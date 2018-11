Cintas : reçoit pour la onzième fois la reconnaissance d’Employeur de choix Aon au Canada

La 20e étude annuelle identifie les meilleurs employeurs au Canada en matière d’excellence du milieu de travail

Cintas Corporation (NASDAQ : CTAS) est l’un des meilleurs employeurs au pays selon l’étude d’Aon 2019 sur les Employeurs de choix au Canada, publiée le 8 novembre. C’est la onzième année que Cintas reçoit ce titre de leader en excellence du milieu de travail.

« Nous sommes ravis de recevoir cet immense honneur pour la onzième fois, » a déclaré James Dawe, vice-président de Cintas Canada. « Nos employés-partenaires sont un élément essentiel à notre succès et nous avons veillé à établir une culture qui nous permet de travailler ensemble à tous les niveaux de la société dans le but de surpasser les attentes de nos clients. »

Cintas fait partie d’un groupe éminent de 29 grandes entreprises (comptant plus de 400 employés) et 19 PME (comptant de 50 à 399 employés) qui ont obtenu une reconnaissance suite à l’étude d’Aon de cette année.

« Avoir des effectifs dont le niveau de mobilisation est très élevé est plus important que jamais, » affirme Todd Mathers, partenaire et leader en pratique d'acquisition de talents au Canada chez Aon. « Les organisations font face à des bouleversements sans précédent forçant plusieurs d'entre elles à modifier rapidement et de façon efficace la nature des emplois offerts ainsi que leurs façons de procéder. S’accomplir de cette tâche correctement est essentiel pour maintenir et améliorer l'expérience de l’utilisateur final, et du même coup, la performance de l’entreprise. Nos recherches démontrent sans équivoque que la mobilisation de la main-d'œuvre offre un avantage concurrentiel aux entreprises qui doivent gérer ces changements. Félicitations à Cintas qui a su développer une culture de la mobilisation et de l'excellence du milieu de travail. »

Pour Cintas, il est prioritaire d’investir dans le perfectionnement des carrières et d’offrir une rémunération et des avantages de santé et de bien-être compétitifs. En investissant dans ses employés-partenaires, Cintas est en mesure d’offrir constamment de nouvelles occasions d’avancement professionnel, de formation et de développement. L’ensemble de ces mesures a permis de créer une entreprise plus forte qui peut répondre aux besoins des clients actuels et futurs.

À propos de Cintas Canada, Ltée.

Cintas Canada Ltée, dont le siège est situé à Mississauga, en Ontario, est une filiale de Cintas Corporation. Cintas aide plus de 55 000 entreprises canadiennes de tous types et de toutes tailles à être prêtesMC à ouvrir chaque jour leurs portes en toute confiance en leur proposant une vaste gamme de produits et de services qui améliorent l'image de marque de nos clients, tout en aidant leurs établissements et leurs employés à maintenir une propreté, une sécurité et une apparence exemplaires. Grâce à ses produits et services, y compris les uniformes, les produits d'entretien des planchers, les fournitures de toilettes et les produits de premiers soins et de sécurité, Cintas aide ses clients à être Prêts pour la journée de travailMD. Cintas est une société publique inscrite au Nasdaq Global Select Market sous le titre CTAS et fait partie de l’indice Standard & Poor 500.

Ce qu’il faut pour être un Employeur de choix Aon

L'étude Aon des Employeurs de choix au Canada est la référence de premier plan pour évaluer la qualité et le rendement en matière d’excellence du milieu de travail à partir de normes mondiales reposant sur 20 années d’apprentissage et de pratiques exemplaires, tirés des études d’Aon réalisées à travers le monde, selon des données recueillies dans plus de 20 000 organisations réparties dans plus de 180 marchés couvrant 68 secteurs industriels, incluant plus de 241 000 employés et plus de 240 entreprises de toutes tailles au Canada. Les entreprises reconnues par cette étude ont obtenu des résultats exceptionnels auprès de leurs contreparties canadiennes pour l’engagement des employés, l’efficacité du leadership, le développement d’une culture de performance et la mise à profit de la force de la marque de leur employeur.

