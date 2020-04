Cicor Technologies Ltd. – Les actionnaires acceptent toutes les propositions

Bronschhofen, le 17 avril 2020. Cicor (SIX Swiss Exchange: CICN). Les actionnaires ont accepté toutes les propositions à l'Assemblée générale ordinaire de Cicor Technologies Ltd. du 16 avril 2020. L'Assemblée générale a approuvé le versement d'un dividende de CHF 1,50 par action nominative à partir des réserves d'apports de capital. Celui-ci sera versé sans frais et sans impôt anticipé aux actionnaires à partir du 23 avril 2020.

Lors de l'Assemblée générale annuelle de Cicor Technologies Ltd. de cette année, au cours de laquelle les actionnaires ont pu exercer leur droit de vote exclusivement au moyen d'une procuration et des instructions de vote au représentant indépendant conformément à l'article 6a de l'ordonnance 2 sur les mesures de lutte contre le coronavirus (COVID-19), les actionnaires ont accepté toutes les propositions du conseil d'administration. L'Assemblée a approuvé rapport annuel, rapport financier annuel et des comptes consolidés 2019 ainsi que l'utilisation du résultat du bilan et a donné quitus aux membres du conseil d'administration et de la direction pour l'exercice 2019. La rémunération totale du conseil d'administration pour la prochaine durée de mandat et l'autorisation de la rémunération fixe et des éléments variables de la rémunération de la direction ont été par ailleurs adoptées pour l'exercice suivant. L'Assemblée générale a en outre approuvé la proposition de verser un dividende de CHF 1,50 par action nominative à partir des réserves d'apports de capital.

Tous les membres du conseil d'administration et du comité de rémunération ont été réélus. L'avocat Pascal Moesch, représentant indépendant des droits de vote (Athemis, Rue Jaquet-Droz 32, 2300 La Chaux-de-Fonds) et l'organe de révision, KPMG SA, Zurich, ont été par ailleurs désignés par l'Assemblée générale pour une autre année.

Contact:

Alexander Hagemann Patric Schoch CEO CFO Tél. +41 71 913 73 00 Tél. +41 71 913 73 00 E-mail: media@cicor.com E-mail: media@cicor.com

Cicor Management AG

Gebenloostrasse 15

9552 Bronschhofen

Suisse