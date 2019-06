Cintas : Il vous reste une semaine pour présenter la candidature de vos toilettes au 10e concours annuel des Meilleures toilettes du CanadaMC

Date limite de candidature : le 14 juin

Cintas Canada invite le public à présenter la candidature de toilettes impeccablement propres et mémorables au 10e concours annuel des Meilleures toilettes du CanadaMC. Assurez-vous de soumettre la candidature de votre site préféré cette semaine. La date limite est le 14 juin.

« Les clients reviennent plus volontiers dans les établissements qui leur offrent des toilettes propres et bien entretenues », déclare Candice Raynsford, directrice du marketing chez Cintas Canada Ltée. « Le concours annuel des Meilleures toilettes du Canada met en valeur les entreprises qui en sont conscientes et qui investissent dans l’impression que font les toilettes sur leurs clients en s’assurant qu’elles sont toujours propres, bien garnies et d’une présentation exceptionnelle ».

L’année dernière, St. Albert Honda en Alberta a remporté le titre pour ses toilettes qui mettent l’accent sur la propreté et la commodité avec ses installations automatisées, dont un système d’ouverture de porte « stepNpull », et des tables à langer de qualité supérieure dans les toilettes des hommes ainsi que dans celles des femmes.

Êtes-vous propriétaire d’un établissement disposant de toilettes fantastiques? Êtes-vous le cerveau créatif ou faites-vous partie d’une équipe ayant conçu des toilettes au design original ou ultra-moderne? Ou avez-vous visité des toilettes particulièrement haut de gamme? Déposez une candidature dès aujourd’hui sur le site www.bestrestroom.com/french.

Les inscriptions seront jugées en fonction de cinq critères : propreté, attrait visuel, innovation, fonctionnalité et éléments de design uniques. Cinq finalistes impressionnants seront annoncés en juillet et le public aura la possibilité de voter pour le gagnant du grand prix 2019. Le gagnant recevra 2 500 $ de Cintas en services aux établissements pour l’aider à entretenir ses toilettes primées.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le concours des Meilleures toilettes du Canada, communiquez en ligne avec Christina Alvarez à l’adresse suivante : calvarez@mulberrymc.com ou par téléphone au 708 908-0898.

À propos de Cintas Canada, Ltée.

Cintas Canada Ltée, dont le siège social est situé à Mississauga, en Ontario, est une filiale de Cintas Corporation. Cintas aide plus de 55 000 entreprises canadiennes de tous types et de toutes tailles à être prêtesMC à ouvrir chaque jour leurs portes en toute confiance en leur proposant une vaste gamme de produits et de services qui améliorent l’image de marque de nos clients, tout en aidant leurs établissements et leurs employés à maintenir une propreté, une sécurité et une apparence exemplaires. Grâce à ses produits et services, y compris les uniformes, les produits d’entretien des planchers, les fournitures de toilettes et les produits de premiers soins et de sécurité, Cintas aide ses clients à être Prêts pour la journée de travailMD. Cintas est une société ouverte figurant au classement Fortune 500 et cotée au Nasdaq Global Select Market sous le symbole boursier CTAS; et elle entre dans la composition des indices boursiers Standard & Poor's 500 et Nasdaq-100.

