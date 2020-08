Cicor reste rentable même dans un contexte économique difficile

Bronschhofen, 13 août 2020 - Après une croissance régulière au cours des années précédentes, Cicor (SIX Swiss Exchange: CICN) a enregistré une baisse de 17,3 % de son chiffre d'affaires au premier semestre 2020 (1er semestre 2019 : 131,9 millions de CHF), à 109,0 millions de CHF, en raison des effets de la pandémie mondiale de coronavirus. Cette baisse des ventes est conforme aux perspectives communiquées le 18 mai 2020 et a touché à la fois la division Advanced Microelectronic and Substrates (AMS) avec une baisse de 11,0 % et la division Electronic Solutions (ES) avec une baisse de 18,9 %. L'effet des taux de change par rapport au premier semestre de l'année précédente était d'environ 4,5 %. Le chiffre d'affaires corrigé de l'effet des taux de change s'est élevé à 114,0 millions de CHF, soit une baisse de 13,6 % par rapport au premier semestre 2019. La marge EBIT pour le premier semestre 2020 a été de 3,7 % et donc supérieure aux perspectives de mai.