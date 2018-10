Cintas : St. Albert Honda remporte le titre de Meilleures toilettes du Canada®

Arrêtez-vous un instant! Cintas Canada, Ltée est heureuse d’annoncer que le concessionnaire St. Albert Honda est le gagnant de l’édition 2018 du concours des Meilleures toilettes du Canada®. Le concessionnaire St. Albert Honda est le concurrent qui a obtenu le plus grand nombre de votes et se mérite ainsi le grand prix de 2 500 $ en produits et services de Cintas pour l’aider à garder ses salles de toilettes aussi propres et brillantes qu’une voiture neuve.

« Nous sommes ravis d’avoir remporté le concours des Meilleures toilettes du Canada pour 2018 », a déclaré Ross Hodgins, propriétaire de la concession St. Albert Honda. « La première impression est importante pour les clients dans le secteur de la vente au détail. C’est pourquoi nous avons accordé autant d’importance à nos toilettes qu’à notre salle de montre ou à notre zone de service; nous voulons offrir à nos clients une expérience sans égale. Nous adorons nos salles de toilettes conviviales sur le thème de l’automobile, où tout fonctionne sans contact. Nous sommes donc fiers de savoir que les Canadiens ont jugé nos toilettes dignes du titre de Meilleures toilettes du Canada. »

Les toilettes de St. Albert Honda ont été conçues d’après les couleurs du concessionnaire et l’un des murs représente le compteur RPM (tours/minute) d’un véhicule avec son effet de ligne rouge. Ces toilettes au décor d’accélération favorisent la propreté et la commodité, avec des accessoires spécialisés, comme des robinets, des distributeurs de savon, des séchoirs à mains et des distributeurs de serviettes sans contact, des distributeurs automatiques d’assainisseur d’air et de luxueuses tables à langer, autant dans les toilettes des hommes que dans celles des femmes. L’ouvre-porte mains libres « stepNpull » aide les visiteurs à éviter tout contact avec les germes qui pourraient se trouver sur la poignée de la porte quand vient le temps de sortir.

« La compétition de cette année, avec ses cinq finalistes aux toilettes propres, uniques et bien conçues, n’en était pas une facile à remporter », a déclaré Candice Raynsford, directrice du marketing pour Cintas Canada Ltée. « La communauté albertaine s’est ralliée au concessionnaire St. Albert Honda, ce qui démontre bien toute l’importance des salles de toilettes aux yeux du public. Nous sommes heureux de remettre le prix de l’édition 2018 au tout premier concessionnaire automobile à remporter le titre de ce concours! »

St. Albert Honda a attiré l’attention du public avec plusieurs événements estivaux, notamment son barbecue annuel St. Albert’s Rock’n August lors duquel le concessionnaire a fait la promotion de sa participation au concours. Le concessionnaire a également fait connaître sa participation au concours dans ses bulletins d’information, dans des publications sur les réseaux sociaux et dans les médias locaux lorsque l’occasion se présentait. De plus, St. Alberta Honda a obtenu une couverture médiatique locale, régionale et nationale. Le soutien du personnel dévoué et passionné du concessionnaire, ainsi que l’appui de leurs familles et amis, a joué un rôle clé tout au long du concours.

Les finalistes de l’édition 2018 ont été sélectionnés en fonction de la propreté, de l’attrait visuel, de l’innovation, de la fonctionnalité et des éléments de design uniques. Voici les résultats du vote en ligne, ouvert au public du 16 juillet au 17 août :

1. St. Albert Honda – St. Albert, Alberta

2. Erin Mills Town Centre – Mississauga, Ontario

3. Anh and Chi – Vancouver, Colombie-Britannique

4. Saskatchewan Science Centre – Régina, Saskatchewan

5. Oretta – Toronto, Ontario

L’année dernière, le Bayview Shopping Centre de Toronto, en Ontario, a remporté le titre du concours grâce à ses élégants lustres et sa salle d’allaitement distinguée, dotée d’une table à langer, d’un évier et de chaises rembourrées.

