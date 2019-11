Cicor franchit une étape importante dans le domaine de la technologie médicale

Bronschhofen, le 15 novembre 2019 - Cicor (SIX Swiss Exchange : CICN) annonce aujourd'hui qu'elle a gagné un nouveau client majeur dans le secteur de la technologie médicale, un des marchés cibles stratégiques de l'entreprise.

Cicor a été choisi comme partenaire de production pour un nouveau système d'administration de médicaments. Le contrat pour la phase d'approbation en 2020 a déjà été attribué. En 2021, Cicor prévoit de fabriquer des produits de série avec un volume de commandes à un chiffre de l'ordre du million de francs suisses. Au cours de la phase suivante, Cicor prévoit la possibilité de livrer chaque année des produits à deux chiffres en millions de francs suisses à partir de ses sites asiatiques vers ses clients.

Ce projet marque une étape importante dans le développement du Groupe Cicor : il montre comment Cicor, en tant que partenaire technologique, peut résoudre des tâches complexes en combinant ses compétences en ingénierie, en production électronique, en moulage par injection plastique de précision et en construction de systèmes. Avec son centre technologique en Suisse et son réseau de sites de production en Europe et en Asie, Cicor offre une offre globale extrêmement attractive.

Cette commande s'inscrit parfaitement dans un nombre important de nouveaux projets clients que Cicor a gagnés auprès d'entreprises de technologie médicale en Europe et aux Etats-Unis. La majorité de ces projets entreront en production en série en 2020 et 2021, contribuant ainsi de manière significative au chiffre d'affaires du Groupe. Cicor consolide ainsi sa position de premier partenaire de développement et de production de solutions électroniques sophistiquées en Suisse.

