Un bon résultat malgré des effets particuliers

Bronschhofen, 15 août 2019 - Cicor (SIX Swiss Exchange: CICN), groupe industriel international leader du marché high-tech des circuits imprimés, électronique imprimée, de la micro-électronique et d'EMS (Electronic Manufacturing Services), basé à Boudry (Suisse), a poursuivi la croissance de son chiffre d'affaires à hauteur de 7,3 % avec 131,9 millions de francs suisses (premier semestre 2018: 122,9 millions). Le volume de commandes au premier semestre s'est établi à 111,8 millions de francs, ce qui correspond à un recul de 19,2 % par rapport à l'année précédente et à un ratio book-to-bill de 0,85. L'évolution du résultat net a été fortement impactée par le fort renchérissement du franc suisse au cours des derniers mois. Cela a entraîné, en combinaison avec les effets de la réforme de la fiscalité des entreprises en Suisse, un recul du résultat net de 18 % à 3,8 millions de francs (premier semestre 2018: 4,7 millions de francs) au cours de cette période.

En raison des difficultés d'approvisionnement en composants électroniques les années précédentes, en 2018 de nombreux clients de la division ES avaient placé leurs commandes sur des durées sensiblement allongées, ce qui explique en grande partie le rapport élevé entre les commandes et le chiffre d'affaires (ratio book-to-bill) pour l'exercice 2018. Avec la meilleure disponibilité des matériaux, les entrées de commandes ont baissé au premier semestre 2019: Le volume de commandes au premier semestre s'est établi à 111,8 millions de francs, ce qui correspond à un recul de 19,2 % par rapport à l'année précédente et à un ratio book-to-bill de 0,85. Une plus grande prudence des clients dans une conjoncture affaiblie, ainsi que quelques reports de projets, ont contribué à la baisse des commandes. Le montant des commandes au 30 juin 2019 atteint un niveau satisfaisant de 166,8 millions de francs, ce qui correspond à une baisse de seulement 6 % par rapport au niveau très élevé de 178,1 millions de francs au 30 juin 2018. Le résultat d'exploitation (EBIT) a augmenté légèrement de 0,7 % pour atteindre 7,0 millions de francs. Les sociétés regroupées dans la division AMS ont pu poursuivre leur chemin fructueux vers une plus grande rentabilité. Les dépenses, supérieures aux attentes, liées à la délocalisation de la production de Singapour à Batam (Indonésie), ainsi que l'introduction de SAP à Singapour et Batam (Indonésie) et le besoin de correction de valeur de 0,3 million de francs, suite à la faillite surprenante d'un client suisse de longue date, ont impacté le compte de résultat, de manière que la marge de l'EBIT au premier semestre a reculé de 5,7 % l'année dernière à 5,3 % cette année.

Poursuite de la croissance de la marge de la division AMS

Avec un chiffre d'affaires semestriel quasi constant de 31,4 millions de francs (premier semestre 2018: 31,3 millions de francs), la division AMS a pu accroître encore sensiblement sa marge d'EBIT à 11,8 % (premier semestre 2018: 10,6 %). La marge EBITDA obtenue au premier semestre a atteint un niveau tout à fait réjouissant avec 18,3 % (premier semestre 2018: 17,9 %). Toutes les sociétés ont, tour à tour, contribué au résultat de manière significative.

La division ES progressé nettement - transformation en Asie

La division Electronic Solutions s'est, une nouvelle fois, développée plus vite que le marché et a pu faire progresser son chiffre d'affaires au premier semestre de 9,7 % à 100,5 millions de francs (premier semestre 2018: 91,6 millions de francs). Le très haut volume de commandes l'année dernière a pu ainsi être atténué pour atteindre désormais un niveau normal. La croissance a essentiellement été portée par les sites de production européens. La performance d'exploitation des entreprises européennes de la division est réjouissante, en particulier les effets positifs de la modernisation de la production et des infrastructures se font sentir. À l'inverse, la division ES en Asie était sous le coup de l'introduction de SAP et des activités de délocalisation et d'investissements à Singapour et Batam (Indonésie). Ces éléments, ainsi que le besoin de correction de valeur mentionné de 0,3 million de francs suite à la faillite d'un client suisse de longue date ont eu des répercussions ponctuelles sur le résultat d'exploitation qui a baissé de 7,8 % à 4,1 millions de francs pour l'EBIT (premier semestre 2018: 4,4 millions de francs), ce qui correspond à une marge de 4,0 % contre 4,8 % à la même période l'an passé. Au niveau de l'EBITDA, une croissance de 3,0 % à 6,9 millions de francs (premier semestre 2018: 6,7 millions de francs) a pu être enregistrée.

Perspective sur le second semestre 2019

Après la croissance nette au premier semestre, Cicor s'attend à un chiffre d'affaires en berne par rapport à l'année précédente au deuxième semestre 2019, ce qui au total pour l'année 2019 devrait se traduire par une croissance à un chiffre moindre du chiffre d'affaires. Les charges dues à l'introduction de SAP sur plusieurs sites en Asie, ainsi que les activités de délocalisation de Singapour vers Batam (Indonésie) sont désormais absorbées en grande partie, c'est pourquoi nous attendons pour l'année 2019 un léger recul de la marge EBIT par rapport à 2018. Cette perspective repose sur une évolution quasi-inchangée de la conjoncture et un niveau stable des devises par rapport au premier semestre 2019.