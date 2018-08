CIENA : la performance trimestrielle surprend positivement

Données financières ($) CA 2018 3 020 M EBIT 2018 294 M Résultat net 2018 -366 M Trésorerie 2018 67,7 M Rendement 2018 - PER 2018 - PER 2019 23,26 VE / CA 2018 1,27x VE / CA 2019 1,15x Capitalisation 3 911 M Graphique CIENA CORPORATION Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique CIENA CORPORATION Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Haussière Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 21 Objectif de cours Moyen 30,0 $ Ecart / Objectif Moyen 9,8% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Gary B. Smith President, Chief Executive Officer & Director Patrick H. Nettles Executive Chairman James E. Moylan Chief Financial Officer & SVP-Finance Stephen B. Alexander Chief Technology Officer & Senior Vice President Lawton Wehle Fitt Independent Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) CIENA CORPORATION 30.48% 3 911 CISCO SYSTEMS 23.97% 220 800 QUALCOMM 8.09% 102 515 ERICSSON 46.26% 28 715 ARISTA NETWORKS INC 28.27% 22 761 MOTOROLA SOLUTIONS 42.48% 20 743