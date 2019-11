Cicor choisi comme partenaire de production dans les dispositifs médicaux

Zurich (awp) - Le groupe Cicor a annoncé vendredi avoir été choisi comme partenaire de production d'une entreprise "renommée du secteur des dispositifs médicaux" non identifiée. Dans son communiqué, la société basée à Boudry indique projeter pour 2021 en série une commande pour un volume estimé entre 6 et 9 millions de francs suisses.

Avec l'augmentation prévue des volumes par la suite, Cicor estime pouvoir livrer à son client des produits à partir de ses usines asiatiques pour plus de 10 millions de francs suisses par an.

Qualifiée de "jalon important", cette commande vient s'ajouter à un nombre significatif de projets de nouveaux clients décrochés dans le secteur des dispositifs médicaux en Europe et aux Etats-Unis. La plupart de ces projets déboucheront sur une production en série en 2020 et 2021 et contribueront de manière substantielle aux ventes du groupe, poursuit le communiqué.

