Cineworld : Disney repousse la sortie en salles de "Mulan", "Avatar" et "Star Wars"

Walt Disney a annoncé jeudi le report de la sortie du long-métrage "Mulan" à une date non déterminée, un coup rude pour les opérateurs de salles de cinéma qui comptaient sur la version revisitée du film d'animation pour attirer des spectateurs malgré la crise sanitaire liée au coronavirus.

Initialement prévue en mars aux Etats-Unis, la sortie de "Mulan" a été repoussée à plusieurs reprises à cause de la fermeture des cinémas dans le cadre des mesures de confinement destinées à lutter contre la pandémie.

Le film d'aventure devait arriver en salles le 21 août, laissant espérer un rebond de la fréquentation des cinémas en cette période traditionnellement faste aux Etats-Unis.

Disney a aussi indiqué que les nouvelles moutures de deux de ses franchises principales, "Avatar" et "Star Wars", sortiraient avec un an de retard, respectivement en décembre 2022 et décembre 2023, le coronavirus ayant perturbé les tournages.

Les studios Warner avaient auparavant annoncé le report de la sortie de "Tenet", du réalisateur Christopher Nolan, un autre "blockbuster" qui était attendu cet été dans les salles.

(Lisa Richwine; version française Jean Terzian)