Cicor en croissance malgré un contexte économique difficile

Bronschhofen, le 12 mars, 2020 - Cicor (SIX Swiss Exchange: CICN), une entreprise technologique internationale leader dans le domaine des circuits imprimés et hybrides, de l'électronique imprimée, de la microélectronique et de la sous-traitance électronique (Electronic Manufacturing Services), dont le siège est à Boudry (Suisse), a poursuivi sa croissance au cours de l'année 2019 en gagnant des parts de marché dans un contexte économique difficile. En 2019, le chiffre d'affaires de Cicor a atteint 253,9 millions de francs suisses (2018: 248,1 millions de francs suisses), soit une croissance de 2,3% par rapport à l'année précédente. En 2019, Cicor a gagné des parts de marché significatives pour la troisième année consécutive.

En raison des effets d'anticipation résultants de la pénurie de composants de 2018 et par conséquent d'un carnet de commandes record au début de l'année, le chiffre d'affaires du premier semestre 2019 a été très élevé, suivi d'un ralentissement au second semestre en raison du changement de l'environnement économique. Les entrées de commandes ont également été affectées par les effets d'anticipation liés à la pénurie de composants: Afin de garantir les livraisons en 2020, les clients avaient passé des commandes pour un total d'environ 20 millions de francs suisses dès 2018. Cela explique en partie le niveau faible des entrées de commandes de 208,9 millions de francs suisses en 2019 (2018: 277,8 millions de francs suisses) et le book-to-bill ratio de 0.83 (rapport entre les entrées de commande et le chiffre d'affaires): en tenant compte de l'effet des commandes passées par les clients en 2018 pour garantir les livraisons en 2020, les entrées de commandes auraient diminué de 11,2% et le book-to-bill ratio aurait été de 0,89. L'EBIT a légèrement baissé au cours de l'exercice écoulé pour atteindre 14,9 millions de francs suisses (2018: 15,2 millions de francs suisses). Le bénéfice net s'est élevé à 8,4 millions de francs suisses (2018: 9,6 millions). Le Conseil d'Administration de Cicor proposera à l'Assemblée Générale la distribution d'un dividende de 1,50 franc suisse par action (2018: 1,00 franc suisse par action).

Des performances inégales au sein de la division AMS

Alors que les activités de microélectronique ont affiché un chiffre d'affaires et une profitabilité positifs au cours de l'exercice, la production de circuits imprimés a souffert de la faible demande des industries horlogère et automobile. Par rapport à l'année précédente, cela s'est traduit par une légère diminution globale du chiffre d'affaires de 2,6%, à 61,3 millions de francs suisses (2018: 63,0 millions de francs suisses) et une baisse de l'EBIT de 18,9%, à 6,2 millions de francs suisses (2018: 7,6 millions de francs suisses). La marge EBIT a reculé à 10,1% (2018: 12,1%) et se situe donc dans la partie inférieure de l'objectif de 10 à 12% de marge EBIT pour la division AMS.

La division ES a gagné des parts de marché

Dans un marché en baisse, le chiffre d'affaires de la division ES a augmenté d'un solide 4,1%, pour atteindre 192,7 millions de francs suisses (2018: 185,2 millions de francs suisses). Cette nouvelle augmentation de la part de marché a été réalisée aussi bien avec des clients existants qu'avec de nouveaux clients. Le résultat d'exploitation (EBIT) de 10,0 millions de francs suisses est resté pratiquement inchangé par rapport à l'année précédente (2018: 9,9 millions de francs suisses), tandis que la marge EBIT a légèrement diminué de 5,4% à 5,2%. Les effets ponctuels négatifs liés à l'introduction de SAP sur les sites asiatiques et à la faillite d'un client suisse de longue date au premier semestre ont été partiellement compensés par des effets ponctuels positifs au cours du second semestre.

Une étape importante dans la technologie médicale

Grâce à son portefeuille de services unique, Cicor a pu remporter un nombre important de nouveaux projets de clients dans le domaine de la technologie médicale ainsi que dans d'autres applications exigeantes, pour des clients en Europe et aux États-Unis. La majorité de ces projets entreront en production de masse en 2020 et 2021 et contribueront ensuite de manière significative aux ventes du groupe. Cicor consolide ainsi sa position de partenaire de référence pour le développement et la production de solutions électroniques sophistiquées en Suisse. Cicor a été sélectionné comme partenaire de production pour un nouveau type de système d'administration de médicaments. La commande pour la phase d'approbation 2020 a déjà été passée. En 2021, Cicor prévoit de fabriquer les produits de présérie avec un volume de commande de l'ordre de plusieurs millions de francs suisses. Dans la phase suivante de production en gros volume, Cicor voit la possibilité de livrer au client des produits provenant de ses sites asiatiques avec un volume de commande annuel à deux chiffres en millions de francs suisses. Le projet est une étape importante dans le développement du groupe Cicor: il démontre comment Cicor, en tant que partenaire technologique, peut résoudre des défis complexes grâce à l'expertise combinée de l'ingénierie, de la production électronique, de l'injection plastique de précision et de l'intégration de sous-systèmes et de systèmes complets. Avec son centre technologique en Suisse et son réseau de sites de production en Europe et en Asie, Cicor offre un ensemble de services très attractif.

Un bilan solide grâce à la réduction du fonds de roulement

Le besoin en fonds de roulement (BFR) a été significativement réduit de 14% pour atteindre 59 millions de francs suisses en 2019 (2018: 68,8 millions de francs suisses). Cela est principalement dû aux mesures de réduction des stocks introduites et à la bonne gestion des créances clients. Ainsi, Cicor a généré un très solide Free Cash Flow de 13.7 millions de francs suisses (2018: -6,6 millions de francs suisses) malgré des investissements élevés dans de nouveaux processus et équipements. En conséquence, le ratio de la dette nette par rapport à l'EBITDA a été réduit de manière significative à 0,7 (2018: 1,1) par rapport à l'année précédente. Grâce à la réduction du besoin en fonds de roulement et de l'endettement net, le ratio de fonds propres du groupe Cicor a bien progressé à 42,6% en 2019 (2018: 38,7%).

Une distribution de bénéfices plus élevée est sollicitée en raison d'un flux de trésorerie élevé

En raison des bons résultats obtenus au cours de l'exercice 2019, de l'excellent flux de trésorerie généré, de la bonne qualité du bilan et grâce à des perspectives commerciales positives, la distribution des bénéfices pour 2019 sera augmentée de façon significative par rapport à l'année précédente, afin de permettre aux actionnaires de Cicor de participer au succès par le biais de dividendes exempts d'impôt anticipé provenant des réserves d'apport de capital existantes. Le conseil d'administration proposera donc à l'assemblée générale du 16 avril 2020, pour l'exercice 2019, une distribution de 1,50 CHF par action (2018: 1,00 CHF par action) provenant de la réserve d'apport de capital. Cela représente 52% du bénéfice net du groupe pour l'année. Le dividende se compose d'un dividende régulier de 1,00 CHF par action plus un supplément de 0,50 CHF par action en raison du flux de trésorerie élevé généré en 2019.

Incertitude due à la pandémie COVID-19 - très bonnes perspectives à moyen terme

Selon les dernières découvertes, la pandémie de coronavirus aura un impact beaucoup plus important sur les chaînes d'approvisionnement que ce qui avait été prévu à l'origine. Bien que de nombreuses entreprises en Chine aient repris leurs activités à la mi-février 2020, elles l'ont fait avec une capacité considérablement réduite en raison d'un manque de personnel de retour. Le manque de disponibilité des circuits imprimés, qui sont aujourd'hui principalement produits en Chine, entraîne notamment des arrêts de production tout au long de la chaîne de valeur. La capacité de transport, non seulement en Chine mais aussi pour l'Europe, est également gravement affectée par la pandémie. Dans l'état actuel des choses, on peut supposer que la pandémie de coronavirus aura également un impact sur les résultats de Cicor en 2020. L'impact exact ne peut être estimé pour le moment.

Les nouveaux grands projets et les effets de rattrapage de la situation en Chine indiquent une croissance significative au second semestre 2020, mais Cicor dans son ensemble s'attend toujours à un chiffre d'affaires légèrement inférieur en 2020 par rapport à 2019.

Cicor offre les solutions adéquates pour participer aux marchés en croissance, par exemple les nouvelles méthodes de traitement en médecine et l'électronique miniaturisée en général. La tendance à la diversification des chaînes d'approvisionnement, en particulier le transfert de la production hors de Chine vers l'Asie du Sud-Est (stratégie "Chine plus 1") et l'Europe de l'Est ("nearshoring") s'accélère. Cela a déjà entraîné une croissance significative des demandes de nouveaux projets, Cicor étant très bien positionnée avec des sites de production en Roumanie, au Vietnam et en Indonésie. Avec un portefeuille de nouveaux projets plein, Cicor devrait continuer à croître plus vite que le marché à l'avenir.

L'objectif de marge EBIT à long terme du groupe Cicor reste inchangé dans une fourchette de 6 à 8 %. En raison de la situation actuelle en Chine et de l'impact potentiel sur l'économie mondiale et sur Cicor, il est toutefois impossible de donner une indication précise de la marge opérationnelle attendue en 2020.

Contact: Alexander Hagemann Patric Schoch CEO CFO Tél. +41 71 913 73 00 Tél. +41 71 913 73 00 E-mail: media@cicor.com E-mail: media@cicor.com Cicor Management AG Gebenloostrasse 15 9552 Bronschhofen Suisse

Le rapport de gestion 2019 peut être consulté sur le site Internet de Cicor, à l'adresse https://annualreport.cicor.com.

Conférence de presse et des analystes sur l'exercice 2019

Le 12 mars 2020 à 14 heures par Webcast

Vous recevrez les détails de l'inscription par e-mail à l'adresse suivante :

corporatecommunications@cicor.com

Assemblée générale

Le 16 avril 2020 au siège de Cicor Management AG à Bronschhofen

Rapport d'exercice semestriel 2020

Le 13 août 2020