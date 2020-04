Information importante relative à l'Assemblée Générale ordinaire 2020 de Cicor Technologies Ltd

Boudry, le 6 Avril 2020 - Le 16 mars 2020,le Conseil fédéral suisse a déclaré que la pandémie de coronavirus (COVID-19) était une "situation extraordinaire" et a interdit tout rassemblement au moins jusqu'au 19 avril 2020. Par conséquence, l'Assemblée générale annuelle ordinaire de Cicor Technologies Ltd du 16 avril 2020 ne peut se dérouler dans les conditions habituelles. Il n'est pas possible pour les actionnaires d'assister en personne à l'Assemblée générale annuelle. Conformément à l'article 6a de l'ordonnance 2 sur les mesures de lutte contre le coronavirus (COVID-19), les actionnaires ne peuvent exercer leur droit de vote qu'en fournissant une procuration et des instructions de vote au représentant indépendant.

Le conseil d'administration et la direction du groupe Cicor sont convaincus que toutes les mesures nécessaires ont été prises en temps utile pour conserver l'efficacité opérationnelle et assurer la capacité de livraison envers les clients. Le Groupe Cicor est solide financièrement et dispose des liquidités nécessaires pour résister très longtemps à cette crise et en sortir renforcé.

Les actionnaires qui ont déjà donné des instructions au représentant indépendant ne doivent prendre aucune autre mesure. Les autres actionnaires peuvent procéder de la façon suivante :

Procuration et instructions de vote par carte-réponse auprès du représentant indépendant . Dans les documents d'invitation qui vous ont déjà été adressés par courrier, vous trouverez la carte-réponse ainsi que l'enveloppe-réponse correspondante à l'attention de Computershare Schweiz AG. Le traitement des cartes réponses retournées après le 9 avril 2020 à Computershare Schweiz AG n'est pas garanti.



. Dans les documents d'invitation qui vous ont déjà été adressés par courrier, vous trouverez la carte-réponse ainsi que l'enveloppe-réponse correspondante à l'attention de Computershare Schweiz AG. Le traitement des cartes réponses retournées après le 9 avril 2020 à Computershare Schweiz AG n'est pas garanti. Vote électronique à distance en fournissant procuration et instructions de vote au représentant indépendant. Les actionnaires pourront également utiliser le vote électronique à distance pour exercer leurs droits de vote jusqu'au 14 avril 2020 à 23 h 59 au plus tard, en fournissant procuration et instructions de vote au représentant indépendant. Vous trouverez les informations et les données de connexion nécessaires au vote électronique à distance dans les documents d'invitation qui vous ont déjà été envoyés par courrier.

Pour les Actionnaires qui ont déjà demandé une carte d'admission ou qui ont déjà autorisé un tiers à les représenter :

Les actionnaires qui ont déjà enregistré leur participation ou ont déjà autorisé un tiers à les représenter recevront une nouvelle carte-réponse comprenant les données de connexion en remplacement de la carte d'admission déjà reçue. Ils pourront toujours donner procuration et instruire le mandataire indépendant sous forme écrite ou électronique comme décrit ci-dessus.

Nous vous remercions de votre compréhension dans le cadre de cette situation extraordinaire.

Cicor Technologies Ltd. Boudry, le 6 Avril 2020 Pour le Conseil d'Administration: Heinrich J. Essing, Président du Conseil d'Administration

