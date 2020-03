Cintas Corporation : annonce ses résultats pour le troisième trimestre de l'exercice 2020

Cintas Corporation (Nasdaq: CTAS) a publié aujourd'hui ses résultats pour le troisième trimestre de son exercice 2020 clos au 29 février 2020. Le chiffre d’affaires pour le troisième trimestre de l’exercice 2020 s’élève à 1,81 milliards de dollars, en hausse de 7,6 % par rapport au troisième trimestre du précédent exercice. Le bénéfice par action (BPA) dilué issu des activités poursuivies est de 2,16 dollars au troisième trimestre de l'exercice 2020, en hausse de 17,4 % par rapport au BPA du troisième trimestre de l'exercice précédent, ajusté d'après les frais d'intégration de G&K Services, Inc. (G&K). Le flux de trésorerie disponible du troisième trimestre de l'exercice 2020 est de 300 millions de dollars, soit une augmentation de 17,2 % par rapport au même trimestre de l'exercice précédent.

Scott D. Farmer, président du conseil et PDG de Cintas, déclare : « Nous sommes satisfaits de notre performance du troisième trimestre et à douze mois, avec une croissance soutenue au niveau du chiffre d'affaires, du BPA et de la création de trésorerie. Mais nous sommes avant tout aujourd'hui préoccupés par l'épidémie de COVID-19 et son impact sur nos clients, nos employés partenaires et nos communautés. La pandémie a créé un environnement très fluide sur les marchés dans lesquels nous évoluons, et je ne saurais assez remercier nos employés-partenaires pour contribuer à garder les locaux de nos clients propres, sûrs et prêts pour une nouvelle journée de travail (Ready for the WorkdayTM). »

Le taux de croissance organique du chiffre d'affaires du troisième trimestre de l'exercice 2020, qui tient compte des impacts des acquisitions, des variations des taux de change, et des différences dans le nombre de jours ouvrables, s'est établi à 5,7 %. Le taux de croissance organique du chiffre d'affaires du secteur d'activité Location d'uniformes et Services de gestion d’installations a atteint 4,8 %, et le taux de croissance organique du chiffre d'affaires du secteur d'activité Services de premiers soins et de sécurité était de 12,5 %.

La marge brute pour le troisième trimestre de l’exercice 2020 s’est établie à 824,4 millions de dollars, avec une augmentation de 9,2 % par rapport au troisième trimestre de l’exercice précédent. La marge brute en pourcentage du chiffre d’affaires a augmenté de 60 points de point, pour s'établir à 45,5 % pour le troisième trimestre de l'exercice 2020, par rapport à 44,9 % au troisième trimestre de l'exercice 2019.

Le résultat d’exploitation pour le troisième trimestre de l’exercice 2020 s’élève à 314,7 millions de dollars, en augmentation de 13,1 % par rapport au résultat d’exploitation du troisième trimestre de l’exercice précédent, qui était de 278,3 millions de dollars. Le résultat d’exploitation, en pourcentage du chiffre d’affaires, s’est établi à 17,4 % au troisième trimestre de l'exercice 2020, par rapport à 16,5 % au troisième trimestre de l'exercice 2019. Le résultat d'exploitation du troisième trimestre de l'exercice 2019 a subi une incidence négative en raison des dépenses d'intégration non récurrentes liées à l'acquisition de G&K Services, Inc. (G&K) à hauteur de 0,8 million de dollars.

Le résultat net provenant des activités poursuivies s’est établi à 234,5 millions de dollars pour le troisième trimestre de l'exercice 2020, et le BPA provenant des activités poursuivies s’est établi à 2,16 dollars. Le résultat net provenant des activités poursuivies était de 200,9 millions de dollars au troisième trimestre 2019, et le BPA provenant des activités poursuivies était de 1,83 dollar. Le BPA du troisième trimestre 2019 provenant des activités poursuivies comprenait les dépenses d'intégration non récurrentes de G&K de 0,01 dollar.

Le tableau ci-dessous permet d'établir une comparaison entre le BPA du troisième trimestre de l'exercice 2020 et le BPA du troisième trimestre de l'exercice 2019 :

Trimestre clos au 29 février

2020 28 février

2019 Croissance par rapport à

l'exercice 2019 BPA - activités poursuivies $ 2,16 $ 1,83 Dépenses d'intégration de G&K — 0,01 BPA excluant les éléments ci-dessus $ 2,16 $ 1,84 17,4 % Neuf mois clos au 29 février

2020 28 février

2019 Croissance par rapport à

l'exercice 2019 BPA - activités poursuivies $ 6,76 $ 5,91 Dépenses d'intégration de G&K — 0,09 Bénéfice unique sur la vente d'investissement — (0,47) BPA excluant les éléments ci-dessus $ 6,76 $ 5,53 22,2 %

L'encaisse nette générée par les activités d'exploitation du troisième trimestre de l'exercice 2020 s'établit à 363,2 millions de dollars, soit une augmentation de 11,4 % par rapport à l'encaisse nette du troisième trimestre de l'exercice précédent (326,2 millions de dollars). Le flux de trésorerie disponible du troisième trimestre, qui est défini comme la trésorerie nette issue des activités d'exploitation moins les dépenses de capital, est de 300 millions de dollars, soit une augmentation de 17,2 % par rapport au précédent exercice. Pour les neuf mois clos au 29 février 2020, le flux de trésorerie disponible est de 745,2 millions de dollars, en hausse de 61,0 % par rapport aux neuf mois clos au 28 février 2019.

M. Farmer déclare : « Nous continuons à déployer efficacement notre trésorerie pour augmenter la valeur actionnariale. Durant le troisième trimestre de l'exercice 2020, nous avons versé un dividende annuel de 2,55 dollars par action, soit une augmentation de 24,4 % par rapport au dividende annuel de l'exercice précédent. Le montant versé aux actionnaires est de 268 millions de dollars. Nous augmentons notre dividende annuel pour la 36e année consécutive. En plus du dividende annuel, nous avons utilisé de la trésorerie pour acheter, à ce jour, 393,1 millions de dollars d'actions Cintas durant l'exercice 2020, dont 200 millions de dollars en mars 2020. Le montant restant de notre autorisation de rachat d'actions s'élève à 1,1 milliard de dollars. »

Et M. Farmer de conclure : « Une semaine en arrière, nous prévoyions de revoir à la hausse nos prévisions en matière de recettes et de BPA sur la base de notre perspective pour le quatrième trimestre. Toutefois, de profonds changements se sont produits et notre pays, ainsi que d'autres, continuent de lutter contre la pandémie de COVID-19. En raison de cette incertitude, notamment quant à la gravité et la durée de la pandémie, nous ne fournissons aujourd'hui pas de prévisions pour le quatrième trimestre de l'exercice 2020, et retirons également nos prévisions pour l'intégralité de l'exercice. Bien que notre visibilité à l'égard de la performance financière à court terme est actuellement réduite, nous restons concentrés sur la sécurité et le bien-être de nos employés-partenaires, et sur la qualité des services que nous fournissons à nos clients. »

À propos de Cintas

Cintas Corporation permet à plus d’un million d’entreprises, de tous types et de toutes tailles, à être prêtes (Ready™) à ouvrir leurs portes tous les jours en toute confiance en leur fournissant une vaste gamme de produits et de services qui rehaussent l’image de marque de ses clients, et aident leurs établissements et leurs employés à maintenir une propreté, une sécurité et une présentation exemplaires. Avec des produits et des services tels que des uniformes, l'entretien des sols, l'approvisionnement des toilettes, des produits de premiers secours et de sécurité, des extincteurs et des tests incendie, ainsi qu’une formation à la sécurité et à la conformité, Cintas aide ses clients à se préparer pour la journée de travail (Ready for the Workday™). Cintas, dont le siège social est situé à Cincinnati, est une société publique figurant au palmarès Fortune 500, cotée au Nasdaq Global Select Market sous le symbole CTAS et faisant partie des indices Standard & Poor’s 500 et Nasdaq-100.

AVERTISSEMENT CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

La loi de réforme américaine de 1995 sur les litiges relatifs aux valeurs mobilières privées (le "Private Securities Litigation Reform Act") comporte une règle refuge en cas de contentieux civil relatif aux énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l’utilisation de termes tels que "estime, anticipe, prédit, projette, planifie, s'attend à, a l'intention de, vise, prévoit, croit, cherche à, pourrait, devrait, peut, fera", ou leur version négative, ainsi que de mots, termes et expressions semblables ou par le contexte dans lequel ils sont utilisés. Les énoncés de ce type se fondent sur les attentes actuelles de Cintas et ne sont valides qu’à la date de leur formulation. Le lecteur est invité à ne pas accorder une confiance excessive à un quelconque énoncé prospectif. Nous ne saurions garantir la réalisation d’un quelconque énoncé prospectif. Ces énoncés comportent un certain nombre de risques, d’incertitudes, d’hypothèses potentiellement erronées et d’autres facteurs susceptibles d’entraîner un écart entre les résultats réels et ceux exprimés ou sous-entendus dans le présent communiqué de presse. Parmi les facteurs susceptibles de provoquer de telles divergences, on peut notamment citer, sans toutefois s'y limiter, les risques inhérents à la transaction de G&K liés à la réalisation des synergies de coûts et à leur calendrier, notamment si la transaction est rentable, effectuée dans les délais prévus et avec les montants réels des futurs frais d'intégration; la possibilité de coûts d'exploitation supérieurs aux prévisions, notamment pour les coûts d'énergie et de carburant ; la baisse des volumes de vente ; la perte de clientèle en raison des tendances à l'externalisation; le rendement et les coûts d'intégration des acquisitions, notamment de G&K ; les variations des coûts de matériel et de main-d'œuvre, notamment l'augmentation des coûts médicaux ; les coûts et l'impact potentiel des activités syndicales ; le non-respect des réglementations gouvernementales en matière de discrimination à l'embauche, de rémunération et d'avantages sociaux des employés, ainsi qu'en matière de santé et de sécurité des employés ; l'incidence sur l'exploitation des variations des taux de change, des tarifs et d'autres risques politiques, économiques et réglementaires ; les incertitudes concernant les dépenses et les responsabilités existantes ou récemment découvertes et liées à la conformité environnementale et aux mesures d'assainissement ; les coûts, les résultats et l’évaluation continue des contrôles internes pour l’établissement des rapports financiers exigés par la loi Sarbanes-Oxley de 2002 ; l'incidence de nouvelles prises de position comptables ; les coûts de mise en œuvre de notre système SAP ; les perturbations causées par l'impossibilité d'accéder aux données des systèmes informatiques, notamment les risques liés à la cybersécurité ; la soumission ou l'issue d'un litige, d'une enquête ou de toute autre procédure ; des coûts présumés des produits d’approvisionnement ou de distribution plus élevés ; la perturbation de l'exploitation suite à des catastrophes naturelles ou extraordinaires, y compris les pandémies virales comme celle du COVID-19 ; le montant et le calendrier des rachats de nos actions ordinaires, le cas échéant ; les modifications apportées aux lois fédérales et nationales en matière fiscale et d'emploi ; et les réactions des concurrents concernant les prix et les services. Cintas ne s’engage nullement à publier des révisions de ces énoncés prospectifs ou à les actualiser, que ce soit suite à de nouvelles informations ou afin de refléter des événements, des circonstances ou tout autre développement imprévu survenant après la date de formulation de ces énoncés. Une liste et une description plus exhaustives de ces risques et incertitudes et d’autres questions se trouvent dans notre rapport annuel sur formulaire 10-K pour l’exercice clos au 31 mai 2019 et dans nos rapports sur formulaires 10-Q et 8-K. Les risques et incertitudes décrits dans le présent communiqué ne sont pas les seuls auxquels nous sommes exposés. D'autres risques et incertitudes dont nous n'avons pas connaissance à ce jour ou que nous ne considérons pas comme menaçants à l'heure actuelle pourraient également nuire à nos activités.

Cintas Corporation États consolidés condensés des recettes (non vérifiés) (en milliers de dollars, sauf pour les données par action) Trimestre clos au 29 février

2020 28 février

2019 Variation en

pourcentage Recettes: Location d'uniformes et Services de gestion d’installations $ 1 448 021 $ 1 358 322 6,6 % Autres 362 627 324 008 11,9 % Total des recettes 1 810 648 1 682 330 7,6 % Frais et dépenses: Frais de location d’uniformes et de services de gestion d’installations 784 930 748 971 4,8 % Autres frais 201 323 178 206 13,0 % Frais de vente et d'administration 509 743 476 099 7,1 % Dépenses d’intégration de G&K Services, Inc. — 799 (100 0) % Résultat d'exploitation 314 652 278 255 13,1 % Revenus d'intérêts (347) (70) 395,7 % Frais d'intérêts 25 943 26 770 (3,1) % Bénéfice avant impôts 289 056 251 555 14,9 % Impôts sur le revenu 54 536 50 632 7,7 % Revenu provenant des activités poursuivies 234 520 200 923 16,7 % Bénéfice lié aux activités abandonnées, déduction faite des impôts — 2 411 (100,0) % Revenus nets $ 234 520 $ 203 334 15,3 % Bénéfice de base par action: Activités poursuivies $ 2,23 $ 1,89 18,0 % Activités abandonnées 0,00 0,02 (100,0) % Bénéfice de base par action $ 2,23 $ 1,91 16,8 % Bénéfice dilué par action: Activités poursuivies $ 2,16 $ 1,83 18,0 % Activités abandonnées 0,00 0,02 (100,0) % Bénéfice dilué par action $ 2,16 $ 1,85 16,8 % Nombre moyen pondéré d'actions en circulation 104 245 105 080 Nombre moyen d'actions en circulation après dilution 107 588 108 162

Cintas Corporation États consolidés condensés des recettes (non vérifiés) (en milliers de dollars, sauf pour les données par action) Neuf mois clos au 29 février

2020 28 février

2019 Variation en

pourcentage Recettes: Location d'uniformes et Services de gestion d’installations $ 4 372 524 $ 4 124 038 6,0 % Autres 1 093 012 974 535 12,2 % Total des recettes 5 465 536 5 098 573 7,2 % Frais et dépenses: Frais de location d’uniformes et de services de gestion d’installations 2 338 543 2 256 543 3,6 % Autres frais 601 065 537 007 11,9 % Frais de vente et d'administration 1 570 666 1 472 404 6,7 % Dépenses d’intégration de G&K Services, Inc. — 13 496 (100,0) % Résultat d'exploitation 955 262 819 123 16,6 % Bénéfice sur la vente d'un investissement selon la méthode des coûts — 69 373 (100,0) % Revenus d'intérêts (792) (957) (17,2) % Frais d'intérêts 79 441 75 954 4,6 % Bénéfice avant impôts 876 613 813 499 7,8 % Impôts sur le revenu 144 838 157 035 (7,8) % Revenu provenant des activités poursuivies 731 775 656 464 11,5 % (Perte) Bénéfice liée aux activités abandonnées, déduction faite des impôts (323) 2 398 (113,5) % Revenus nets $ 731 452 $ 658 862 11,0 % Bénéfice de base par action: Activités poursuivies $ 6,98 $ 6,10 14,4 % Activités abandonnées 0,00 0,02 (100,0) % Bénéfice de base par action $ 6,98 $ 6,12 14,1 % Bénéfice dilué par action: Activités poursuivies $ 6,76 $ 5,91 14,4 % Activités abandonnées 0,00 0,02 (100,0) % Bénéfice dilué par action $ 6,76 $ 5,93 14,0 % Nombre moyen pondéré d'actions en circulation 103 840 106 147 Nombre moyen d'actions en circulation après dilution 107 280 109 583

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES DE CINTAS CORPORATION Résultats de marge brute et du bénéfice d'exploitation net Trimestre clos au 29 février

2020 28 février

2019 Marge brute sur la location d’uniformes et les services de gestion d’installations 45,8 % 44,9 % Marge brute sur les autres activités 44,5 % 45,0 % Marge brute totale 45,5 % 44,9 % Marge bénéficiaire nette des activités poursuivies 13,0 % 11,9 % Neuf mois clos 29 février

2020 28 février

2019 Marge brute sur la location d’uniformes et les services de gestion d’installations 46,5 % 45,3 % Marge brute sur les autres activités 45,0 % 44,9 % Marge brute totale 46,2 % 45,2 % Marge bénéficiaire nette des activités poursuivies 13,4 % 12,9 %

Rapprochement des mesures financières non conformes aux PCGR et divulgation conformément au Règlement G

Le présent communiqué de presse contient des mesures financières non PCGR au sens du Règlement G promulgué par la Commission américaine des valeurs mobilières (SEC). Pour compléter ses états financiers consolidés condensés, présentés conformément aux principes comptables généralement reconnus aux États-Unis (PCGR), la Société fournit les mesures financières supplémentaires non conformes aux PCGR du bénéfice dilué par action, du flux de trésorerie et de la croissance des revenus corrigée en fonction des jours ouvrables. La Société estime que ces mesures financières non PCGR permettent de mieux comprendre son rendement antérieur ainsi que ses perspectives de rendement futur. Un rapprochement des écarts entre ces mesures financières non PCGR et les mesures financières les plus directement comparables calculées conformément aux PCGR est présenté dans les tableaux insérés dans le narratif du communiqué de presse ou ci-dessous.

Résultats de bénéfice par action Trimestre clos au 29 février

2020 28 février

2019 Croissance par rapport à

l'exercice 2019 BPA - activités poursuivies $ 2,16 $ 1,83 Dépenses d'intégration de G&K Services, Inc. — 0,01 BPA excluant les éléments ci-dessus $ 2,16 $ 1,84 17,4 % Neuf mois clos au 29 février

2020 28 février

2019 Croissance par rapport à

l'exercice 2019 BPA - activités poursuivies $ 6,76 $ 5,91 Dépenses d'intégration de G&K Services, Inc. — 0,09 Bénéfice unique sur la vente d'investissement — (0,47) BPA excluant les éléments ci-dessus $ 6,76 $ 5,53 22,2 %

Calcul du flux de trésorerie disponible Neuf mois clos au 29 février

2020 28 février

2019 Encaisse nette générée par les activités $ 934 549 $ 670 717 Dépenses en capital (189 379) (207 805) Flux de trésorerie disponible $ 745 170 $ 462 912

La direction utilise le flux de trésorerie disponible pour évaluer le rendement financier de la Société. La direction est d'avis que le flux de trésorerie disponible est utile pour les investisseurs car il associe le flux de trésorerie d'exploitation de la Société au capital utilisé pour assurer la continuité, l’amélioration et le développement de ses activités commerciales.

Calcul de la croissance sur une base constante de jours ouvrables Trimestre clos au Neuf mois clos au 29 février

2020 28 février

2019 Croissance en pourcentage 29 février

2020 28 février

2019 Croissance en pourcentage A B G I J O Recettes $ 1 810 648 $ 1 682 330 7,6 % $ 5 465 536 $ 5 098 573 7,2% G=(A-B)/B O=(I-J)/J C D K L Jours ouvrables durant la période 65 64 195 195 E F H M N P Recettes corrigées en fonction de la différence

dans le nombre de jours ouvrables $ 1 782 792 $ 1 682 330 6,0 % $ 5 465 536 $ 5 098 573 7,2% E=(A/C)*D F=(B/D)*D H=(E-F)/F M=(I/K)*L N=(J/L)*L P=(M-N)/N

La direction estime que la croissance des recettes corrigée en fonction des jours ouvrables est une donnée utile aux investisseurs, car elle permet de comparer les recettes réalisées avec celles d’une période antérieure ayant le même nombre de jours générant des recettes.

DONNÉES SECTORIELLES SUPPLÉMENTAIRES

Location d'uniformes et

services de gestion d'installations Services de premiers soins

et de sécurité Tous les

autres services Entreprise Total Pour le trimestre clos au 29 février 2020 Recettes $ 1 448 021 $ 170 541 $ 192 086 $ — $ 1 810 648 Marge brute $ 663 091 $ 81 910 $ 79 394 $ — $ 824 395 Frais de vente et d'administration $ 391 462 $ 57 218 $ 61 063 $ — $ 509 743 Revenus d'intérêts $ — $ — $ — $ (347) $ (347) Frais d'intérêts $ — $ — $ — $ 25 943 $ 25 943 Bénéfice (perte) avant impôts $ 271 629 $ 24 692 $ 18 331 $ (25 596) $ 289 056 Pour le trimestre clos au 28 février 2019 Recettes $ 1 358 322 $ 149 170 $ 174 838 $ — $ 1 682 330 Marge brute $ 609 351 $ 71 890 $ 73 912 $ — $ 755 153 Frais de vente et d'administration $ 369 414 $ 50 268 $ 56 417 $ — $ 476 099 Dépenses d'intégration de G&K Services, Inc.

$ 799 $ — $ — $ — $ 799 Revenus d'intérêts $ — $ — $ — $ (70) $ (70) Frais d'intérêts $ — $ — $ — $ 26 770 $ 26 770 Bénéfice (perte) avant impôts $ 239 138 $ 21 622 $ 17 495 $ (26 700) $ 251 555 Pour les neuf mois clos au 29 février 2020 Revenue $ 4 372 524 $ 512 299 $ 580 713 $ — $ 5 465 536 Gross margin $ 2 033 981 $ 248 272 $ 243 675 $ — $ 2 525 928 Selling and administrative expenses $ 1 206 982 $ 174 170 $ 189 514 $ — $ 1 570 666 Interest income $ — $ — $ — $ (792) $ (792) Interest expense $ — $ — $ — $ 79 441 $ 79 441 Income (loss) before income taxes $ 826 999 $ 74 102 $ 54 161 $ (78 649) $ 876 613 Pour les neuf mois clos au 28 février 2019 Recettes $ 4 124 038 $ 455 935 $ 518 600 $ — $ 5 098 573 Marge brute $ 1 867 495 $ 219 045 $ 218 483 $ — $ 2 305 023 Frais de vente et d'administration $ 1 140 436 $ 154 112 $ 177 856 $ — $ 1 472 404 Dépenses d'intégration de G&K Services, Inc.

$ 13 496 $ — $ — $ — $ 13 496 Bénéfice sur la vente d'un investissement

selon la méthode des coûts $ — $ — $ — $ 69 373 $ 69 373 Revenus d'intérêts $ — $ — $ — $ (957) $ (957) Frais d'intérêts $ — $ — $ — $ 75 954 $ 75 954 Bénéfice (perte) avant impôts $ 713 563 $ 64 933 $ 40 627 $ (5 624) $ 813 499

Cintas Corporation Bilans consolidés condensés (en milliers de dollars, sauf pour les données par action) 29 février

2020 31 mais

2019 (non vérifiés) ACTIFS Actifs courants: Trésorerie et équivalents de trésorerie $ 234 441 $ 96 645 Comptes débiteurs nets 942 853 910 120 Stocks nets 352 924 334 589 Uniformes et autres articles de location en service 818 486 784 133 Impôts exigibles 23 485 7 475 Charges payées d'avance et autres actifs courants 125 517 103 318 Total des actifs courants 2 497 706 2 236 280 Immobilisations nettes 1 434 866 1 430 685 Investissements 212 798 192 346 Écarts d'acquisition 2 873 996 2 842 441 Contrats de service nets 464 852 494 595 Actifs liés au droit d'utilisation de contrat de location simple, nets 165 169 — Autres actifs nets 252 593 240 315 $ 7 901 980 $ 7 436 662 PASSIF ET CAPITAUX PROPRES Passifs courants: Comptes fournisseurs $ 243 248 $ 226 020 Rémunération à payer et obligations connexes 148 912 155 509 Charges à payer 430 643 433 940 Passifs courants de location simple 44 043 — Dette exigible à moins d’un an 199 800 312 264 Total des passifs courants 1 066 646 1 127 733 Passifs à long terme: Dette exigible à plus d’un an 2 539 156 2 537 507 Impôts différés 423 677 438 179 Passifs de location simple 126 994 — Charges à payer 421 198 330 522 Total des passifs à long terme 3 511 025 3 306 208 Capitaux propres: Actions privilégiées, sans valeur nominale: — — 100 000 actions autorisées, aucune en circulation Actions ordinaires, sans valeur nominale:

425 000 000 actions autorisées

Exercice 2020: 186 631 553 actions émises et 104 026 576 en circulation

Exercice 2019: 184 790 626 actions émises et 103 284 401 en circulation 1 092 074 840 328 Capital versé 154 157 227 928 Bénéfices non répartis 7 151 838 6 691 236 Actions de trésorerie: (4 978 946) (4 717 619) Exercice 2020: 82 604 977 actions Exercice 2019: 81 506 225 actions Cumul des autres éléments de la perte étendue (94 814) (39 152) Total des capitaux propres 3 324 309 3 002 721 $ 7 901 980 $ 7 436 662

Cintas Corporation États consolidés condensés des flux de trésorerie (non vérifiés) (en milliers de dollars) Neuf mois clos au 29 février

2020 28 février

2019 Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation: Revenus nets $ 731 452 $ 658 862 Ajustements pour rapprocher les revenus nets de la trésorerie nette provenant des activités d'exploitation: Amortissement 175 261 164 380 Amortissement des actifs incorporels et coûts contractuels capitalisés 107 232 101 949 Rémunération en actions 96 428 105 553 Bénéfice de la vente d'un investissement selon la méthode des coûts — (69 373) Bénéfice sur la vente d'activités — (2 419) Impôts différés 5 013 25 079 Variation des actifs et des passifs courants, nets des acquisitions d’entreprises: Comptes débiteurs nets (31 135) (61 102) Stocks nets (17 780) (70 716) Uniformes et autres articles de location en service (33 732) (72 336) Charges payées d’avance, autres actifs courants et coûts contractuels capitalisés (95 169) (85 123) Comptes fournisseurs 14 271 79 Rémunération à payer et obligations connexes (4 792) (3 866) Charges à payer et autres 3 426 3 614 Impôts exigibles (15 926) (23 864) Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation 934 549 670 717 Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement: Dépenses de capital (189 379) (207 805) Achat d'investissements (10 461) (17 544) Produit de la vente d'actifs 13 300 — Produit de la vente d'un investissement selon la méthode des coûts — 73 342 Produit de la vente d'activités — 3 200 Acquisitions d'entreprises, déduction faite de la trésorerie acquise (47 850) (7 403) Autre, montant net (2 090) (6 804) Trésorerie nette utilisée dans les activités d'investissement (236 480) (163 014) Flux de trésorerie provenant des activités de financement: Émission nette (paiements) de papier commercial (112 500) 217 500 Produit tiré de l’exercice des rémunérations à base d'actions 81 547 54 274 Dividendes payés (268 042) (220 760) Rachat d'actions ordinaires (261 327) (608 224) Autre, montant net 30 (8 088) Trésorerie nette utilisée dans les activités de financement (560 292) (565 298) Impact des variations de taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie 19 (270) Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 137 796 (57 865) Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période 96 645 138 724 Trésorerie et équivalents en trésorerie en fin de période $ 234 441 $ 80 859

