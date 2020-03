Cicor a moins gagné en 2019, malgré une hausse des ventes

Zurich (awp) - Cicor a vu son chiffre d'affaires croître en 2019, malgré un ralentissement au second semestre. Mais sa rentabilité et son bénéfice ont au contraire reculé. Le groupe actif dans l'électronique et l'électrotechnique, basé à Boudry, va tout de même verser un dividende en hausse.

Le chiffre d'affaires a augmenté de 2,3% à 253,9 millions de francs suisses, relève jeudi le groupe leader dans les cartes de circuits imprimés et hybrides et de la microélectronique. Les entrées de commandes ont fondu de près d'un quart par rapport à 2018 à 208,9 millions de francs suisses.

Le résultat opérationnel (Ebit) a légèrement reculé à 14,9 millions (-2%). Le bénéfice net s'est lui aussi retracté de 12,5% à 8,4 millions. Le dividende est relevé à 1,50 franc, contre 1,00 franc l'année précédente.

Le groupe a présenté des chiffres plus ou moins alignés sur les attentes des analystes consultés par AWP. Si les ventes sont inférieures à leurs pronostics, le dividende est meilleur qu'escompté. La Banque cantonale de Zurich avait vu juste pour le bénéfice net.

Pour 2020, le chiffre d'affaires est attendu en léger repli par rapport à 2019. L'épidemie de coronavirus a eu un impact plus important que prévu sur les cahînes d'approvisionnement, selon le communiqué.

Le groupe confirme viser une marge Ebit à long terme entre 6 et 8%.

ck/ol