Cintas Corporation : annonce ses résultats pour le deuxième trimestre fiscal 2019

Cintas Corporation (Nasdaq:CTAS) annonce aujourd'hui ses résultats pour le deuxième trimestre fiscal 2019 clos au 30 novembre 2018.

Les recettes du deuxième trimestre fiscal 2019 s’élèvent à 1,72 milliard de dollars, en hausse de 7,0 % par rapport au deuxième trimestre de l’exercice précédent. Le taux de croissance organique, corrigé des effets des acquisitions et des variations de change, s'établit également à 7,0 %. Le taux de croissance organique du secteur Location d'uniformes et Services de gestion d’installations a augmenté pour atteindre 6,6 % au deuxième trimestre fiscal 2019, contre 4,9 % au premier trimestre. Le taux de croissance organique du secteur Services de premiers soins et de sécurité est demeuré très élevé, atteignant 10,2 % au deuxième trimestre.

La marge brute pour le deuxième trimestre fiscal 2019 s’établit à 775,2 millions de dollars, en hausse de 8,2 % par rapport au deuxième trimestre de l’an dernier. La marge brute en pourcentage des recettes a été de 45,1 % au deuxième trimestre fiscal 2019, contre 44,6 % au deuxième trimestre de l’exercice précédent. La marge brute du secteur Location d'uniformes et Services de gestion d’installations, en pourcentage des recettes, a enregistré une hausse, atteignant 45,3 % au deuxième trimestre fiscal 2019, contre 44,7 % au deuxième trimestre de l’exercice précédent.

Le résultat d’exploitation du deuxième trimestre fiscal 2019 s’établit à 275,6 millions de dollars, en hausse de 17,2 % par rapport aux 235,2 millions de dollars du deuxième trimestre de l’an dernier. Le résultat d’exploitation a été impacté négativement par les dépenses d’intégration liées à l’acquisition de G&K Services, Inc. (G&K) à hauteur de 7,8 millions de dollars au deuxième trimestre fiscal 2019 et de 13,1 millions de dollars au deuxième trimestre fiscal 2018. Le résultat d’exploitation en pourcentage des recettes a été de 16,0 % au deuxième trimestre fiscal 2019, contre 14,6 % au deuxième trimestre fiscal 2018. Si l’on exclut les dépenses d’intégration liées à G&K, le résultat d’exploitation en pourcentage des recettes a été de 16,5 % au deuxième trimestre fiscal 2019, contre 15,5 % au deuxième trimestre fiscal 2018.

Le bénéfice net issu des activités poursuivies pour le deuxième trimestre fiscal 2019 s’établit à 243,0 millions de dollars, en hausse de 76,4 % par rapport aux 137,7 millions de dollars du deuxième trimestre de l’an dernier. Le bénéfice dilué par action (BPA) issu des activités poursuivies pour le deuxième trimestre fiscal 2019 se chiffre à 2,18 dollars, en hausse de 75,8 % par rapport au BPA issu des activités poursuivies du deuxième trimestre de l’an dernier, qui atteignait alors 1,24 dollar. Le bénéfice net issu des activités poursuivies et le BPA issu des activités poursuivies ont été impactés positivement par un taux d’imposition effectif inférieur lors du deuxième trimestre de cet exercice par rapport au deuxième trimestre de l’exercice précédent, principalement du fait de l’entrée en vigueur de la loi intitulée Tax Cuts and Jobs Act (Loi sur la réduction d’impôts et l’emploi - Tax Act). Le taux d’imposition effectif pour le deuxième trimestre fiscal 2019 s’établit à 24,2 %, contre 33,3 % au deuxième trimestre de l’an dernier. Par ailleurs, le BPA issu des activités poursuivies du deuxième trimestre fiscal 2019 incluait un impact positif non récurrent de 0,47 dollar lié à un bénéfice sur la vente d’un placement selon la méthode du coût. Enfin, le BPA issu des activités poursuivies des deuxièmes trimestres fiscaux 2019 et 2018 incluait un impact négatif de 0,05 et 0,07 dollar, respectivement, du fait des dépenses d’intégration liées à l’acquisition de G&K.

Le tableau suivant présente une comparaison du BPA du deuxième trimestre fiscal 2019 par rapport au BPA du deuxième trimestre fiscal 2018 :

Trimestre clos au 30 novembre 30 novembre Croissance par rapport à Résultats de bénéfice par action 2018 2017 l’exercice 2018 BPA - activités poursuivies $ 2,18 $ 1,24 Gain sur la vente d’un placement selon la méthode du coût (0,47 ) - Dépenses d’intégration de G&K 0,05 0,07 BPA excluant les éléments ci-dessus $ 1,76 $ 1,31 34,4 % Semestre clos au 30 novembre 30 novembre Croissance par rapport à Résultats de bénéfice par action 2018 2017 l’exercice 2018 BPA - activités poursuivies $ 4,07 $ 2,69 Gain sur la vente d’un placement selon la méthode du coût (0,47 ) - Dépenses d’intégration de G&K 0,09 0,10 BPA excluant les éléments ci-dessus $ 3,69 $ 2,79 32,3 %

Scott D. Farmer, président du conseil et chef de la direction de Cintas, a déclaré: « Nous sommes ravis de nos résultats du deuxième trimestre et de l’exercice en cours. Nous continuons de bien progresser dans l’intégration de l’acquisition de G&K et dans la mise en œuvre de notre système de planification des ressources d’entreprise. La Société est bien partie pour réaliser une nouvelle année de forte croissance de ses recettes, bénéfices et génération de flux de trésorerie. Je remercie nos employés-partenaires pour leur exécution systématiquement excellente qui aide nos clients à se préparer pour leur journée de travail (Ready for the Workday™). »

M. Farmer a ajouté : « En début de mois, le 7 décembre , nous avons versé un dividende annuel de 2,05 dollars par action, un chiffre en hausse de 26,5 % par rapport au dividende annuel de l’an dernier. Nous avons augmenté le dividende annuel 35 années de suite. De plus, nous avons augmenté le rendement total pour les actionnaires en mettant à exécution le programme de rachat d’actions. Au cours de l’exercice 2019, jusqu’à la fin de notre deuxième trimestre, nous avons racheté des actions Cintas pour un montant de 447 millions de dollars dans le cadre de notre programme de rachat. »

M. Farmer a conclu : « Suite à nos résultats du deuxième trimestre, nous relevons nos prévisions annuelles pour l’exercice 2019. Nous relevons nos prévisions de recettes d’une fourchette de 6,80 à 6,855 milliards de dollars à une fourchette de 6,87 à 6,91 milliards de dollars et notre BPA issu des activités poursuivies excluant certains éléments d’une fourchette de 7,19 à 7,29 dollars à une fourchette de 7,30 à 7,38 dollars. Les projections pour l’exercice 2019 excluent toute dépense d’intégration future liée à l’entreprise G&K acquise. »

Le tableau suivant fournit une comparaison entre les recettes et le BPA de l’exercice 2018 et nos prévisions de recettes et de BPA pour l’exercice 2019.

Exercice 2019 Exercice 2019 Exercice Limite inférieure Croissance par Limite supérieure Croissance par 2018 de la fourchette rapport à 2018 de la fourchette rapport à 2018 Prévisions de recettes pour l’exercice 2019 (montants en millions de dollars) Prévisions de recettes $6.476,6 $6.870,0 6,1% $6.910,0 6,7% Prévisions de bénéfice par action pour l’exercice 2019 BPA - activités poursuivies $7,03 $7,68 $7,76 Gain sur la vente d’un placement selon la méthode du coût - (0,47 ) (0,47 ) Dépenses d’intégration de G&K 0,26 0,09 0,09 Paiement en espèces exceptionnel aux employés 0,24 - - Bénéfice lié à l’entrée en vigueur de la Tax Act (1,59 ) - - Prévision de BPA $5,94 $7,30 22,9% $7,38 24,2%

La prévision de BPA pour l’exercice 2019 n’inclut aucune dépense future liée à l’intégration de G&K. Toutefois, nous prévoyons que ces dépenses seront engagées au cours du reste de l'exercice 2019 à mesure que nous poursuivrons l'intégration de cette importante acquisition. Nous estimons que ces dépenses se situeront entre 18 et 22 millions de dollars pour l'exercice complet.

Cintas Corporation aide plus d'un million d'entreprises, de tous types et de toutes tailles, à être prêtes (Ready™) à ouvrir leurs portes en toute confiance, en proposant une vaste gamme de produits et services améliorant l'image de marque de ses clients, et aidant leurs établissements et leurs employés à maintenir une propreté, une sécurité et une présentation exemplaires. Ses uniformes, produits d'entretien des sols, fournitures de toilettes, produits de premiers soins et de sécurité, extincteurs et tests incendie, et formation sur la sécurité et la conformité permettent aux clients de Cintas de se préparer pour leur journée de travail (Ready for the Workday™). Ayant son siège à Cincinnati, Cintas est une société ouverte inscrite à la cote Nasdaq Global Select Market, sous le symbole CTAS, et figure à l'indice 500 de Standard & Poor et à l'indice Nasdaq-100.

AVERTISSEMENT CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

La loi américaine promulguée en 1995 sous le titre de "Private Securities Litigation Reform Act" comporte une règle refuge contre la poursuite civile relativement aux énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs qui peuvent être identifiés par des mots tels que "estime, anticipe, prévoit, projette, envisage, s’attend à, a l’intention de, vise, prédit, croit, cherche à, devrait, pourrait, fera" ou leur contraire et des mots, termes et expressions similaires, ainsi que par le contexte dans lequel ils sont employés. De tels énoncés reposent sur les attentes actuelles de Cintas et ne sont valables qu’au moment de leur formulation. Le lecteur est invité à ne pas accorder une confiance excessive à ces énoncés. Nous ne pouvons garantir que les énoncés prospectifs se réaliseront. Ces énoncés sont soumis à des risques, à des incertitudes, à des hypothèses potentiellement inexactes et à d’autres éléments qui peuvent entraîner un écart entre les résultats réels et les prévisions formulées dans le présent communiqué de presse. Les facteurs pouvant entraîner un tel écart comprennent, sans s'y limiter, les risques inhérents à la transaction G&K pour l'accomplissement de synergies de coûts et leur réalisation dans le temps, y compris à l'effet relutif, au respect des délais, et aux montants des futures dépenses de transaction et d'intégration, la possibilité d’une hausse imprévue des frais d’exploitation, y compris les coûts de l’énergie et du carburant, la baisse du volume des ventes, la perte de clients en raison des tendances à l’externalisation, le rendement et les coûts d’intégration des acquisitions, y compris G&K, les variations des coûts d’équipement et de main-d’œuvre, y compris l’augmentation des frais médicaux, les frais et les répercussions possibles des activités d’organisation syndicale, l’incapacité de se conformer aux réglementations gouvernementales concernant la discrimination dans l’emploi, la rémunération, les prestations de santé et de sécurité des employés, l'impact sur les activités d'exploitation des variations du taux de change, des tarifs douaniers et des autres risques politiques, économiques et réglementaires, les incertitudes concernant les frais et les passifs existants ou nouvellement découverts relatifs à la conformité ou à des mesures de redressement environnementales, les frais, résultats et évaluation en cours des contrôles internes des rapports financiers exigés par la Sarbanes-Oxley Act de 2002, les frais liés au déploiement de notre système SAP, les perturbations causées par l’inaccessibilité aux données des systèmes informatiques, y compris les risques associés à la cybersécurité, l’amorce ou le résultat de litiges, des enquêtes ou d’autres procédures, la hausse des frais d’approvisionnement ou de distribution des produits, la perturbation des opérations par des événements catastrophiques ou extraordinaires, y compris les répercussions des ouragans Harvey et Irma, le montant et le calendrier des opérations de rachat de nos actions ordinaires (le cas échéant), des changements dans les lois fiscales fédérales et d’état et la législation du travail, les réactions des concurrents en matière de prix et de services. Cintas rejette toute obligation de publier des révisions ou des mises à jour des énoncés prospectifs pour refléter de nouvelles informations ou des événements, circonstances ou autres développements imprévus se produisant après la date à laquelle les énoncés ont été formulés. Une liste et une description plus exhaustives de ces risques et incertitudes et d’autres questions se trouvent dans notre rapport annuel sur le formulaire 10-K pour l’exercice clos le 31 mai 2018 et dans nos rapports sur formulaires 10-Q et 8-K. Les risques et les incertitudes décrits dans le présent communiqué ne sont pas les seuls auxquels nous pourrions être confrontés. D’autres risques et incertitudes dont nous n’avons pas encore connaissance ou que nous considérons actuellement irréels peuvent également nuire à nos activités.

Cintas Corporation États consolidés condensés des résultats (non vérifiés) (en milliers, sauf pour les données par action) Trimestre clos au 30 novembre 30 novembre % 2018 2017 de variation Recettes : Location d'uniformes et Services de gestion d’installations $ 1.390.778 $ 1.308.038 6,3 % Autre 327.490 298.403 9,7 % Total des recettes 1.718.268 1.606.441 7,0 % Coûts et dépenses : Coût de la location d’uniformes et des services de gestion d’installations 761.119 723.960 5,1 % Autres coûts 181.991 166.112 9,6 % Frais commerciaux et administratifs 491.671 468.084 5,0 % Dépenses d’intégration de G&K Services, Inc. 7.847 13.074 -40,0 % Résultat d’exploitation 275.640 235.211 17,2 % Gain sur la vente d’un placement selon la méthode du coût 69.373 - 100,0 % Intérêts créditeurs (391 ) (291 ) 34,4 % Intérêts débiteurs 24.880 29.129 -14,6 % Bénéfice avant impôts 320.524 206.373 55,3 % Impôt sur les bénéfices 77.530 68.636 13,0 % Revenu issu des activités poursuivies 242.994 137.737 76,4 % Revenu (perte) issu(e) des activités abandonnées, net(te) d’impôt 19 (628 ) -103,0 % Bénéfice net $ 243.013 $ 137.109 77,2 % Bénéfice (perte) de base par action : Activités poursuivies $ 2,25 $ 1,27 77,2 % Activités abandonnées 0,00 (0,01 ) -100,0 % Bénéfice de base par action $ 2,25 $ 1,26 78,6 % Bénéfice (perte) diluée(e) par action : Activités poursuivies $ 2,18 $ 1,24 75,8 % Activités abandonnées 0,00 (0,01 ) -100,0 % Bénéfice dilué par action $ 2,18 $ 1,23 77,2 % Nombre moyen pondéré d'actions en circulation 106.475 106.340 Nombre moyen dilué d'actions en circulation 109.874 109.818 Semestre clos au 30 novembre 30 novembre % 2018 2017 de variation Recettes : Location d'uniformes et Services de gestion d’installations $ 2.765.716 $ 2.619.822 5,6 % Autre 650.527 598.122 8,8 % Total des recettes 3.416.243 3.217.944 6,2 % Coûts et dépenses : Coût de la location d’uniformes et des services de gestion d’installations 1.507.572 1.430.823 5,4 % Autres coûts 358.801 331.399 8,3 % Frais commerciaux et administratifs 996.305 954.367 4,4 % Dépenses d’intégration de G&K Services, Inc. 12.697 17.045 -25,5 % Résultat d’exploitation 540.868 484.310 11,7 % Gain sur la vente d’un placement selon la méthode du coût 69.373 - 100,0 % Intérêts créditeurs (887 ) (588 ) 50,9 % Intérêts débiteurs 49.184 59.446 -17,3 % Bénéfice avant impôts 561.944 425.452 32,1 % Impôt sur les bénéfices 106.403 126.607 -16,0 % Revenu issu des activités poursuivies 455.541 298.845 52,4 % (Perte) bénéfice issu(e) des activités abandonnées, après impôts (13 ) 55.475 -100,0 % Bénéfice net $ 455.528 $ 354.320 28,6 % Bénéfice de base par action : Activités poursuivies $ 4,21 $ 2,77 52,0 % Activités abandonnées 0,00 0,51 -100,0 % Bénéfice de base par action $ 4,21 $ 3,28 28,4 % Bénéfice dilué par action : Activités poursuivies $ 4,07 $ 2,69 51,3 % Activités abandonnées 0,00 0,50 -100,0 % Bénéfice dilué par action $ 4,07 $ 3,19 27,6 % Nombre moyen pondéré d'actions en circulation 106.652 106.039 Nombre moyen dilué d'actions en circulation 110.257 108.938

DONNÉES ADDITIONNELLES DE CINTAS CORPORATION Trimestre clos au 30 novembre 30 novembre 2018 2017 Marge brute sur la location d’uniformes et les services de gestion d’installations 45,3% 44,7% Marge brute sur les autres activités 44,4% 44,3% Marge brute totale 45,1% 44,6% Marge nette, activités poursuivies 14,1% 8,6% Semestre clos au 30 novembre 30 novembre 2018 2017 Marge brute sur la location d’uniformes et les services de gestion d’installations 45,5% 45,4% Marge brute sur les autres activités 44,8% 44,6% Marge brute totale 45,4% 45,2% Marge nette, activités poursuivies 13,3% 9,3% Calcul du bénéfice dilué par action issu des activités poursuivies Trimestre clos au 30 novembre 30 novembre 2018 2017 Revenu issu des activités poursuivies $ 242.994 $ 137.737 Moins : revenu des activités poursuivies attribué aux titres participatifs 3.376 2.111 Revenu des activités poursuivies attribuable aux actionnaires ordinaires $ 239.618 $ 135.626 Nombre moyen pondéré de base d'actions ordinaires en circulation 106.475 106.340 Effet des titres dilutifs - options d’achat d’actions des employés 3.399 3.478 Nombre moyen pondéré dilué d'actions ordinaires en circulation 109.874 109.818 Bénéfice dilué par action issu des activités poursuivies $ 2,18 $ 1,24 Semestre clos au 30 novembre 30 novembre 2018 2017 Revenu issu des activités poursuivies $ 455.541 $ 298.845 Moins : revenu des activités poursuivies attribué aux titres participatifs 6.308 5.298 Revenu des activités poursuivies attribuable aux actionnaires ordinaires $ 449.233 $ 293.547 Nombre moyen pondéré de base d'actions ordinaires en circulation 106.652 106.039 Effet des titres dilutifs - options d’achat d’actions des employés 3.605 2.899 Nombre moyen pondéré dilué d'actions ordinaires en circulation 110.257 108.938 Bénéfice dilué par action issu des activités poursuivies $ 4,07 $ 2,69

Rapprochement des mesures financières non PCGR et divulgation conformément au Règlement G

Le présent communiqué de presse contient des mesures financières non PCGR au sens du Règlement G promulgué par la Commission américaine des valeurs mobilières (la « SEC »). Pour compléter ses états financiers consolidés condensés, présentés conformément aux principes comptables généralement reconnus aux États-Unis (PCGR), la Société prévoit des mesures financières non PCGR supplémentaires relatives au bénéfice dilué par action et au flux de trésorerie. La Société estime que ces mesures financières non PCGR permettent de mieux comprendre ses résultats passés ainsi que ses perspectives de performance future. Un rapprochement des écarts entre ces mesures financières non PCGR et les mesures financières les plus directement comparables calculées conformément aux PCGR est présenté dans les tableaux insérés dans le narratif du communiqué de presse ou ci-dessous.

Résultats de bénéfice par action Trimestre clos au 30 novembre 30 novembre Croissance par rapport à 2018 2017 l’exercice 2018 BPA - activités poursuivies $ 2,18 $ 1,24 Gain sur la vente d’un placement selon la méthode du coût (0,47 ) - Dépenses d’intégration de G&K Services, Inc. 0,05 0,07 BPA excluant les éléments ci-dessus $ 1,76 $ 1,31 34,4 % Semestre clos au 30 novembre 30 novembre Croissance par rapport à 2018 2017 l’exercice 2018 BPA - activités poursuivies $ 4,07 $ 2,69 Gain sur la vente d’un placement selon la méthode du coût (0,47 ) - Dépenses d’intégration de G&K Services, Inc. 0,09 0,10 BPA excluant les éléments ci-dessus $ 3,69 $ 2,79 32,3 %

Calcul du flux de trésorerie disponible Semestre clos au 30 novembre 30 novembre 2018 2017 Encaisse nette générée par les activités $ 344.567 $ 379.009 Dépenses d'immobilisation (137.614 ) (132.466 ) Flux de trésorerie disponible $ 206.953 $ 246.543

Le flux de trésorerie disponible permet à la direction d'évaluer le rendement financier de la Société. La direction est d'avis que le flux de trésorerie disponible est utile pour les investisseurs car il associe le flux de trésorerie d'exploitation de la Société au capital utilisé pour assurer la continuité, l'optimisation et le développement des activités commerciales.

DONNÉES SECTORIELLES SUPPLÉMENTAIRES Location d’uniformes Services de et services de gestion premiers soins Toutes autres d’installations et de sécurité activités Entreprise Total Pour le trimestre clos au 30 novembre 2018 Recettes $ 1.390.778 $ 153.348 $ 174.142 $ - $ 1.718.268 Marge brute $ 629.659 $ 73.670 $ 71.829 $ - $ 775.158 Frais commerciaux et administratifs $ 378.921 $ 52.342 $ 60.408 $ - $ 491.671 Dépenses d’intégration de G&K Services, Inc. $ 7.847 $ - $ - $ - $ 7.847 Gain sur la vente d’un placement selon la méthode du coût $ - $ - $ - $ 69.373 $ 69.373 Intérêts créditeurs $ - $ - $ - $ (391 ) $ (391 ) Intérêts débiteurs $ - $ - $ - $ 24.880 $ 24.880 Bénéfice avant impôts $ 242.891 $ 21.328 $ 11.421 $ 44.884 $ 320.524 Pour le trimestre clos au 30 novembre 2017 Recettes $ 1.308.038 $ 139.090 $ 159.313 $ - $ 1.606.441 Marge brute $ 584.078 $ 65.260 $ 67.031 $ - $ 716.369 Frais commerciaux et administratifs $ 367.190 $ 47.285 $ 53.609 $ - $ 468.084 Dépenses d’intégration de G&K Services, Inc. $ 13.074 $ - $ - $ - $ 13.074 Intérêts créditeurs $ - $ - $ - $ (291 ) $ (291 ) Intérêts débiteurs $ - $ - $ - $ 29.129 $ 29.129 Bénéfice (perte) avant impôts sur les bénéfices $ 203.814 $ 17.975 $ 13.422 $ (28.838 ) $ 206.373 Pour le semestre clos au 30 novembre 2018 Recettes $ 2.765.716 $ 306.765 $ 343.762 $ - $ 3.416.243 Marge brute $ 1.258.144 $ 147.155 $ 144.571 $ - $ 1.549.870 Frais commerciaux et administratifs $ 771.022 $ 103.844 $ 121.439 $ - $ 996.305 Dépenses d’intégration de G&K Services, Inc. $ 12.697 $ - $ - $ - $ 12.697 Gain sur la vente d’un placement selon la méthode du coût $ - $ - $ - $ 69.373 $ 69.373 Intérêts créditeurs $ - $ - $ - $ (887 ) $ (887 ) Intérêts débiteurs $ - $ - $ - $ 49.184 $ 49.184 Bénéfice avant impôts $ 474.425 $ 43.311 $ 23.132 $ 21.076 $ 561.944 Pour le semestre clos au 30 novembre 2017 Recettes $ 2.619.822 $ 279.672 $ 318.450 $ - $ 3.217.944 Marge brute $ 1.188.999 $ 132.035 $ 134.688 $ - $ 1.455.722 Frais commerciaux et administratifs $ 749.230 $ 94.649 $ 110.488 $ - $ 954.367 Dépenses d’intégration de G&K Services, Inc. $ 17.045 $ - $ - $ - $ 17.045 Intérêts créditeurs $ - $ - $ - $ (588 ) $ (588 ) Intérêts débiteurs $ - $ - $ - $ 59.446 $ 59.446 Bénéfice (perte) avant impôts sur les bénéfices $ 422.724 $ 37.386 $ 24.200 $ (58.858 ) $ 425.452

Cintas Corporation Bilans consolidés condensés (en milliers, sauf pour les données par action) 30 novembre 31 mai ACTIF 2018 2018 (non vérifiés) Actifs courants : Trésorerie et équivalents de trésorerie $ 88.479 $ 138.724 Comptes débiteurs, nets 904.062 804.583 Stocks, nets 321.874 280.347 Uniformes et autres articles de location en service 758.246 702.261 Impôts exigibles 36.595 19.634 Charges payées d'avance et autres éléments d'actif à court terme 106.614 32.383 Total des actifs courants 2.215.870 1.977.932 Immobilisations, nettes 1.410.530 1.382.730 Investissements 183.548 175.581 Écarts d'acquisition 2.845.244 2.846.888 Contrats de service, nets 521.505 545.768 Autres actifs, nets 228.386 29.315 $ 7.405.083 $ 6.958.214 PASSIF ET CAPITAUX PROPRES Passif à court terme : Comptes créditeurs $ 211.900 $ 215.074 Rémunération à payer et obligations connexes 117.645 140.654 Charges à payer 611.641 420.129 Dette exigible à moins d’un an 173.500 - Total du passif à court terme 1.114.686 775.857 Passif à long terme : Dette exigible à plus d’un an 2.536.408 2.535.309 Impôts différés 435.461 352.581 Charges à payer 291.284 277.941 Total du passif à long terme 3.263.153 3.165.831 Capitaux propres : Actions privilégiées, sans valeur nominale : - - 100 000 actions autorisées, aucune en circulation Actions ordinaires, sans valeur nominale : 804.234 618.464 425 000 000 actions autorisées Exercice 2019 : 184 152 836 actions émises et 105 123 513 en circulation Exercice 2018 : 182 723 471 actions émises et 106 326 383 en circulation Capital versé 166.837 245.211 Bénéfices non répartis 6.261.756 5.837.827 Actions de trésorerie : (4.209.448 ) (3.701.319 ) Exercice 2019 : 79 029 323 actions Exercice 2018 : 76 397 088 actions Cumul des autres éléments du résultat étendu 3.865 16.343 Total des capitaux propres 3.027.244 3.016.526 $ 7.405.083 $ 6.958.214

Cintas Corporation États consolidés condensés des flux de trésorerie (non vérifiés) (en milliers) Semestre clos au 30 novembre 30 novembre 2018 2017 Flux de trésorerie générés par les activités d'exploitation : Bénéfice net $ 455,528 $ 354,320 Ajustements pour rapprocher le bénéfice net et la trésorerie nette issue des activités d'exploitation : Dépréciation 107,112 107,578 Amortissement des actifs incorporels et des coûts capitalisés 67,559 31,261 Rémunération en actions 74,784 55,204 Gain sur la vente d’un placement selon la méthode du coût (69,373 ) - Bénéfice sur la vente d'entreprises - (99,060 ) Impôts différés 19,227 42,162 Variation des actifs et passifs courants, nette des acquisitions d'entreprises : Comptes débiteurs, nets (85,748 ) (24,800 ) Stocks, nets (53,227 ) 2,595 Uniformes et autres articles de location en service (57,684 ) (33,294 ) Charges payées d’avance, autres actifs courants et autres actifs (58,161 ) (18,573 ) Comptes créditeurs (1,955 ) (8,706 ) Rémunération à payer et obligations connexes (20,969 ) (36,480 ) Charges à payer et autres (15,322 ) (1,940 ) Impôts exigibles (17,204 ) 8,742 Encaisse nette générée par les activités d'exploitation 344,567 379,009 Flux de trésorerie générés par les activités d'investissement : Dépenses d'immobilisation (137,614 ) (132,466 ) Produit du rachat de titres négociables et de placements - 100,259 Achat de titres négociables et de placements (14,071 ) (99,877 ) Produit de la vente d’un placement selon la méthode du coût 73,342 - Produit de la vente d’entreprise - 127,835 Acquisitions d'entreprises, hors trésorerie acquise (6,580 ) (1,099 ) Autre, montant net (1,717 ) (870 ) Trésorerie nette utilisée dans les activités d'investissement (86,640 ) (6,218 ) Flux de trésorerie issus des activités de financement : Émissions (paiements) de billets de trésorerie, net(te)s 173,500 (50,500 ) Remboursement de la dette - (250,000 ) Produit de l’exercice des rémunérations à base d'actions 32,612 28,558 Rachat d'actions ordinaires (508,129 ) (35,697 ) Autre, montant net (5,362 ) (1,882 ) Trésorerie nette utilisée dans les activités de financement (307,379 ) (309,521 ) Impact des variations de taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie (793 ) 3,466 (Diminution) augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie (50,245 ) 66,736 Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période 138,724 169,266 Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période $ 88,479 $ 236,002

