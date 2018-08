CIGNA : relève de nouveau ses objectifs 2018

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

L'assureur santé Cigna a présenté des résultats meilleurs que prévu et relevé ses prévisions annuelles. Au deuxième trimestre, son bénéfice net s’est élevé à 806 millions de dollars, soit 3,29 dollars par action, contre 813 millions, ou 3,15 dollars par action, un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action s'est élevé à 3,89 dollars alors que le consensus Thomson Reuters s’élevait à seulement 3,33 dollars. Son chiffre d'affaires a augmenté de 10% à 11,50 milliards de dollars. Wall Street anticipait 11,16 milliards.Cigna a par ailleurs relevé ses objectifs 2018. Le groupe cible un bénéfice par action, hors éléments exceptionnels, compris entre 13,60 et 13,90 dollars contre 12,85 à 13,25 dollars auparavant. Sa croissance devrait ainsi être située entre 25% et 28%.