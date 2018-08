Cintas : La clôture du scrutin aura lieu dans une semaine pour le concours des Meilleures toilettes du Canada 2018

Votez pour votre salle de toilettes préférée avant le 17 août

Il ne reste qu’une semaine pour voter pour un des cinq fantastiques finalistes au concours de 2018 des Meilleures toilettes au Canada! Organisé par Cintas Canada, Ltée, le concours braque les projecteurs sur les toilettes brillantes de propreté et de conception unique à travers le pays. Le public peut effectuer une visite photographique de chaque établissement et voter pour son établissement préféré à www.bestrestroom.com/french. Les votes seront acceptés jusqu’au 17 août.

« En raison du très grand nombre de votes que nous recevrons, les finalistes auront vraiment besoin du soutien de leurs admirateurs. Nous encourageons le public à visiter le site Internet et à voter pour aider son établissement préféré à monter sur le trône, » indique Candice Raynsford, directrice du marketing pour Cintas Canada Ltée. « Qu’il s’agisse de motifs modernes en mosaïque qui sautent aux yeux ou de conceptions hygiéniques à mains libres, il y en a pour tous les goûts cette année. »

Voici les cinq finalistes de l’édition 2018 du concours des Meilleures toilettes du Canada :

1. Anh and Chi – Vancouver, Colombie-Britannique

Les toilettes de genre neutre de Anh and Chi transportent le client vers une forêt tropicale avec le papier peint aux airs de Martinique, reflet des luxurieuses jungles vietnamiennes. Les armoires de bois, les portes fabriquées sur mesure et les robinets Kohler dorés réchauffent l’élégant évier collectif en béton qui allonge la pièce. Dans les cabines entièrement fermées, les invités profitent d'une expérience luxueuse avec chandelles et roseaux aromatiques. Inspirés à la fois de la tradition et de la modernité, les luminaires exclusifs de Cedar & Moss, ainsi que les miroirs fumés de la salle de toilettes, sont un complément parfait au style particulier et à l'atmosphère chaleureuse du restaurant.

2. Erin Mills Town Centre – Mississauga, Ontario

Dans le cadre des rénovations d’une valeur de 100 millions de dollars, les installations sanitaires du centre commercial Erin Mills Town Centre ont été construites pour être entièrement conformes à la loi sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario, afin de permettre un accès à tous. Les salles de toilettes offrent un espace suffisant pour les personnes nécessitant des dispositifs d’assistance ou l’aide d’une autre personne, et disposent d’une salle d’allaitement spacieuse. Des fleurs colorées et des mosaïques rehaussent le magnifique Corian d'un blanc vif et les chaleureux tons du bois de Jatoba. La touche finale est la lumineuse corniche au plafond qui attire le regard et confère à ces salles de toilettes une ambiance de clarté et d’espace qui imite la lumière naturelle.

3. Oretta – Toronto, Ontario

En entrant chez Oretta, les invités sont accueillis dans un décor à motifs zig-zag inspirés de l’art déco sur les murs et les planchers, agrémenté de hauts plafonds en arche et d'une installation murale rose et dorée. En haut de l’élégant escalier doré d’Oretta, les visiteurs se retrouvent dans un long corridor semé de portes bleu foncé qui les mènent à des toilettes privées aux couleurs variées, allant du blanc et or au noir et or. Les murs de chacune des salles de toilette sont recouverts d’élégantes tuiles de marbre, et les luminaires sont modernes, avec des ampoules en globe. Le miroir ovale, l’éclairage lumineux et le décor font de ces toilettes l'environnement parfait pour les adeptes d’Instagram qui ont envie de faire un égoportrait artistique après un repas.

4. Saskatchewan Science Centre – Régina, Saskatchewan

Immersives, invitantes et éducatives, les salles de toilettes de ce centre des sciences sont une prolongation des expositions divertissantes et répondent à l’appel de la nature... en faisant appel à la nature! Le concept de « toilettes extérieures dans les bois » a été créé en utilisant des effets visuels sur les planchers, les murs et les plafonds, agrémentés d’une bande sonore qui transporte les visiteurs dans les forêts boréales de la Saskatchewan. Les toilettes donnent l’impression d'aller au petit coin dans un endroit différent, dans une ambiance audiovisuelle de nature, sans avoir à s’inquiéter des ours.

5. St. Albert Honda – St. Albert, Alberta

Les toilettes de St. Albert Honda ont un mur représentant un compteur RPM (tours/minute) d’un véhicule et l’effet de ligne rouge. Ces toilettes au décor d’accélération favorisent la propreté et la commodité, avec des accessoires spécialisés, comme des robinets, des distributeurs de savon, des séchoirs à mains et des distributeurs de serviettes sans contact, des distributeurs automatiques d’assainisseur d’air, et de luxueuses tables à langer autant dans les toilettes des hommes que dans celles des femmes. L’ouvre-porte mains libres « stepNpull » évite tout contact avec les germes qui pourraient se trouver sur la poignée de la porte quand vient le temps de sortir. Une fois sortis, les invités peuvent utiliser le désinfectant à mains sans contact placé à un endroit pratique pour encore plus de propreté.

Les cinq finalistes ont été sélectionnés en fonction de la propreté, de l’attrait visuel, de l’innovation, de la fonctionnalité et des éléments de design uniques. Le lauréat recevra le traitement royal de Cintas, qui lui offrira des services d’entretien de ses toilettes d’une valeur de 2 500 $ afin de l’aider à garder ses toilettes Prêtes pour la journée de travailMD.

L’année dernière, le Bayview Shopping Centre de Toronto, en Ontario, a été le vainqueur du concours grâce à ses élégants lustres et à sa salle d’allaitement stylée, dotée d’une table à langer, d’un évier et de chaises rembourrées.

Votez pour les toilettes de votre choix et voyez nos gagnants précédents au www.bestrestroom.com/french/.

