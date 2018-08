Cintas : annonce le départ à la retraite de son fondateur et président émérite Richard T. Farmer

Cintas Corporation (NASDAQ: CTAS) a annoncé aujourd'hui que Richard T. Farmer a informé le conseil d'administration de la société qu'il ne se présentera pas pour une réélection au conseil de Cintas. M. Farmer conservera le titre de président émérite, mais ne siégera plus aux réunions ni aux autres activités du conseil après le 30 octobre 2018.

M. Farmer a créé Cintas à partir d'une entreprise familiale traitant les serviettes d'atelier à Cincinnati, dans l'Ohio. Peu après avoir reçu son diplôme en 1956, M. Farmer a rejoint l'entreprise familiale en tant que représentant commercial. Il a fini par être nommé président de la société. En 1968, M. Farmer a quitté l'entreprise familiale pour tester un nouveau concept comportant des tissus uniques et des systèmes de traitement pour les uniformes, et qui révolutionna l'industrie dans son intégralité. En deux ans, la nouvelle société de M. Farmer, Satellite Corporation, a connu un tel succès qu'elle a fait l'acquisition de l'entreprise familiale. Au milieu des années 1970, Satellite a été renommé Cintas Corporation. Avec un vif appétit pour la croissance et un solide bilan en termes de performance, la société a fait son entrée en bourse en 1983. M. Farmer a occupé la fonction de chef de la direction jusqu'en 1995, et en tant que président du conseil jusqu'à 2010. Depuis cette année, il détient le titre de président émérite.

Aujourd'hui Cintas est une société du Fortune 500, avec un chiffre d'affaires de 6,47 milliards de dollars. La société emploie 43 000 employés-partenaires dans plus de 400 sites répartis aux États-Unis et au Canada. La culture d'entreprise que M. Farmer a mis en place est un élément clef de la réussite à long terme de la société, et donne la priorité à l'innovation axée sur les clients, au professionnalisme et au dépassement des attentes des clients, des actionnaires et des employés-partenaires.

"Mon père est le cœur et l'âme de Cintas depuis des années", déclare Scott D. Farmer président du conseil et chef de la direction de Cintas. "Sa vision et son engagement ont aidé la société à prospérer et à la positionner en vue d'un succès encore plus retentissant à l'avenir."

À propos de Cintas Corporation:

Cintas Corporation aide plus d'un million d'entreprises, de tous types et de toutes tailles, à être prêtes (Ready®) à ouvrir leurs portes en toute confiance, en proposant une vaste gamme de produits et services améliorant l'image de marque de ses clients, et aidant leurs établissements et leurs employés à maintenir une propreté, une sécurité et une présentation exemplaires. Ses uniformes, produits d'entretien des sols, fournitures de toilettes, produits de premiers soins et de sécurité, extincteurs et tests incendie, et formation sur la sécurité et la conformité permettent aux clients de Cintas de se préparer pour leur journée de travail (Ready for the Workday®). Basée à Cincinnati, Cintas est une société ouverte du Fortune 500 inscrite à la cote Nasdaq Global Select Market, sous le symbole CTAS, et figure à l'indice 500 de Standard & Poor et à l'indice Nasdaq-100.

