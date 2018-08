Ciena : nouveau bureau ouvert à Tokyo

20/08/2018 | 08:17

Dans le cadre de stratégie de croissance à long terme en Asie Pacifique, Ciena annonce l'ouverture récente d'un nouveau bureau à Tokyo pour soutenir le développement de ses activités locales et préparer l'expansion future de ses effectifs et de sa clientèle.



'Avec l'envolée de la demande pour des services basés sur le cloud, la vidéo et le haut-débit mobile, ainsi que l'explosion du volume d'appareils et de données, nos clients au Japon sont sous pression intense pour automatiser et étendre leurs réseaux', explique-t-il.



Situé au centre de la capitale japonaise, dans le voisinage du Marunouchi, le nouveau bureau couvre une superficie plus de deux fois supérieure à celle du bureau d'origine situé à Uchisaiwaicho, et comprend notamment un laboratoire de technologie avancé.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.