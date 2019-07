Cintas : nomme Karen L. Carnahan au conseil d'administration

Cintas Corporation (NASDAQ : CTAS) a annoncé aujourd'hui que son conseil d'administration a augmenté le nombre d'administrateurs de huit à neuf et a nommé Karen L. Carnahan comme nouveau membre avec prise d'effet immédiate.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20190701005758/fr/

Karen Carnahan joins Cintas Board of Directors (Photo: Business Wire)

Avant de prendre sa retraite en 2015 en tant CEO de Shred-it, Mme Carnahan a été employée associée de Cintas pendant plus de 30 ans. Elle a d'abord rejoint le département des finances et de la trésorerie de la société après avoir passé plusieurs années chez Arthur Andersen & Co. Mme Carnahan a servi Cintas au niveau de la direction pendant plus de 20 ans, notamment en tant que vice-president & treasurer, vice president of corporate development et president & chief operating officer de la division Document Management de Cintas. Elle s'est jointe à Shred-it en 2014 lorsque l'entreprise de gestion de documents a fusionné avec Shred-it.

Mme Carnahan a reçu plusieurs prix prestigieux, dont celui de Woman of Excellence décerné par la West Chester, Ohio Chamber Alliance, le Greater Cincinnati YWCA Career Woman of Achievement de 2009 et le Glass Ceiling Award de l'Ohio Diversity Council en 2013.

"Karen apporte une excellente contribution au conseil d'administration de Cintas. Elle comprend notre entreprise et a été un employé-partenaire de confiance pendant de nombreuses années", a déclaré Scott Farmer, président du conseil et CEO de Cintas. "Je suis convaincu que Karen aura un impact significatif sur Cintas dans cette nouvelle fonction. Je suis heureux de l'accueillir au sein de notre conseil d'administration et enthousiaste à l'idée de travailler à nouveau avec elle."

A propos de Cintas Corporation :

Cintas Corporation aide plus d'un million d'entreprises de tous types et de toutes tailles à faire en sorte que Ready™ ouvre ses portes avec confiance chaque jour en fournissant une large gamme de produits et de services qui améliorent l'image de nos clients et aident à garder leurs installations et leurs employés propres, sûrs et à leur meilleur aspect. Avec des produits et services tels que des uniformes, des tapis, des serpillières, des articles de toilette, des produits de premiers soins et de sécurité, des extincteurs, des tests et des cours de formation et de conformité, Cintas et son Ready for the Workday® aide ses clients à se préparer pour le travail quotidien. Cintas, dont le siège social est situé à Cincinnati, est une société du Fortune 500 cotée au Nasdaq Global Select Market sous le symbole CTAS et fait partie de l'indice Standard & Poor's 500 et du Nasdaq-100 Index.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20190701005758/fr/