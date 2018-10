Cintas Corporation : annonce l'augmentation de son dividende annuel pour la 35e année consécutive

La société confirme ses prévisions de revenus et de bénéfice par action pour l'exercice 2019

Elle annonce également l'approbation d'un programme supplémentaire de rachat d'actions pour 1 milliard de dollars

Cintas Corporation (Nasdaq: CTAS) a annoncé que le conseil d'administration de la Société avait approuvé lors de sa réunion d'aujourd'hui la distribution d'un dividende annuel de 2,05 USD par action, soit une augmentation de 26,5% par rapport à l'an dernier. Le dividende annuel augmente ainsi pour la 35e année consécutive, c'est-à-dire chaque année depuis l'introduction en Bourse de Cintas en 1983. Ce dividende sera payable le 7 décembre 2018 à ses actionnaires enregistrés au 9 novembre 2018.

Scott D. Farmer, président et directeur général de Cintas, a déclaré: "L'exercice 2018 a été une année très fructueuse marquée par plusieurs réalisations remarquables, entre autres:

Croissance du chiffre d'affaires de 21,7%, avec une croissance organique de 7,1%;

Résultat déclaré par action des activités poursuivies de 7,03 USD, soit une croissance de 68,6% par rapport à l’exercice précédent;

Flux de trésorerie disponible de 692 millions USD, soit une croissance de 41,1% par rapport à l’exercice précédent;

Réduction de l'endettement de 598 millions USD;

Importants progrès réalisés dans l’intégration de l’acquisition de G&K Services, Inc (G&K); et

Poursuite des progrès dans la mise en œuvre d'un système de planification des ressources de l'entreprise

Ces réalisations sont le fruit du travail acharné et du dévouement de nos employés-partenaires, qui ont ainsi largement prouvé leur "esprit Cintas". Nous sommes également satisfaits du début de l’exercice 2019. Le 25 septembre 2018, nous avons annoncé des résultats trimestriels supérieurs à nos prévisions internes et faisant état de progrès continus dans le cadre de nos principales initiatives. Ces résultats du premier trimestre nous ont incités à réviser à la hausse nos prévisions pour l'exercice 2019. Les prévisions de recettes pour l'exercice 2019 sont passées d'une fourchette de 6,75-6,82 milliards USD à une fourchette de 6,80-6,855 milliards USD. Les prévisions de bénéfice des activités poursuivies de l'exercice 2019 par action diluée ont été relevées d'une fourchette de 7,00-7,15 USD à une fourchette de 7,19-7,29 USD. Nous prévoyons une autre année très réussie chez Cintas, marquée par une forte croissance du chiffre d'affaires et des bénéfices, ainsi que par la génération de flux de trésorerie."

Cintas a également annoncé que le conseil d'administration avait approuvé un programme supplémentaire de rachat d'actions en vertu duquel la Société peut racheter des actions ordinaires de Cintas à concurrence de 1,0 milliard USD au prix du marché. Le nombre d'actions à racheter et le calendrier des achats seront déterminés à la discrétion du conseil d'administration, qui peut interrompre les rachats à tout moment.

Au 30 octobre 2018, la société disposait de 113 millions USD au titre de son programme de rachat d'actions existant, autorisé le 2 août 2016. Depuis que le conseil a autorisé ce programme de 500 millions USD, la société a racheté 2,0 millions d'actions à un prix moyen de 192,02 USD pour un total de 387 millions USD. Aucune date d'expiration n'est prévue pour ce programme qui continuera à être exécuté à la discrétion du conseil d'administration. Globalement, au 30 octobre 2018, Cintas dispose de 1,113 milliard USD au titre des ces programmes.

Ce communiqué de presse contient des mesures financières non conformes aux PCGR au sens du règlement G promulgué par la Securities and Exchange Commission. La Société fournit ces autres mesures financières non définies par les PCGR des prévisions de flux de trésorerie et de revenus et revenus. La Société estime que ces mesures financières non définies par les PCGR sont appropriées pour améliorer la compréhension de son rendement passé ainsi que ses perspectives de rendement futur. Un rapprochement des différences entre ces mesures financières non définies par les PCGR et les mesures financières les plus directement comparables calculées conformément aux PCGR est présenté dans les tableaux ci-dessous.

Calcul du flux de trésorerie disponible

Pour les douze mois terminés le 31 mai 31,

2018 Flux net de trésorerie généré par les activités USD 964.160 Dépenses en capital (271.699 ) Flux de trésorerie disponible USD 692.461

Le tableau ci-dessous compare les produits et le bénéfice par action de l'exercice 2018 à nos prévisions pour l'exercice 2019.

Exercice

2018 Exercice 2019

Seuil inférieur

de la fourchette Croissance

par rapport à 2018 Exercice 2019

Plafond

de la fourchette Croissance

par rapport à 2018 Prévisions de revenus pour l'exercice 2019 (en millions d'USD) Total des revenus USD 6.476,6 USD 6.800,0 5,0% USD 6.855,0 5,8% Prévisions de résultat par action (RPA) pour l'exercice 2019 RPA - activités poursuivies USD 7,03 USD 7,15 USD 7,25 Frais d'intégration de G&K 0,26 0,04 0,04 Paiement unique en espèces aux employés 0,24 — — Avantage découlant de la réforme fiscale (1,59 ) — — RPA hors éléments ci-dessus USD 5,94 USD 7,19 21,0% USD 7,29 22,7%

À propos de Cintas

Cintas Corporation aide plus d'un million d'entreprises, de tous types et de toutes tailles, à être prêtes (Ready™) à ouvrir leurs portes en toute confiance, en proposant une vaste gamme de produits et services améliorant l'image de marque de ses clients, et aidant leurs établissements et leurs employés à maintenir une propreté, une sécurité et une présentation exemplaires. Ses uniformes, produits d'entretien des sols, fournitures de toilettes, produits de premiers soins et de sécurité, extincteurs et tests incendie, et formation sur la sécurité et la conformité permettent aux clients de Cintas de se préparer pour leur journée de travail (Ready for the Workday™). Ayant son siège à Cincinnati, Cintas est une société ouverte inscrite à la cote Nasdaq Global Select Market, sous le symbole CTAS, et figure à l'indice 500 de Standard & Poor et à l'indice Nasdaq-100.

AVERTISSEMENT CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

La loi américaine promulguée en 1995 sous le titre de "Private Securities Litigation Reform Act" comporte une règle refuge contre la poursuite civile relativement aux énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs qui peuvent être identifiés par des mots tels que "estime, anticipe, prévoit, projette, envisage, s’attend à, a l’intention de, vise, prédit, croit, cherche à, devrait, pourrait, fera" ou leur contraire et des mots, termes et expressions similaires, ainsi que par le contexte dans lequel ils sont employés. De tels énoncés reposent sur les attentes actuelles de Cintas et ne sont valables qu’au moment de leur formulation. Le lecteur est invité à ne pas accorder une confiance excessive à ces énoncés. Nous ne pouvons garantir que les énoncés prospectifs se réaliseront. Ces énoncés sont soumis à des risques, à des incertitudes, à des hypothèses potentiellement inexactes et à d’autres éléments qui peuvent entraîner un écart entre les résultats réels et les prévisions formulées dans le présent communiqué de presse. Les facteurs pouvant entraîner un tel écart comprennent, sans s'y limiter, les risques inhérents à la transaction G&K pour l'accomplissement de synergies de coûts et leur réalisation dans le temps, y compris à l'effet relutif, au respect des délais, et aux montants des futures dépenses de transaction et d'intégration, la possibilité d’une hausse imprévue des frais d’exploitation, y compris les coûts de l’énergie et du carburant, la baisse du volume des ventes, la perte de clients en raison des tendances à l’externalisation, le rendement et les coûts d’intégration des acquisitions, y compris G&K, les variations des coûts d’équipement et de main-d’œuvre, y compris l’augmentation des frais médicaux, les frais et les répercussions possibles des activités d’organisation syndicale, l’incapacité de se conformer aux réglementations gouvernementales concernant la discrimination dans l’emploi, la rémunération, les prestations de santé et de sécurité des employés, l'impact sur les activités d'exploitation des variations du taux de change, des tarifs douaniers et des autres risques politiques, économiques et réglementaires, les incertitudes concernant les frais et les passifs existants ou nouvellement découverts relatifs à la conformité ou à des mesures de redressement environnementales, les frais, résultats et évaluation en cours des contrôles internes des rapports financiers exigés par la Sarbanes-Oxley Act de 2002, les frais liés au déploiement de notre système SAP, les perturbations causées par l’inaccessibilité aux données des systèmes informatiques, y compris les risques associés à la cybersécurité, l’amorce ou le résultat de litiges, des enquêtes ou d’autres procédures, la hausse des frais d’approvisionnement ou de distribution des produits, la perturbation des opérations par des événements catastrophiques ou extraordinaires, y compris les répercussions des ouragans Harvey et Irma, le montant et le calendrier des opérations de rachat de nos actions ordinaires (le cas échéant), des changements dans les lois fiscales fédérales et d’état et la législation du travail, les réactions des concurrents en matière de prix et de services. Cintas rejette toute obligation de publier des révisions ou des mises à jour des énoncés prospectifs pour refléter de nouvelles informations ou des événements, circonstances ou autres développements imprévus se produisant après la date à laquelle les énoncés ont été formulés. Une liste et une description plus exhaustives de ces risques et incertitudes et d’autres questions se trouvent dans notre rapport annuel sur le formulaire 10-K pour l’exercice clos le 31 mai 2018 et dans nos rapports sur formulaires 10-Q et 8-K. Les risques et les incertitudes décrits dans le présent communiqué ne sont pas les seuls auxquels nous pourrions être confrontés. D’autres risques et incertitudes dont nous n’avons pas encore connaissance ou que nous considérons actuellement irréels peuvent également nuire à nos activités.

