, Cibox a créé une fonction de Directeur Commercial, poste pourvu depuis le 2 septembre 2019 par Christian Moulin. Fort d'une expérience de plus de 25 ans à différents rôles en direction commerciale au sein de sociétés comme HP, Microsoft, Christian aura pour mission de renforcer nos relations auprès des clients historiques de la grande distribution et de développer les nouvelles activités de l'entreprise en mobilité :

Développement d'un réseau de spécialistes de la mobilité pour la marque yeep.me ;

Développement commercial de me² : location de trottinettes et vélos électriques aux entreprises à destination de leurs employés et leurs clients.

Parmi les développements commerciaux récents, la marque yeep.me vient d'être référencée par un réseau de distribution de vélos représentant un potentiel d'environ 110 points de ventes. Enfin, le site internet de vente directe des produits yeep.me ouvrira dans les prochaines semaines. La Société sera présente sur le Salon Autonomy (Paris - octobre 2019) et à la Foire de Canton (du 15 au 19 octobre 2019).

Les premiers effets significatifs de ces investissements sur l'activité de mobilité sont attendus à partir de 2020.

Pour rappel, Cibox avait annoncé en 2018 un accord avec la société chinoise CXM, partenariat qui concerne l'activité de mobilité et qui comportait un volet commercial, un volet industriel et un échange capitalistique. Le volet industriel du partenariat, produit des fruits CXM réalisant pour le compte de Cibox certaines fabrications pour la gamme mobilité. Le volet commercial de l'accord n'est cependant pas satisfaisant à ce jour, compte-tenu de conditions commerciales défavorables.

À propos de Cibox Inter@ctive

Créée en 1995, Cibox Inter@ctive est une entreprise française spécialisée dans le développement informatique.

Au cours des années, la Société a acquis une grande expérience en matière d'électronique et propose à ce jour une gamme de produits innovants. L'essentiel de son chiffre d'affaires est réalisé auprès de la distribution, spécialisée et généraliste. Elle est également présente auprès des « pure players » du e-commerce.

Spécialisée dans le design et la conception de produits technologiques conviviaux sur différents marchés, Cibox entend jouer un rôle moteur dans la révolution initiée de la mobilité urbaine.

1 Voir notamment le Communiqué de Presse du 28 mai 2019.

