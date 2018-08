Développement positif du chiffre d'affaires et des résultats grâce à une croissance continue de la division AMS

Bronschhofen, 15 août 2018 - Cicor (SIX Swiss Exchange: CICN), groupe industriel international leader du marché high-tech des circuits imprimés, de la micro-électronique et d'EMS (Electronic Manufacturing Services), basé à Boudry (Suisse), a enregistré une croissance du chiffre d'affaires de 12,8% et atteint 122,9 millions de francs suisses (Premier semestre 2017: 109 millions de francs suisses). La croissance en devises locales a atteint 9,1%. Avec 138,4 millions de francs suisses (premier semestre 2017: 119,6 millions de francs suisses), les entrées de commandes du groupe Cicor dépassaient de 15,8% celles de la même période l'année précédente. Avec une valeur de 1,13, le ratio entre les prises de commande et le chiffre d'affaires (Book-to-Bill Ratio) était une nouvelle fois très positif. Le bénéfice net de Cicor au premier semestre 2018 a plus que doublé à 4,7 millions de francs suisses (premier semestre 2017: 2,3 millions de francs suisses).

Dans la croissance, l'accent avait été une nouvelle fois mis sur la division Advanced Microelectronics and Substrates (AMS), qui a atteint un chiffre d'affaires 28% plus élevé que lors de la même période l'an passé. La part apportée par la division AMS au chiffre d'affaires du groupe est passée à 25,5% (premier semestre 2017: 22,5%), ce qui a donné une bonne amélioration des marges. La division Solutions électroniques (ES) a également montré une belle croissance de 8,4%. Malgré la grande charge de capacité déjà présentes l'an passé et la situation de livraison difficile en ce qui concerne les composants électroniques, cette croissance a quand même pu avoir lieu. La marge opérationnelle avant intérêts et taxes (marge EBIT) a augmenté d'un point de pourcentage par rapport à l'an passé pour passer à 5,7%. Cette augmentation repose sur une autre large amélioration des résultats de la division AMS, ainsi que sur la part plus grande de chiffre d'affaires et d'EBIT de cette division aux plus fortes marges. Grâce à une coordination internationale plus intense sur le marché et une communication encore plus poussée à l'intérieur du groupe et avec les fournisseurs, Cicor a pu remédier à la difficile situation d'approvisionnement de composants électroniques. Ainsi, le groupe peut-il éviter de plus gros problèmes pour les clients. Cela a prouvé une nouvelle fois la robustesse de la chaîne de livraison de Cicor. Dans le même temps, de nouveau stock a été construit afin de garantir les livraisons dans les mois à venir.

Croissance continue sur tous les sites de la division AMS

Après le redressement fructueux lors de l'exercice 2017, la division Advanced Microelectronics and Substrates a pu entrer dans une phase de croissance fructueuse au premier semestre 2018. Les quatre sites en Suisse et en Allemagne ont participé à l'ensemble positif. Avec une croissance du chiffre d'affaires à 31,3 millions de francs suisses (premier semestre 2017: 24,5 millions de francs suisses), les valeurs de l'an passé ont été largement dépassées. Même le chiffre d'affaires du deuxième semestre 2017 a été dépassé de 10%. Grâce à la croissance du chiffre d'affaires et l'amélioration des marges, l'EBIT a pu être plus que doublé par rapport au premier semestre 2017 avec 3,3 millions de francs suisses (premier semestre 2017: 1,6 millions de francs suisses). Avec 10,6% (premier semestre 2017: 6,5%), la marge EBIT se trouvait déjà dans la fourchette cible de 10 à 12%.

Extension des sites ES en Roumanie et Indonésie

La croissance de la division Solutions électroniques a continué avec l'acquisition de nouvelles parts de marché, bien que la situation de la capacité soit tendue et que la disponibilité des composants électroniques reste compliquée. Avec une croissance du chiffre d'affaires à 91,6 millions de francs suisses (premier semestre 2017: 84,5 millions de francs suisses), les valeurs de l'an passé ont été dépassées de 8,4%. Avec 4,4 millions de francs suisses (premier semestre 2017: 5,1 millions de francs suisses), les résultats d'opération de la division ont diminué de 13,7% par rapport à l'an passé. La marge EBIT est tombée à 4,8% (premier semestre 2017: 6%). Tandis que les unités européennes ont pu atteindre une bonne amélioration des résultats opératifs, les sites asiatiques ont dû se confronter à une détérioration du mélange des produits, cela malgré une croissance du chiffe d'affaires. De même, les coûts pour les projets d'extension des capacités à Arad (Roumanie) et à Batam (Indonésie) ont affecté les résultats du premier semestre.

Perspective sur le second semestre 2018

Cicor a commencé le second semestre avec un carnet de commande bien rempli. Dans le même temps, la situation sur le marché des composants électroniques s'aggrave. Le changement d'atelier à Arad (Roumanie) demandera une plus grande attention. Les coûts de déménagement affecteront fortement le second semestre 2018, tout comme les investissements pour l'introduction de SAP sur deux sites en Asie. Le groupe Cicor continuera de travailler à des améliorations de son fonctionnement. Afin d'assurer une croissance future au-delà de la croissance du marché, les processus de commercialisation seront optimisés et les capacités augmentées là où cela est nécessaire. Si la situation des devises ne change pas et sous la condition que la conjoncture mondiale ne soit pas changée négativement de façon significative malgré les mesures commerciales de certains états, Cicor attend pour l'ensemble de l'année une augmentation du chiffre d'affaires proche de 10% et une marge opérative au niveau EBIT entre 5 et 6% du chiffre d'affaires.

