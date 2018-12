Cicor Technologies Ltd. - SIX Exchange Regulation ouvre une enquête sur une possible fuite d'informations suite à la publication du rapport semestriel 2018 par une entreprise tierce.

Boudry/Bronschhofen, 12 décembre 2018 - Cicor (SIX Swiss Exchange: CICN) a été informée par l'inspection interne de SIX Swiss Exchange, SIX Exchange Regulation, qu'une enquête avait été ouverte contre l'entreprise.

L'enquête est en lien avec une possible fuite d'informations suite à la publication du rapport semestriel 2018. Une entreprise tierce chargée de l'envoi du rapport semestriel 2018 l'a envoyé, contrairement aux instructions, un jour trop tôt par la poste à quelques actionnaires.

Après avoir eu connaissance de l'action, peu de temps après le début des négociations, Cicor en a informé immédiatement SIX Exchange Regulation et le communiqué de presse et le rapport semestriel 2018 ont été, après dialogue avec SIX Exchange Regulation, publiés quelques heures plus tard.

De ce fait, Cicor estime qu'une enquête sur l'incident n'est pas nécessaire. Cicor n'est en aucun cas fautive et les intérêts des investisseurs n'ont jamais été menacés.

Contact

Alexander Hagemann Patric Schoch CEO CFO Tél. +41 71 913 73 00 Tél. +41 71 913 73 00 E-mail : media@cicor.com E-mail : media@cicor.com

Cicor Management AG

Gebenloostrasse 15

9552 Bronschhofen

Suisse