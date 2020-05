Cintas Corporation : annonce une webdiffusion pour présenter des informations mises à jour durant la pandémie de COVID-19

Cintas Corporation (Nasdaq: CTAS) est un acteur essentiel du marché et continue à fournir des produits et services nécessaires aux entreprises pour s'assurer qu'elles soient prêtes (READY™) à exercer leurs activités dans le contexte compliqué de la pandémie de COVID-19. En particulier, nous fournissons à nos clients des vêtements propres, des lingettes médicales, des serviettes et serpillières en microfibres, des services de désinfection et de vaporisation, des fournitures sanitaires, du matériel de protection personnelle et de nombreux autres produits et services pour aider les entreprises à garder leurs installations propres et sûres.

Scott D. Farmer, président du conseil et chef de la direction de Cintas, déclare: "Nos clients qui sont restés ouverts ont plus que jamais besoin de nous, et nos employés-partenaires travaillent sans relâche pour les soutenir. Le grand nombre de lettres de nos clients remerciant nos employés-partenaires est une preuve supplémentaire de la gratitude qu'ils éprouvent pour le soutien apporté par Cintas durant ces temps incertains.

Et M. Farmer de poursuivre: "Toutefois, beaucoup de nos clients ont dû fermer leurs portes ou continuent leur activité de manière très limitée. Nous nous réjouissons à l'idée de retravailler avec eux pour qu'ils reprennent du service en toute confiance et avec la certitude que leurs locaux seront propres, sûrs et prêts (READY™) pour accueillir leur clientèle."

La fermeture obligatoire et, nous l'espérons, temporaire, de nombreuses entreprises a eu un impact sur notre performance, et nous avons réagi de façon proactive tout en veillant à ne pas céder à la panique. Début mars, nous avons coupé les dépenses discrétionnaires et appliqué un gel de l'embauche. Depuis, nous avons réduit les rémunérations des postes exécutifs, institué un gel des salaires et ajusté nos ressources humaines par le biais de réductions et de congés d'ancienneté.

Le bilan financier consolidé de Cintas reste solide, avec une disponibilité notable sur notre facilité de crédit et aucune dette échue dans les 12 prochains mois. Cintas dispose également d'un solide flux de trésorerie et présente un bilan éprouvé en termes de génération de liquidités durant les périodes de ralentissement économique, y compris durant la Grande récession.

M. Farmer conclut: "Cintas a vu le jour durant la Grande dépression, à une époque où nos fondateurs regroupaient des fripes au rebut pour les laver et leur donner une deuxième vie. Cintas repose sur l'innovation, la détermination et l'attention portée aux clients et aux employés. Bien que la pandémie de COVID-19 a été un choc pour nous tous, nous faisons preuve de résilience et gardons la tête haute. Nos états financiers sont là pour le confirmer: notre chiffre d'affaires et nos bénéfices ont augmenté durant 48 des 50 derniers exercices de l'entreprise. Je suis fier de nos employés-partenaires et les remercie d'avoir relevé ce défi sans précédent."

M. Farmer et Mike Hansen, vice-président exécutif et directeur financier de Cintas, présenteront des informations plus détaillées sur les activités de l'entreprise à l'occasion d'une téléconférence. Une webdiffusion en direct sera lancée pour les investisseurs particuliers et le public à 17h00, heure de l'Est, le mercredi 13 mai 2020. La webdiffusion sera accessible sur www.Cintas.com. Cliquez sur l'icône de la webdiffusion et suivez les instructions. Pour les personnes ne pouvant suivre la diffusion en direct, un enregistrement sera disponible sur le site internet de la Société approximativement deux heures après la fin de la téléconférence et durant deux semaines. Veuillez adresser vos questions sur la webdiffusion et la téléconférence à Leisha Smith, smithle@cintas.com.

À propos de Cintas

Cintas Corporation permet à plus d’un million d’entreprises, de tous types et de toutes tailles, à être prêtes (Ready™) à ouvrir leurs portes tous les jours en toute confiance en leur fournissant une vaste gamme de produits et de services qui rehaussent l’image de marque de ses clients, et aident leurs établissements et leurs employés à maintenir une propreté, une sécurité et une présentation exemplaires. Avec des produits et des services tels que des uniformes, l'entretien des sols, l'approvisionnement des toilettes, des produits de premiers secours et de sécurité, des extincteurs et des tests incendie, ainsi qu’une formation à la sécurité et à la conformité, Cintas aide ses clients à se préparer pour la journée de travail (Ready for the Workday™). Cintas, dont le siège social est situé à Cincinnati, est une société publique figurant au palmarès Fortune 500, cotée au Nasdaq Global Select Market sous le symbole CTAS et faisant partie des indices Standard & Poor’s 500 et Nasdaq-100.

AVERTISSEMENT CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

La loi de réforme américaine de 1995 sur les litiges relatifs aux valeurs mobilières privées (le "Private Securities Litigation Reform Act") comporte une règle refuge en cas de contentieux civil relatif aux énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l’utilisation de termes tels que "estime, anticipe, prédit, projette, planifie, s'attend à, a l'intention de, vise, prévoit, croit, cherche à, pourrait, devrait, peut, fera", ou leur version négative, ainsi que de mots, termes et expressions semblables ou par le contexte dans lequel ils sont utilisés. Les énoncés de ce type se fondent sur les attentes actuelles de Cintas et ne sont valides qu’à la date de leur formulation. Le lecteur est invité à ne pas accorder une confiance excessive à un quelconque énoncé prospectif. Nous ne saurions garantir la réalisation d’un quelconque énoncé prospectif. Ces énoncés comportent un certain nombre de risques, d’incertitudes, d’hypothèses potentiellement erronées et d’autres facteurs susceptibles d’entraîner un écart entre les résultats réels et ceux exprimés ou sous-entendus dans le présent communiqué de presse. Parmi les facteurs susceptibles de provoquer de telles divergences, on peut notamment citer, sans toutefois s'y limiter, les risques inhérents à la transaction de G&K liés à la réalisation des synergies de coûts et à leur calendrier, notamment si la transaction est rentable, effectuée dans les délais prévus et avec les montants réels des futurs frais d'intégration; la possibilité de coûts d'exploitation supérieurs aux prévisions, notamment pour les coûts d'énergie et de carburant; la baisse des volumes de vente; la perte de clientèle en raison des tendances à l'externalisation; le rendement et les coûts d'intégration des acquisitions, notamment de G&K; les variations des coûts de matériel et de main-d'œuvre, notamment l'augmentation des coûts médicaux; les coûts et l'impact potentiel des activités syndicales; le non-respect des réglementations gouvernementales en matière de discrimination à l'embauche, de rémunération et d'avantages sociaux des employés, ainsi qu'en matière de santé et de sécurité des employés; l'incidence sur l'exploitation des variations des taux de change, des tarifs et d'autres risques politiques, économiques et réglementaires; les incertitudes concernant les dépenses et les responsabilités existantes ou récemment découvertes et liées à la conformité environnementale et aux mesures d'assainissement; les coûts, les résultats et l’évaluation continue des contrôles internes pour l’établissement des rapports financiers exigés par la loi Sarbanes-Oxley de 2002; l'incidence de nouvelles prises de position comptables; les coûts de mise en œuvre de notre système SAP; les perturbations causées par l'impossibilité d'accéder aux données des systèmes informatiques, notamment les risques liés à la cybersécurité; la soumission ou l'issue d'un litige, d'une enquête ou de toute autre procédure; des coûts présumés des produits d’approvisionnement ou de distribution plus élevés; la perturbation de l'exploitation suite à des catastrophes naturelles ou extraordinaires, y compris les pandémies virales comme celle du COVID-19; le montant et le calendrier des rachats de nos actions ordinaires, le cas échéant; les modifications apportées aux lois fédérales et nationales en matière fiscale et d'emploi; et les réactions des concurrents concernant les prix et les services. Cintas ne s’engage nullement à publier des révisions de ces énoncés prospectifs ou à les actualiser, que ce soit suite à de nouvelles informations ou afin de refléter des événements, des circonstances ou tout autre développement imprévu survenant après la date de formulation de ces énoncés. Une liste et une description plus exhaustives de ces risques et incertitudes et d’autres questions se trouvent dans notre rapport annuel sur formulaire 10-K pour l’exercice clos au 31 mai 2019 et dans nos rapports sur formulaires 10-Q et 8-K. Les risques et incertitudes décrits dans le présent communiqué ne sont pas les seuls auxquels nous sommes exposés. D'autres risques et incertitudes dont nous n'avons pas connaissance à ce jour ou que nous ne considérons pas comme menaçants à l'heure actuelle pourraient également nuire à nos activités.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20200512005630/fr/