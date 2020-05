Cicor met à jour ses perspectives

Bronschhofen, 18 mai 2020 - Cicor Technologies Ltd. (SIX Swiss Exchange : CICN) met à jour les perspectives des résultats du premier semestre 2020, alors que l'ampleur de la récession mondiale causée par COVID-19 devient de plus en plus évidente.

Les sites de production du groupe Cicor ont été jusqu'à présent opérationnels à tout moment au cours de la précédente pandémie de COVID-19. Cicor a réagi rapidement à la crise imminente. Grâce aux mesures de protection mises en œuvre de manière conséquente, la capacité à approvisionner les clients a été assurée à tout moment et en même temps, les employés ont été protégés contre une infection par le nouveau coronavirus. Ces mesures globales ont entraîné des réductions temporaires de la capacité de production de Cicor.

En raison de l'interruption des activités des clients, pertes de vente du groupe Cicor n'ont pas pu être évitées partout. Cicor prévoit donc que les ventes du premier semestre 2020 seront inférieures de 15 à 20% à celles du premier semestre 2019. Les ventes du premier semestre 2019 ont également été fortement affectées par le carnet de commandes record de l'année de référence 2018.

Sur la base des ventes plus faibles, la société prévoit une marge EBIT d'environ 3% au premier semestre 2020. L'objectif de marge EBIT à long terme du groupe Cicor reste dans une fourchette de 6 à 8%. Cicor a un bilan solide avec une dette nette toujours faible et une liquidité suffisante.

Les projets des clients existants se poursuivront sans exception, bien que dans certains cas avec des retards causés par COVID-19. La réserve de projets continue d'évoluer de manière très positive. À moins d'une deuxième vague pandémique importante, Cicor prévoit une première reprise des activités au troisième trimestre 2020. Le second semestre 2020 devrait donc être nettement plus fort que le premier. Néanmoins, les ventes pour l'ensemble de l'année 2020 seront inférieures à celles de 2019.

Les perspectives à moyen terme pour le groupe Cicor restent positives. En raison de l'ensemble de la réserve de projets, une croissance des ventes est attendue dans les années à venir. Cicor est dans une position financière et opérationnelle plus forte que bon nombre de ses concurrents et s'attend à continuer à gagner des parts de marché à l'avenir et donc à croître plus vite que le marché.

