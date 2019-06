CIENA : dépasse facilement les attentes au deuxième trimestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Ciena, le spécialiste des équipements de réseaux, est attendu en forte hausse à la faveur de résultats meilleurs que prévu. Au deuxième trimestre, clos fin avril, le bénéfice net a atteint 52,7 millions de dollars, soit 33 cents par action, à comparer avec un bénéfice net de 13,9 millions de dollars ou 9 cents par action, un an plus tôt. Le bénéfice par action ajusté s'est établi à 48 cents par action, battant de 7 cents le consensus FactSet. Le chiffre d'affaires a progressé de 18,5% à 865 millions de dollars, un chiffre également nettement supérieur au consensus de 819 millions de dollars." Nous abordons le second semestre avec une forte visibilité et une confiance accrue pour l'ensemble de l'exercice, soutenus par une dynamique industrielle favorable et un avantage concurrentiel croissant ", a déclaré le PDG, Gary Smith.