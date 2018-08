Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Carl Icahn n’entend plus demander aux actionnaires de l'assureur américain Cigna de voter contre le rachat d'Express Scripts pour plus de 50 milliards de dollars. L'investisseur activiste a changé son fusil d’épaule alors que les sociétés de conseil Glass Lewis, mais également Institutional Shareholder Services (ISS) et le fonds spéculatif Glenview Capital Management ont apporté leur soutien à l'opération. Une semaine auparavant, Carl Icahn recommandait de voter contre le rachat d’Express Scripts.Il jugeait que Cigna surpayait de façon spectaculaire le groupe spécialisé dans la gestion des régimes de soins de santé.