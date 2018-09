Cintas Corporation : annonce ses résultats du premier trimestre de l'exercice 2019

Cintas Corporation (Nasdaq: CTAS) a publié aujourd'hui les résultats de son premier trimestre fiscal 2019, clos le 31 août 2018.

Le chiffre d’affaires du premier trimestre de l’exercice 2019 s’est élevé à 1,70 milliard de dollars, en hausse de 5,4% par rapport au premier trimestre de l’année dernière. Le taux de croissance organique, corrigé des effets des acquisitions et des variations de change, s'établit à 5,2 %. Le taux de croissance organique du secteur des services de location d'uniformes et installations a été de 4,9 %. Nous prévoyons que le taux de croissance organique du secteur des services de location d'uniformes et installations augmentera au cours du reste de l'exercice 2019. Le taux de croissance organique du secteur Services de premiers soins et sécurité est demeuré élevé à 9,0 %.

Le bénéfice d’exploitation du premier trimestre de l’exercice 2019, s’établissant à 265,2 millions de dollars, a augmenté de 6,5 % par rapport au bénéfice d’exploitation de 249,1 millions de dollars du premier trimestre de l’année dernière. Le bénéfice d'exploitation du premier trimestre de l'exercice 2019 a été affecté par une charge de rémunération à base d'actions de 19,0 millions de dollars liée à une modification de la politique de retraite de Cintas, dans laquelle l'âge et les exigences de durée d'occupation ont été réduits. Le bénéfice d'exploitation a également subi l'incidence négative des frais d'intégration liés à l'acquisition de G&K Services, Inc. (G&K) de 4,9 millions de dollars au premier trimestre de l'exercice 2019 et de 4,0 millions de dollars au premier trimestre de l'exercice 2018.

Le bénéfice net des activités poursuivies du premier trimestre de l'exercice 2019 s'est établi à 212,5 millions de dollars, en hausse de 31,9 % par rapport au bénéfice net des activités poursuivies de 161,1 millions de dollars du premier trimestre de l'exercice précédent. Le bénéfice dilué par action (BPA) provenant des activités poursuivies pour le premier trimestre de l'exercice 2019 s'est établi à 1,89 $, soit une augmentation de 30,3 % par rapport au BPA de 1,45 $ provenant des activités poursuivies pour le premier trimestre de l'exercice 2018. Le bénéfice net lié aux activités poursuivies et le BPA tiré des activités poursuivies ont subi l'incidence positive d'un taux d'imposition effectif moins élevé au premier trimestre du présent exercice comparativement au premier trimestre de l'exercice précédent, principalement en raison de l'adoption de la Loi sur les allégements fiscaux et la création d'emplois (le Tax Act). Le taux d'imposition effectif pour le premier trimestre de l'exercice 2019 était de 12,0 %, comparativement à un taux d'imposition effectif de 26,5 % au premier trimestre de l'exercice précédent. Le BPA des activités poursuivies pour les exercices 2019 et 2018 incluait une incidence négative de 0,04 $ et 0,03 $, respectivement, des frais d'intégration liés à l'acquisition de G&K.

Le tableau suivant présente une comparaison du BPA du premier trimestre de l'exercice 2019 et du BPA du premier trimestre de l'exercice 2018 :

Trimestre terminé Le 31 août Le 31 août Croissance vs Résultat par action 2018 2017 Exercice 2018 BPA - activités poursuivies $ 1,89 $ 1,45 Frais d'intégration de G&K 0,04 0,03 BPA excluant les éléments ci-dessus $ 1,93 $ 1,48 30,4 %

Scott D. Farmer, président du conseil et chef de la direction de Cintas, a déclaré: « Nous sommes ravis de notre début d’exercice 2019 et nous nous attendons à une autre année fructueuse. Nous restons concentrés sur l'intégration de l'acquisition de G&K, la poursuite de la mise en œuvre de notre système de planification des ressources d'entreprise et l'augmentation du nombre d'entreprises que nous aidons à se sentir prêtes au travail ( Ready for the Workday™).”

M. Farmer a conclu: « Après nos résultats du premier trimestre, nous augmentons nos prévisions annuelles pour l’exercice 2019. Nous relevons nos prévisions de revenus de 6,75 à 6,82 milliards de dollars à une fourchette entre 6,80 et 6,855 milliards de dollars et notre RPA provenant des activités poursuivies de 7,00 $ à 7,15 $, à une fourchette de 7,19 $ à 7,29 $. Les prévisions pour l’exercice 2019 excluent les dépenses d’intégration futures liées aux activités acquises de G & K. »

Le tableau ci-dessous présente une comparaison des revenus et du BPA de l'exercice 2018 avec nos prévisions pour l'exercice 2019.

Exercice 2019 Exercice 2019 Exercice Bas de plage Croissance Haut de plage Croissance 2018 of Range vs. 2018 Hors plage vs. 2018 Prévisions du chiffre d’affaires 2019 (en millions de dollars) Chiffre d’affaires total $ 6 476,6 $ 6 800,0 5,0 % $ 6 855,0 5,8 % Prévisions pour l'exercice 2019 concernant le bénéfice par action BPA - activités poursuivies $ 7,03 $ 7,15 $ 7,25 Frais d'intégration de G&K 0,26 0,04 0,04 Paiement unique en espèces aux employés 0,24 Avantage de l'adoption de la Loi de l'impôt (1,59 ) BPA excluant les éléments ci-dessus $ 5,94 $ 7,19 21,0 % $ 7,29 22,7 %

Les prévisions relatives au BPA pour l'exercice 2019 n'incluent pas les frais d'intégration futurs de G&K. Toutefois, nous prévoyons que ces frais seront engagés au cours du reste de l'exercice 2019 à mesure que nous poursuivrons l'intégration de cette importante acquisition. Nous estimons que ces frais se situeront entre 15 et 20 millions de dollars pour l'exercice complet.

À propos de Cintas

Cintas Corporation aide plus d'un million d'entreprises, de tous types et de toutes tailles, à être prêtes (Ready™) à ouvrir leurs portes en toute confiance, en proposant une vaste gamme de produits et services améliorant l'image de marque de ses clients, et aidant leurs établissements et leurs employés à maintenir une propreté, une sécurité et une présentation exemplaires. Ses uniformes, produits d'entretien des sols, fournitures de toilettes, produits de premiers soins et de sécurité, extincteurs et tests incendie, et formation sur la sécurité et la conformité permettent aux clients de Cintas de se préparer pour leur journée de travail (Ready for the Workday™). Ayant son siège à Cincinnati, Cintas est une société ouverte inscrite à la cote Nasdaq Global Select Market, sous le symbole CTAS, et figure à l'indice 500 de Standard & Poor et à l'indice Nasdaq-100.

AVERTISSEMENT CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

La loi américaine promulguée en 1995 sous le titre de "Private Securities Litigation Reform Act" comporte une règle refuge contre la poursuite civile relativement aux énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs qui peuvent être identifiés par des mots tels que "estime, anticipe, prévoit, projette, envisage, s’attend à, a l’intention de, vise, prédit, croit, cherche à, devrait, pourrait, fera" ou leur contraire et des mots, termes et expressions similaires, ainsi que par le contexte dans lequel ils sont employés. De tels énoncés reposent sur les attentes actuelles de Cintas et ne sont valables qu’au moment de leur formulation. Le lecteur est invité à ne pas accorder une confiance excessive à ces énoncés. Nous ne pouvons garantir que les énoncés prospectifs se réaliseront. Ces énoncés sont soumis à des risques, à des incertitudes, à des hypothèses potentiellement inexactes et à d’autres éléments qui peuvent entraîner un écart entre les résultats réels et les prévisions formulées dans le présent communiqué de presse. Les facteurs pouvant entraîner un tel écart comprennent, sans s'y limiter, les risques inhérents à la transaction G&K pour l'accomplissement de synergies de coûts et leur réalisation dans le temps, y compris à l'effet relutif, au respect des délais, et aux montants des futures dépenses de transaction et d'intégration, la possibilité d’une hausse imprévue des frais d’exploitation, y compris les coûts de l’énergie et du carburant, la baisse du volume des ventes, la perte de clients en raison des tendances à l’externalisation, le rendement et les coûts d’intégration des acquisitions, y compris G&K, les variations des coûts d’équipement et de main-d’œuvre, y compris l’augmentation des frais médicaux, les frais et les répercussions possibles des activités d’organisation syndicale, l’incapacité de se conformer aux réglementations gouvernementales concernant la discrimination dans l’emploi, la rémunération, les prestations de santé et de sécurité des employés, l'impact sur les activités d'exploitation des variations du taux de change, des tarifs douaniers et des autres risques politiques, économiques et réglementaires, les incertitudes concernant les frais et les passifs existants ou nouvellement découverts relatifs à la conformité ou à des mesures de redressement environnementales, les frais, résultats et évaluation en cours des contrôles internes des rapports financiers exigés par la Sarbanes-Oxley Act de 2002, les frais liés au déploiement de notre système SAP, les perturbations causées par l’inaccessibilité aux données des systèmes informatiques, y compris les risques associés à la cybersécurité, l’amorce ou le résultat de litiges, des enquêtes ou d’autres procédures, la hausse des frais d’approvisionnement ou de distribution des produits, la perturbation des opérations par des événements catastrophiques ou extraordinaires, y compris les répercussions des ouragans Harvey et Irma, le montant et le calendrier des opérations de rachat de nos actions ordinaires (le cas échéant), des changements dans les lois fiscales fédérales et d’état et la législation du travail, les réactions des concurrents en matière de prix et de services. Cintas rejette toute obligation de publier des révisions ou des mises à jour des énoncés prospectifs pour refléter de nouvelles informations ou des événements, circonstances ou autres développements imprévus se produisant après la date à laquelle les énoncés ont été formulés. Une liste et une description plus exhaustives de ces risques et incertitudes et d’autres questions se trouvent dans notre rapport annuel sur le formulaire 10-K pour l’exercice clos le 31 mai 2018 et dans nos rapports sur formulaires 10-Q et 8-K. Les risques et les incertitudes décrits dans le présent communiqué ne sont pas les seuls auxquels nous pourrions être confrontés. D’autres risques et incertitudes dont nous n’avons pas encore connaissance ou que nous considérons actuellement irréels peuvent également nuire à nos activités.

Cintas Corporation États consolidés condensés des résultats (Non vérifiés) (en milliers sauf pour les données par action) Trimestre terminé 31 août 31 août % 2018 2017 Variation Chiffre d’affaires : Location d'uniformes et installationss $ 1 374 938 $ 1 311 784 4,8 % Autres 323 037 299 719 7,8 % CA total 1 697 975 1 611 503 5,4 % Coûts et dépenses : Coût de la location d'uniformes et des services d'installations 746 453 706 863 5,6 % Autres coûts 176 810 165 287 7,0 % Frais commerciaux et administratifs 504 634 486 283 3,8 % Frais d'intégration de G&K Services, Inc. 4 850 3 971 22,1 % Bénéfice d'exploitation 265 228 249 099 6,5 % Intérêts créditeurs (496 ) (297 ) 67,0 % Intérêts débiteurs 24 304 30 317 -19,8 % Bénéfice avant impôts 241 420 219 079 102 % Impôt sur bénéfice 28 873 57 971 -50,2 % Revenu issu des activités poursuivies 212 547 161 108 31,9 % (Perte) revenu issu des activités abandonnées, hors taxe (32 ) 56 103 -100,1 % Bénéfice net $ 212 515 $ 217 211 -2,2 % Bénéfice de base par action : Activités poursuivies $ 1,96 $ 1,50 30,7 % Activités abandonnées 0,00 0,52 -100,0 % Bénéfice de base par action $ 1,96 $ 2,02 -3,0 % Bénéfice dilué par action : Activités poursuivies $ 1,89 $ 1,45 30,3 % Activités abandonnées 0,00 0,51 -100,0 % Bénéfice dilué par action $ 1,89 $ 1,96 -3,6 % Nombre moyen pondéré d'actions en circulation 106 835 105 740 Nombre moyen dilué d'actions en circulation 110 648 108 537 DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES DE CINTAS CORPORATION Trimestre terminé 31 août 31 août 2018 2017 Marge brute des locations d'uniformes et des installations 45,7 % 46,1 % Other gross marginAutre marge brute 45,3 % 44,9 % Marge brute totale 45,6 % 45,9 % Marge nette, activités poursuiviess 12,5 % 10,0 % Calcul du bénéfice dilué par action issu des activités poursuivies Trimestre terminé 31 août 31 août 2018 2017 Revenu issu des activités poursuivies $ 212 547 $ 161 108 Moins : bénéfice issu des activités poursuivies attribué aux titres participatifs 2 945 3 187 Bénéfice issu des activités poursuivies à la disposition des actionnaires ordinaires $ 209 602 $ 157 921 Nombre moyen pondéré de base des actions ordinaires en circulation 106 835 105 740 EEffet des titres dilués - options d'achat d'actions des employés 3 813 2 797 Nombre moyen pondéré dilué des actions ordinaires en circulation 110 648 108 537 Bénéfice dilué par action issu des activités poursuivies $ 1,89 $ 1,45

Rapprochement des mesures financières non conformes aux PCGR et divulgation conformément au règlement G

Le présent communiqué de presse contient des mesures financières non conformes aux PCGR au sens du Règlement G promulgué par la Securities and Exchange Commission (Commission des valeurs mobilières des États-Unis). Pour compléter ses états financiers consolidés présentés conformément aux principes comptables généralement reconnus aux États-Unis (PCGR), la société prévoit des mesures financières non PCGR supplémentaires relatives bénéfice dilué par action et au flux de trésorerie. La société estime que ces mesures financières non conformes aux PCGR sont appropriées pour améliorer la compréhension de ses résultats passés ainsi que les perspectives pour les performances futures. Des rapprochements des différences entre ces mesures financières non-PCGR et les mesures financières les plus directement comparables calculées conformément aux PCGR sont indiqués dans les zones narratives du communiqué ou ci-dessous.

Résultat par action Trimestre terminé 31 août 31 août Croissance vs 2018 2017 Exercice 2018 BPA - activités poursuivies $ 1,89 $ 1,45 Frais d'intégration de G&K Services, Inc. 0,04 0,03 BPA excluant les éléments ci-dessus $ 1,93 $ 1,48 30,4 %

Calcul du flux de trésorerie disponible Trimestre terminé 31 août 31 août 2018 2017 Liquidités nettes issues des activités d'exploitation $ 162 985 $ 254 366 Dépenses d'immobilisation (64 528 ) (62 517 ) Flux de trésorerie disponible $ 98 457 $ 191 849

Le flux de trésorerie disponible permet à la direction d'évaluer le rendement financier de la société. La direction est d'avis que le flux de trésorerie disponible est utile pour les investisseurs, car il associe le flux de trésorerie d'exploitation de la société au capital utilisé pour assurer la continuité, l'optimisation et le développement des activités.

DONNÉES SECTORIELLES SUPPLÉMENTAIRES Location d'uniformes Services de premiers et installations soins et Tous de sécurité autres Entreprise Total Pour le trimestre clos au 31 août 2018 Chiffre d'affaires $ 1 374 938 $ 153 417 $ 169 620 $ - $ 1 697 975 Marge brute $ 628 485 $ 73 485 $ 72 742 $ - $ 774 712 Frais commerciaux et administratifs $ 392 101 $ 51 502 $ 61 031 $ - $ 504 634 Frais d'intégration de G&K Services, Inc. $ 4 850 $ - $ - $ - $ 4 850 Intérêts créditeurs $ - $ - $ - $ (496 ) $ (496 ) Intérêts débiteurs $ - $ - $ - $ 24 304 $ 24 304 Bénéfice (perte) avant impôts $ 231 534 $ 21 983 $ 11 711 $ (23 808 ) $ 241 420 Pour le trimestre clos au 31 août 2017 Chiffre d'affaires $ 1 311 784 $ 140 582 $ 159 137 $ - $ 1 611 503 Marge brute $ 604 921 $ 66 775 $ 67 657 $ - $ 739 353 Frais commerciaux et administratifs $ 382 040 $ 47 364 $ 56 879 $ - $ 486 283 Frais d'intégration de G&K Services, Inc. $ 3 971 $ - $ - $ - $ 3 971 Intérêts créditeurs $ - $ - $ - $ (297 ) $ (297 ) Intérêts débiteurs $ - $ - $ - $ 30 317 $ 30 317 Bénéfice (perte) avant impôts $ 218 910 $ 19 411 $ 10 778 $ (30 020 ) $ 219 079

Cintas Corporation Bilan consolidé condensé (en milliers, sauf pour les données par action) 31 août 31 août ACTIF 2018 2018 (Non vérifiés) Actifs à court terme : Espèces et quasi-espèces $ 118 356 $ 138 724 Comptes débiteurs, nets 838 192 804 583 Inventaires, nets 303 770 280 347 Uniformes et autres articles de location en service 724 708 702 261 Charge d'impôts exigibles 6 878 19 634 Charges payées et autres actifs à court terme 112 474 32 383 Total des actifs à court terme 2 104 378 1 977 932 Bien et équipement, au coût, nets 1 394 634 1 382 730 Investissements 180 262 175 581 GÉcart d’acquisition 2 850 082 2 846 888 Contrats de service, nets 535 865 545 768 Autres actifs, nets 221 983 29 315 $ 7 287 204 $ 6 958 214 PASSIF ET CAPITAUX PROPRE Passif à court terme : Comptes créditeurs $ 214 011 $ 215 074 Rémunération à payer et obligations connexes 84 308 140 654 Charges à payer 380 775 420 129 Total du passif à court terme 679 094 775 857 Passif à long terme : Dette exigible à plus d'un an 2 535 859 2 535 309 Impôts sur bénéfice différés 424 344 352 581 Charges à payer 301 939 277 941 Total du passif à long terme 3 262 142 3 165 831 Capitaux propres : Actions privilégiées, sans valeur nominale : - - 100 000 actions autorisées, aucune en circulation Actions ordinaires, sans valeur nominale : 796 988 618 464 425,000,000 actions autorisées Exercice 2019 : 184,055,883 actions émises et 106,969,908 en circulation Exercice 2018 : 182,723,471 actions émises et 106,326,383 en circulation Capital d'apport 140 371 245 211 Bénéfices non répartis 6 239 535 5 837 827 Actions de trésorerie : (3 840 787 ) (3 701 319 ) Exercice 2019 : 77,085,975 actions Exercice 2018 : 76,397,088 actions Cumul des autres éléments du résultat étendu 9 861 16 343 Total des capitaux propres 3 345 968 3 016 526 $ 7 287 204 $ 6 958 214

Cintas Corporation États condensés consolidés des flux de trésoreries (Non vérifiés) (en milliers) Trimestre terminé 31 août 31 août 2018 2017 Flux de trésorerie issus des activités d'exploitation : Bénéfice net $ 212 515 $ 217 211 Ajustements pour rapprocher le bénéfice net des liquidités nettes issues des activités d'exploitation : Dépréciation 52 745 53 568 Amortissement des actifs incorporels et des coûts capitalisés 33 550 14 941 Rémunération à base d'actions 46 172 28 630 Bénéfice sur la vente d'activité - (100 269 ) Impôts sur bénéfice différés 9 022 24 938 Variation des actifs et passifs à court terme, hors acquisitions : Comptes débiteurs, nets (15 051 ) 8 955 Inventaires, nets (34 629 ) (5 827 ) Uniformes et autres articles de location en service (23 019 ) (13 058 ) Charges payées à l'avance et autres actifs à court terme (46 930 ) (16 011 ) Comptes créditeurs (329 ) 17 684 Rémunération à payer et obligations connexes (56 186 ) (30 306 ) Charges à payer et autres (27 556 ) (16 218 ) Charge d'impôts exigibles 12 681 70 128 Liquidités nettes issues des activités d'exploitation 162 985 254 366 Flux de trésorerie issus des activités d'investissement : Dépenses d'immobilisation (64 528 ) (62 517 ) Produits du rachat de titres négociables et d'investissements 1 558 65 256 Achat de titres négociables et investissements - (58 022 ) Produits de la vente d'activité - 128 511 Acquisitions, hors trésorerie acquise (7 613 ) (302 ) Autre, net (202 ) (304 ) Flux de trésorerie utilisés dans/issus des activités d'investissement (70 785 ) 72 622 Flux de trésorerie issus des activités de financement : Paiements de papier commercial, nets - (43 000 ) Remboursement de la dette - (250 000 ) Produits de l'exercice des rémunérations à base d'actions 27 512 17 256 Rachat d'actions ordinaires (139 468 ) (35 040 ) Autre, net (552 ) (649 ) Liquidités nettes utilisées pour les activités de financement (112 508 ) (311 433 ) Impact des variations du taux de change sur les espèces et les quasi-espèces (60 ) 6 593 Augmentation (diminution) nette des espèces et des quasi-espèces (20 368 ) 22 148 Espèces et quasi-espèces au début de l'exercice 138 724 169 266 Espèces et quasi-espèces en fin d'exercice $ 118 356 $ 191 414

