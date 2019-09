Ciena : hausse de 48% du BPA ajusté au 3e trimestre

05/09/2019 | 14:01

Ciena publie un bénéfice net ajusté (non GAAP) de 112,3 millions de dollars au titre de son troisième trimestre comptable, soit 71 cents par action, un BPA en progression de 48% en comparaison annuelle.



Le fournisseur de systèmes, logiciels et de services de réseaux a vu son chiffre d'affaires augmenter de 17,3% à 960,6 millions de dollars, et sa marge opérationnelle ajustée s'améliorer de 2,2 points à 16,2%.



Mettant en avant la poursuite de gains de parts de marchés, son directeur général Gary Smith estime que 'l'exercice 2019 sera extraordinaire pour Ciena, avec une croissance substantielle des revenus et une rentabilité accrue'.



