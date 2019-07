Cintas Corporation : annonce des résultats records pour l'exercice 2019 0 19/07/2019 | 08:57 Envoyer par e-mail :

48ème année de record de revenus et de bénéfice net au cours des 50 dernières années Cintas Corporation (Nasdaq: CTAS) a annoncé aujourd'hui un chiffre d'affaires et un résultat net record pour le quatrième trimestre de son exercice 2019 et pour l'exercice clos le 31 mai 2019. Les revenus pour le quatrième trimestre de l'exercice 2019 se sont élevés à 1,79 milliard de dollars, soit une augmentation de 7,4 % par rapport au quatrième trimestre de l'exercice précédent. Le taux de croissance interne du chiffre d'affaires, tenant compte des répercussions des acquisitions et des fluctuations du taux de change, était de 7,6 %. Le taux de croissance interne du chiffre d'affaires du secteur opérationnel de location des uniformes et d'équipement s'est monté à 6,8 %, alors que le taux de croissance interne du chiffre d'affaires du secteur opérationnel Services de premiers secours et de sécurité était de 10,7 %. La marge brute pour le quatrième trimestre de l’exercice 2019 a été de 823,6 millions de dollars, soit une augmentation de 9,5 % par rapport au quatrième trimestre de l’exercice précédent. La marge brute en pourcentage des produits s'est établie à 45,9 % pour le quatrième trimestre de l'exercice 2019, comparativement à 45,1% au quatrième trimestre de l'exercice précédent. La marge brute du secteur opérationnel de location d'uniformes et équipement, exprimée en pourcentage du chiffre d’affaires, a augmenté de 100 points de base par rapport au quatrième trimestre de l’an dernier en passant à 46,0 %, et la marge brute du secteur d’activité Services de premiers secours et de sécurité a augmenté de 70 points de base en passant à 47,7 %. Le résultat d’exploitation pour le quatrième trimestre de l’exercice 2019 s’établissait à 314,4 millions de dollars, soit une hausse de 18,4 % par rapport au résultat d’exploitation du quatrième trimestre de l’année précédente de 265,5 millions de dollars. Le résultat d’exploitation, exprimé en pourcentage des produits, se montait à 17,5 % au quatrième trimestre de l’exercice 2019, par rapport à 15,9 % au quatrième trimestre de l’exercice 2018. Les frais d'intégration liés à l’acquisition de G&K Services, Inc. (G&K) ont eu un impact négatif sur le résultat d’exploitation au quatrième trimestre de l’exercice 2019 et de 15,0 millions de dollars au quatrième trimestre de l’exercice 2018. Sans tenir compte des frais d’intégration liés à l’acquisition de G&K, le résultat d'exploitation se montait à 17,6 % au quatrième trimestre de l’exercice 2019, par rapport à 16,8 % au quatrième trimestre du dernier exercice. Les revenus nets liés aux activités poursuivies se montait à 226,2 millions de dollars au quatrième trimestre de l'exercice 2019, par rapport à 189,3 millions de dollars au quatrième trimestre de l'exercice 2018, soit une augmentation de 19,5 %. Le bénéfice par action dilué (BPA) des activités poursuivies se montait à 2,06 dollars au quatrième trimestre de l'exercice 2019, par rapport à 1,68 dollars au quatrième trimestre de l'exercice précédent. Les frais d'intégration liés à l'acquisition de G&K ont eu respectivement un impact négatif de 0,01 dollar et 0,09 dollar sur le bénéfice par action au quatrième trimestre de l'exercice 2019 et de l'exercice 2018. Sans compter les frais d'intégration liés à l'acquisition de G&K, le BPA ajusté lié aux activités poursuivies au quatrième trimestre se montait à 2,07 dollars, par rapport à 1,77 dollar au quatrième trimestre de l'exercice précédent, soit une augmentation de 16,9 %. Pour l'exercice clos le 31 mai 2019, les revenus se montaient à 6,89 milliards de dollars, soit une augmentation de 6,4 % par rapport à l'exercice précédent. Le taux de croissance interne du chiffre d'affaires était de 6,5 %. Le bénéfice par action diluée des activités poursuivies pour l'exercice 2019 se montait à 7,97 dollars, par rapport à 7,03 dollars pour l'exercice précédent. Le BPA de l'exercice 2019 incluait un gain de 0,47 dollar provenant d'un gain à la vente d'investissement non récurrent. Le BPA de l’exercice 2018 comprenait un gain de 1,59 dollar à la suite de l’adoption de la Loi sur la réduction de l’impôt sur l’emploi (Loi sur l’impôt), mais il a été partiellement compensé par un montant de 0,24 dollar en raison d'un versement ponctuel en espèces aux employés de Cintas suite à l’adoption de la loi. En outre, les BPA des exercices 2019 et 2018 ont marqué respectivement un impact négatif de 0,10 dollar et de 0,26 dollar en raison des frais d'intégration liés à l'acquisition de G&K. En excluant les éléments susmentionnés, le BPA ajusté, lié aux activités poursuivies pour l'exercice 2019, se montait à 7,60 dollars, par rapport à 5,94 dollars pour l'exercice 2018, soit une augmentation de 27,9 %. Le tableau suivant établit une comparaison entre le BPA du quatrième trimestre de l'exercice 2019 et le BPA de l'exercice du quatrième trimestre de l'exercice 2018 : Trimestre clos le 31 mai

2019 31 mai

2018 Croissance par rapport à

l'exercice 2018 BPA - activités poursuivies 2,06 dollars 1,68 dollars Frais d'intégration de G&K 0.01 0.09 BPA en excluant les éléments sus-mentionnés 2,07 dollars 1,77 dollars 16,9 % Période de douze mois close le 31 mai

2019 31 mai

2018 Croissance par rapport à

l'exercice 2018 BPA - activités poursuivies 7,97 dollars 7,03 dollars Frais d'intégration de G&K 0,10 0,26 Versement ponctuel en espèces aux employés — 0,24 Gain à la vente non récurrent du gain sur investissement (0,47 ) — Avantage fiscal ponctuel de la Loi sur l'impôt — (1,59 ) BPA excluant les éléments sus-mentionnés 7,60 dollars 5,94 dollars 27,9 % Scott D. Farmer, président et CEO de Cintas, a déclaré : « Nous sommes satisfaits des résultats financiers du quatrième trimestre, qui clôturent une année très fructueuse. Pour la neuvième année consécutive, la croissance interne de nos revenus se trouvait entre le milieu et le haut d'une fourchette à un chiffre et le BPA est passé à deux chiffres après un ajustement d'éléments ponctuels et particuliers. En outre, nos flux de trésorerie et notre bilan nous ont permis de déployer des liquidités pour accroître la valeur actionnariale. Nous avons acheté 4,8 millions d'actions d'entreprise pour un montant total de 953,4 millions de dollars. Au cours de l'exercice 2019, nous avons versé un dividende annuel de 220,8 millions de dollars, ce qui représentait une augmentation de 26,5 % par rapport à l'exercice précédent ». M. Farmer a ajouté : « Le parcours de Cintas est celui d'une croissance. Nous avons augmenté les revenus et les bénéfices 48 fois au cours des 50 dernières années. Notre opportunité de maintenir cette croissance est immense. Nous sommes en mesure de fournir un produit ou un service qui permet à presque toutes les entreprises de préparer les employés à leur journée de travail, Ready for the Workday TM. Toutes les entreprises se soucient de l’image, de la sécurité, de la propreté ou de la conformité, et elles continuent à sous-traiter pour se concentrer sur leurs compétences essentielles. Nous sommes très bien placés pour profiter de ces vents favorables ». M. Farmer a conclu : « Pour notre exercice 2020, nous prévoyons des revenus compris entre 7,24 et 7,31 milliards de dollars et avec le BPA des activités poursuivies compris entre 8,30 et 8,45 dollars. Ces orientations ne comprennent aucune détérioration potentielle de l'économie américaine ou de futurs rachats d’actions ». Le tableau ci-dessous établit une comparaison entre les prévisions des revenus et du BPA de l'exercice 2020, et les résultats réels de l'exercice 2019 : Exercice

2019 Exercice 2020

Bas de la

fourchette Croissance

par rapport à

l'exercice 2019 Exercice 2020

Haut de la

fourchette Croissance

par rapport à

l'exercice 2019 Prévision du chiffre d'affaires pour l'exercice 2020 (en millions de dollars) Prévision du chiffre d'affaires 6 892,3 millions de dollars 7 240,0 millions de dollars 5,0 % 7 310,0 dollars 6,1 % Croissance sur une base constante des jours ouvrables (1) 5,4 % 6,5 % Prévision BPA pour l'exercice 2020 BPA - activités poursuivies 7,97 dollars 8,30 dollars 8,45 dollars Frais d'intégration de G&K 0,10 Gain non récurrent à la vente d'investissement (0,47 ) Prévision BPA (2) (3) 7,60 dollars 8,30 dollars 9,2 % 8,45 dollars 11,2 % (1) Le nombre de jours ouvrables pendant l'exercice 2020 a été inférieur par rapport à l'exercice 2019. Une journée de travail en moins a un impact négatif de 40 points de base sur la croissance du chiffre d'affaires. (2) Une journée de travail en moins a un impact négatif d’environ 0,06 dollar sur la prévision du BPA de l’exercice 2020 et une croissance du BPA d’environ 90 points de base. (3) Les prévisions pour l'exercice 2020 supposent un taux d'imposition effectif de 21,0 % par rapport à 19,9 % pour l'exercice 2019. La hausse du taux effectif d'imposition a une incidence défavorable d'environ 0,14 dollar sur les prévisions du BPA de l'exercice 2020 et d'environ 180 points de base sur la croissance du BPA. À propos de Cintas Cintas Corporation permet à plus d’un million d’entreprises de tous types et de toutes tailles d'obtenir Ready™ pour leur permettre d'ouvrir leurs portes tous les jours en toute confiance grâce à une vaste gamme de produits et de services proposés qui rehaussent l’image de nos clients et leur permettent de satisfaire la propreté de leurs installations et de leurs employés, en toute sécurité et en toute élégance. Avec des produits et des services tels que des uniformes, pour l'entretien des sols, d'approvisionnement pour les toilettes, des produits de premiers secours et de sécurité, des extincteurs et des essais, et une formation à la sécurité et à la conformité, Cintas permet aux clients d'obtenirReady for the Workday™. Cintas, dont le siège social est situé à Cincinnati, est une société ouverte listée dans Fortune 500, cotée au Nasdaq Global Select Market sous le symbole CTAS et qui fait partie des indices Standard & Poor’s 500 et Nasdaq-100. AVERTISSEMENT CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS La loi de 1995 sur la réforme des litiges dans le secteur des valeurs mobilières (Private Securities Litigation Reform Act) offre une protection contre les poursuites civiles concernant les déclarations prospectives. Les déclarations prospectives peuvent être identifiées par des mots tels que « estime », « anticipe », « prévoit », « projette », « planifie », « s'attend à », « a l'intention », « cible », « pronostique », « pense », « cherche », « pourrait », « devrait », « peut », « a la volonté de » ou leurs versions négatives ou encore des mots, termes et expressions similaires ainsi que par le contexte dans lequel ils sont utilisés. Ces déclarations sont basées sur les attentes actuelles de Cintas et ne sont valables qu’à la date où elles sont exprimées. Vous ne devriez pas accorder une confiance exagérée à une déclaration prospective. Nous ne pouvons pas garantir que les déclarations prospectives se matérialiseront. Ces déclarations sont soumises à plusieurs risques, incertitudes, suppositions potentiellement inexactes et d'autres facteurs pouvant entraîner une différence entre les résultats réels et ceux énoncés dans le présent communiqué de presse ou de manière implicite. Parmi certains facteurs qui pourraient provoquer une telle différence, citons, sans toutefois nous y limiter, les risques inhérents à la transaction G&K relatifs à la réalisation des synergies de coûts et à leur calendrier, notamment pour savoir si la transaction sera rentable, si elle se fera dans le délai prévu et quels seront les montants réels des frais d'intégration de futures opérations; la possibilité de coûts d'exploitation dépassant les prévisions, notamment pour les coûts d'énergie et de carburant; baisse des volumes de vente; perte de clientèle en raison d'une tendance à l'externalisation; le rendement et les coûts d'intégration des acquisitions, y compris G&K; les fluctuations des coûts des matériaux et de main-d'œuvre, notamment l'augmentation des frais médicaux; coûts et effets potentiels des activités de syndicalisation; non-respect des réglementations gouvernementales en matière de discrimination à l'embauche, de la rémunération et des avantages sociaux des employés, ainsi que de la santé et de la sécurité des employés; l'incidence sur les opérations liées aux fluctuations des taux de change, aux tarifs et à d'autres risques politiques, économiques et réglementaires; les incertitudes concernant les dépenses et les responsabilités existantes dont on vient de découvrir l'existence et qui sont liées à la conformité environnementale et aux mesures d'assainissement; les coûts, les résultats et l’évaluation continue des contrôles internes pour l’établissement des rapports financiers exigés par la loi Sarbanes-Oxley de 2002; l'incidence des nouvelles déclarations comptables; les coûts de la mise en œuvre de notre système SAP; les perturbations causées par l'inaccessibilité aux données des systèmes informatiques, notamment les risques liés à la cybersécurité; l'ouverture ou l'issue d'un litige, d'enquêtes ou d'autres procédures; coûts présumés d’approvisionnement ou de distribution plus élevés; la perturbation des opérations suite à des catastrophes naturelles ou extraordinaires; le montant et le calendrier des rachats de nos actions ordinaires, le cas échéant; les modifications apportées aux lois fédérales et nationales relatives aux impôts et à l'emploi; et les réactions des concurrents en termes de conditions tarifaires et de services. Cintas ne s'engage nullement à publier les modifications apportées aux déclarations prospectives ou à mettre à jour ces déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations ou pour refléter des événements, des circonstances ou tout autre événement imprévu survenant après la date de rédaction de ces déclarations. Une autre liste et une description des risques, incertitudes et autres problèmes figurent dans notre rapport annuel sur le formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 mai 2018 et dans nos rapports sur les formulaires 10-Q et 8-K. Les risques et incertitudes décrits dans le présent document ne sont pas les seuls auxquels nous pouvons être exposés. Des risques et des incertitudes supplémentaires dont nous n'avons pas présentement connaissance ou que nous estimons actuellement insignifiants, peuvent également nuire à notre entreprise. États consolidés condensés du chiffre d'affaires de Cintas Corporation (non audité) (En milliers de dollars sauf pour les données par action) Trimestre clos le 31 mai

2019 31 mai

2018 Modification en

% Chiffre d'affaires : Location d'uniformes et équipement 1 428,392 dollars 1 342,786 dollars 6,4 % Autres 365 338 326 764 11,8 % Chiffre d'affaires total 1 793 730 1 669 550 7,4 % Frais et dépenses : Coût de la location d'uniformes et équipement 771 056 737 998 4,5 % Coût autre 199 109 179 214 11,1 % Frais de vente et d'administration 508 240 471 807 7,7 % Frais d'intégration de G&K Services 914 15 031 (93,9 ) % Résultat d'exploitation 314 411 265 500 18,4 % Revenus d'intérêt (271 ) (370 ) (26,8 ) % Charge d'intérêt 25 782 24 828 3,8 % Revenu avant impôts 288 900 241 042 19,9 % Impôts sur le revenu 62 729 51 744 21,2 % Résultat des activités poursuivies 226 171 189 298 19,5 % (Perte) d'exploitation provenant des activités abandonnées, après impôts (52 ) (3 127 ) (98,3 ) % Revenu net 226 119 dollars 186 171 dollars 21,5 % Bénefices de base (pertes) par action : Activités poursuivies 2,13 dollars 1,74 dollar 22,4 % Activités abandonnées 0,00 (0,03 ) (100,0 ) % Bénéfices de base par action 2,13 dollars 1,71 dollar 24,6 % Bénéfices dilués (pertes) par action : Activités poursuivies 2,06 dollars 1,68 dollars 22,6 % Activités abandonnées 0,00 (0,02 ) (100,0 ) % Bénéfices dilués par action 2,06 dollars 1,66 dollar 24,1 % Nombre moyen pondéré d'actions en circulation 105 018 106 879 Nombre moyen d'actions en circulation après dilution 108 339 110 574 États consolidés condensés du chiffre d'affaires de Cintas Corporation (en milliers de dollars sauf les données par action) Douze mois terminés au 31 mai

2019 31 mai

2018 Modification en

% Chiffre d'affaires : Location d'uniformes et équipement 5 552 430 dollars 5 247 124 dollars 5,8 % Autre 1 339 873 1 229 508 9,0 % Chiffre d'affaires total 6 892 303 6 476 632 6,4 % Frais et dépenses : Frais de location d'uniformes et équipement 3 027 599 2 886 959 4,9 % Coût d'autres frais 736 116 681 150 8,1 % de vente et d'administration 1 980 644 1 916 792 3,3 % Frais d'intégration de G&K Services, Inc. 14 410 41 897 (65,6 ) % Résultat d'exploitation 1 133 534 949 834 19,3 % Gain à la vente d'un investissement dans une méthode de coût 69 373 — 100,0 % Revenu d'intérêts (1 228 ) (1 342 ) (8,5 ) % Charge des intérêts 101 736 110 175 (7,7 ) % Chiffre d'affaires avant impôts 1 102 399 841 001 31,1 % Impôts sur le revenu 219 764 57 069 285,1 % Chiffre d'affaires des activités poursuivies 882 635 783 932 12,6 % Chiffre d'affaires des activités interrompues, déduction faite des impôts 2 346 58 654 (96,0 ) % Chiffre d'affaire net 884 981 dollars 842 586 dollars 5,0 % Bénéfice de base par action : Activités poursuivies 8,23 dollars 7,24 dollars 13,7 % Activités interrompues 0,02 0,54 (96,3 ) % Bénéfice de base par action : 8,25 dollars 7,78 dollars 6,0 % Bénéfice dilué par action : Activités poursuivies 7,97 dollars 7,03 dollars 13,4 % Activités interrompues 0,02 0,53 (96,2 ) % Bénéfice dilué par action 7,99 dollars 7,56 dollars 5,7 % Nombre moyen pondéré d'actions en circulation 106 080 106 593 Nombre moyen d'actions en circulation après dilution 109 495 109 810 DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES DE CINTAS CORPORATION Marge brute Trimestre clos le 31 mai

2019 31 mai

2018 Marge brute de location d'uniformes et équipement 46,0 % 45,0 % Autre marge brute 45,5 % 45,2 % Marge brute totale 45,9 % 45,1 % Marge du chiffre d'affaires net pour les activités poursuivies 12,6 % 11,3 % Période de douze mois close le 31 mai

2019 31 mai

2018 Marge brute de la location d'uniformes et d'équipement 45,5 % 45,0 % Autre marge brute 45,1 % 44,6 % Marge brute totale 45,4 % 44,9 % Marge du chiffre d'affaires net des activités poursuivies 12,8 % 12,1 % Divulgation du rapprochement entre les mesures financières non conformes aux PCGR et la réglementation G Le communiqué de presse comporte des mesures financières non conformes aux PCGR au sens du règlement G prescrit par la Securities and Exchange Commission. Pour compléter ses comptes financiers condensés consolidés présentés conformément aux Principes comptables généralement reconnus (PCGR) des États-Unis, la Société fournit les mesures financières supplémentaires non conformes aux PCGR liées au bénéfice par action diluée, à la trésorerie et à la croissance du chiffre d'affaires ajusté aux jours ouvrables. La société considère opportunes ces mesures financières non conformes aux PCGR pour l'amélioration de la compréhension de ses performances antérieures et de ses perspectives de performances futures. Une conciliation des litiges entre ces mesures financières non conformes aux PCGR et les mesures financières les plus directement comparables calculées conformément aux PCGR sont indiquées dans les tableaux inclus dans le texte du communiqué de presse ou bien ci-dessous. Résultats des gains par action Trimestre clos le 31 mai

2019 31 mai

2018 Croissance par rapport à

l'exercice 2018 BPA - activités poursuivies 2,06 dollars 1,68 dollar Frais d'intégration de G&K Services, Inc. 0,01 0,09 BPA en excluant les éléments indiqués si-dessus 2,07 dollars 1,77 dollar 16,9 % Période de douze mois close le 31 mai

2019 31 mai

2018 Croissance par rapport à

l'exercice 2018 BPA - activités poursuivies 7,97 dollars 7,03 dollars Frais d'intégration de G&K Services, Inc. 0,10 0,26 Versement ponctuel en espèces aux employés — 0,24 Gain à la vente non récurrent sur gain à l'investissement (0,47 ) — Avantage ponctuel d'impôt différé non récurrent de la Loi sur l'impôt — (1,59 ) BPA en excluant les éléments indiqués ci-dessus 7,60 dollars 5,94 dollars 27,9 % Calcul du flux de trésorerie disponible Période de douze mois close le 31 mai

2019 31 mai

2018 Flux de trésorerie net attribué à l'exploitation 1 067 862 dollars 964 160 dollars Dépenses en capital (276 719 ) (271 699 ) Flux de trésorerie disponible 791 143 dollars 692 461 dollars La direction utilise les flux de trésorerie disponibles pour évaluer le rendement financier de la société. La direction est persuadée que les flux de trésorerie disponibles sont utiles aux investisseurs car ils associent les flux de trésorerie d’exploitation de la Société au capital utilisé pour la continuité, l’amélioration et la croissance de ses activités commerciales. Calcul de la croissance sur une base constante de jours ouvrables Exercice

2019 Exercice 2020

Bas de la

fourchette Croissance

par rapport à

2019 Exercice 2020

Haut de la

fourchette Croissance

par rapport à

2019 Prévisions chiffre d'affaires exercice 2020 (en millions de dollars) A B C D E Prévisions chiffre d'affaires 6 892,30 dollars 7 240,00 dollars 5,0 % 7 310,00 dollars 6,1 % C=(B-A)/A E=(D-A)/A F G G Jours ouvrables de cette période 261 260 260 H I J K L Chiffre d'affaires ajusté en fonction des jours ouvrables 6 892,30 dollars 7 267,80 dollars 5,4 % 7 338,10 dollars 6,5 % H=(A/F)*F I=(B/G)*F J=(I-H)/H K=(D/G)*F L=(K-H)/H La direction pense que la croissance du chiffre d’affaires ajustée des jours ouvrables est très utile aux investisseurs car elle reflète l'augmentation du chiffre d'affaire par rapport à une période précédente tout en ayant la même quantité de jours comme source de revenus. DONNÉES DE SEGMENT SUPPLÉMENTAIRES Location d'uniformes

et équipement

Premiers secours

et sécurité

Tous les

autres Entreprise Total Trimestre clos le 31 mai 2019 Chiffre d'affaires 1 428 392 dollars 163 535 dollars 201 803 dollars — dollars 1 793 730 dollars Marge brute 657 336 dollars 78 029 dollars 88 200 dollars — dollars 823 565 dollars Frais de vente et d'administration 393 275 dollars 52 878 dollars 62 087 dollars — dollars 508 240 dollars Frais d'intégration de G&K Services, Inc. 914 dollars — dollars — dollars — dollars 914 dollars Revenus d'intérêts — dollars — dollars — dollars (271 dollars ) (271 dollars ) Charge d'intérêts — dollars — dollars — dollars 25 782 dollars 25 782 dollars Chiffre d'affaires (perte) avant impôts 263 147 dollars 25 151 dollars 26 113 dollars (25 511 dollars ) 288 900 dollars Trimestre clos le 31 mai 2018 Chiffre d'affaires 1 342 786 dollars 147 707 dollars 179 057 dollars — dollars 1 669 550 dollars Marge brute 604 788 dollars 69 402 dollars 78 148 dollars — dollars 752 338 dollars Frais de vente et d'administration 368 144 dollars 48 275 dollars 55 388 dollars — dollars 471 807 dollars Frais d'intégration de G&K Services, Inc. 15 031 dollars — dollars — dollars — dollars 15 031 Revenus d'intérêts — dollars — dollars — dollars (370 dollars ) (370 dollars ) Charge d'intérêts — dollars — dollars — dollars 24 828 dollars 24 828 dollars Chiffre d'affaires (perte) avant impôts 221 613 dollars 21 127 dollars 22 760 dollars (24 458 dollars ) 241 042 dollars Période de 12 mois close le 31 mai 2019 Chiffre d'affaires 5 552 430 dollars 619 470 dollars 720 403 dollars — dollars 6 892 303 dollars Marge brute 2 524 831 dollars 297 074 dollars 306 683 dollars — dollars 3 128 588 dollars Frais de vente et d'administration 1 533 711 dollars 206 990 dollars 239 943 dollars — dollars 1 980 644 dollars Frais d'intégration de G&K Services, Inc. 14 410 dollars — dollars — dollars — dollars 14 410 dollars Gain à la vente pour investissement sur méthode de coûts — dollars — dollars — dollars 69 373 dollars 69 373 dollars Revenu d'intérêts — dollars — dollars — dollars (1 228 dollars ) (1 228 dollars ) Charge d'intérêts — dollars — dollars — dollars 101 736 dollars 101 736 dollars Chiffre d'affaire (perte) avant impôts 976 710 dollars 90 084 dollars 66 740 dollars (31 135 dollars ) 1 102 399 dollars Période de 12 mois close le 31 mai 2018 Chiffre d'affaires 5 247 124 dollars 564 706 dollars 664 802 dollars — dollars 6 476 632 dollars Marge brute 2 360 165 dollars 265 785 dollars 282 573 dollars — dollars 2 908 523 dollars Frais de vente et d'administraiton 1 500 644 dollars 190 567 dollars 225 581 dollars — dollars 1 916 792 dollars Frais d'intégration de G&K Services, Inc. 41 897 dollars — dollars — dollars — dollars 41 897 dollars Revenus d'intérêts — dollars — dollars — dollars (1 342 dollars ) (1 342 dollars ) Charges d'intérêts — dollars — dollars — dollars 110 175 dollars 110 175 dollars Chiffre d'affaires (perte) avant impôts 817 624 dollars 75 218 dollars 56 992 dollars (108 833 dollars ) 841 001 dollars Bilan consolidé condensé de Cinta Corporation (en milliers de dollars sauf pour les données par action) 31 mai

2019 31 mai

2018 ACTIFS Actifs courants : Liquidités et équivalents de liquidités 96 645 dollars 138 724 dollars Comptes débiteurs, nets 910 120 804 583 Stocks, nets 334 589 280 347 Location d'uniformes et d'autres éléments en service 784 133 702 261 Impôts sur le revenu, courants 7 475 19 634 Charges payées d'avance et autres actifs courants 103 318 32 383 Total actifs courants 2 236 280 1 977 932 Biens et équipement, net 1 430 685 1 382 730 Investissements 192 346 175 581 Clientèle 2 842 441 2 846 888 Contrats de service, nets 494 595 545 768 Autres actifs, nets 240 315 29 315 7 436 662 dollars $6 958 214 dollars DETTES ET CAPITAUX PROPRES Dettes courantes : Créances 226 020 dollars 215 074 dollars Rémunération à payer et dettes connexes 155 509 140 654 Dettes à payer 433 940 420 129 Dette exigible dans un délai d'un an 312 264 — Total dettes courantes 1 127 733 775 857 Dettes à long terme : Dette à plus d'un an 2 537 507 2 535 309 Impôt sur le revenu différé 438 179 352 581 Dettes à payer 330 522 277,941 Total dettes à long terme 3 306 208 3 165 831 Capitaux propres : Action préférentielle, non par valeur nominale : — — 100 000 actions autorisées, aucune en circulation Action ordinaire, non par valeur nominale : 840 328 618 464 425 000 000 actions autorisées Exercice 2019 : 184 790 626 publiés et 103 284 401 en suspens Exercice 2018 : 182 723 471 publiés et 106,326,383 en suspens Capital d'apport 227 928 245 211 Bénéfices non distribués 6 691 236 5 837 827 Actions de trésorerie : (4 717 619 ) (3 701 319 ) Exercice 2019 : 81 506 225 actions Exercice 2018 : 76 397 088 actions Cumul d'autres revenus globaux (perte) (39 152 ) 16 343 Total des capitaux propres 3 002 721 3 016 526 7 436 662 dollars 6 958 214 dollars Déclarations consolidées condensées des flux de trésorerie de Cintas Corporation (en milliers de dollars) Période de douze mois close le 31 mai

2019 31 mai

2018 Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation : Chiffre d'affaires net 884 981 dollars 842 586 dollars Ajustement pour rapprocher le revenu net du revenu net comptant provenant des activités d'exploitation : Amortissement 223 631 215 476 Amortissement des actifs incorporels et des coûts des contrats capitalisés 136 462 63 940 Rémunération à base d'actions 139 210 112 835 Gain à la vente sur méthode de coûts (69 373 ) — Gain sur la vente d'entreprises (3 200 ) (96 400 ) Impôts sur le revenu différés 31 708 (119 295 ) Variations des actifs et passifs courants, nets de rachats d'entreprises : Comptes débiteurs, nets (94 918 ) (66 267 ) Stocks, nets (60 039 ) (3 323 ) Location d'uniformes et d'autres éléments en service (90 228 ) (64 299 ) Charges payées d'avance et autres actifs courants et coûts des contrats capitalisés (100 765 ) (15 526 ) Créances 12 276 35 275 Charges à payer et passif connexe 15 321 (9 392 ) Charges à payer et autres 30 910 42 468 Impôt sur le revenu, exigible 11 886 26 082 Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation 1 067 862 964 160 Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement : Dépenses en capital (276 719 ) (271 699 ) Produits de rachats de titres négociables et d'investissements — 179 857 Achats de titres négociables et d'investissements (17 841 ) (153 708 ) Produit de la vente d'un investissement sur méthode de coût 73 342 — Produits de la vente d'entreprises 3 200 127 835 Rachats d'entreprises, déduction faite de la trésorerie acquise (9 813 ) (19 346 ) Autres, nets (7 807 ) 1 363 Trésorerie nette absorbée dans les activités d'investissement (235 638 ) (135 698 ) Flux de trésorerie provenant des activités de financement : Émission (paiements) de billets de trésorerie, nette 112 500 (50 500 ) Produit de l'émission de dette, net 200 000 — Remboursement de dette — (550 000 ) Produit de la remise de primes de rémunération à base d'actions 65 371 41 848 Dividendes payés (220 764 ) (175 589 ) Rachat d'action ordinaire (1,016,300 ) (127,319 ) Autre, net (14 112 ) (2 580 ) Trésorerie nette déboursée dans les activités de financement (873 305 ) (864 140 ) Effet des variations de taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie (998 ) 5 136 Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie (42 079 ) (305 42 ) Trésorerie et équivalents de trésorerie en début d’année 138 724 169 266 Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin d’année 96 645 dollars 138 724 dollars Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence. Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20190718005881/fr/

