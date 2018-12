Zurich (awp) - Le producteur de composants électroniques Cicor a décroché un contrat de plus de 20 millions de francs suisses qui portera sur plusieurs années. L'accord de livraison, portant sur la fabrication de substrats à couche mince, a été signé avec "une entreprise européenne renommée dans le domaine aérospatial".

Les diverses commandes et la fabrication des substrats auront lieu entre 2019 et 2024 sur les sites de production Cicor, à Wangs (Suisse) et Ulm (Allemagne). "La technologie des couches minces utilise des procédés de la technique des semi-conducteurs et des micro-systèmes, afin de fabriquer des supports de circuits à très haut degré de miniaturisation", précise l'entreprise de Boudry mardi dans un communiqué.

Le groupe neuchâtelois coté sur SIX "confirme l'évolution positive de l'entreprise pour l'intégralité de l'année 2018" et dit s'attendre à une augmentation du chiffre d'affaires proche de 10% et une marge opérationnelle (Ebit) située entre 5% et 6% du chiffre d'affaires.

Le groupe spécialisé dans les circuits imprimés et la microélectronique compte près de 2000 collaborateurs répartis sur dix sites de production.

