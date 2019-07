Cisco Systems : Au contact de seuils importants 23/07/2019 | 15:14 achat En cours

Cours d'entrée : 58.06$ | Objectif : 61.4$ | Stop : 56.6$ | Potentiel : 5.75% La valeur Cisco Systems est en phase d'approche d'une résistance importante. La configuration du titre suggère la rupture de ce seuil pivot.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 61.4 $. Graphique CISCO SYSTEMS Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

La société présente une situation fondamentale intéressante dans une optique d'investissement à court terme.

Points forts Les marges dégagées par la société sont parmi les plus élevées de la cote. L'activité exercée par l'entreprise est particulièrement rentable.

La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.

La visibilité liée à l'activité du groupe apparaît relativement bonne compte tenu des écarts réduits des différentes estimations des analystes.

Généralement, la société publie au-dessus du consensus des analystes avec des taux de surprise globalement positifs.

Les analystes ont soutenu l'évolution positive des activités du groupe en réajustant à la hausse de manière conséquente leurs prévisions de bénéfice net par action.

Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.

La tendance en données hebdomadaires ressort positive au-dessus de la zone de soutien des 47.87 USD.

Points faibles L'action évolue à proximité d'une résistance long terme en données hebdomadaires, située vers 57.95 USD. En-dessous de ce niveau, le potentiel pourrait s'avérer limité.

Techniquement, les cours s'approchent actuellement d'une forte résistance moyen terme, située vers 58.05 USD.

Avec une valeur d’entreprise estimée à 4.56 fois le chiffre d’affaires pour l'exercice en cours, la société apparaît assez fortement valorisée. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Communications et réseaux - NCA Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. CISCO SYSTEMS 33.19% 247 127 FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET.. 5.69% 35 329 ERICSSON AB 7.75% 29 198 NOKIA OYJ -8.92% 28 798 MOTOROLA SOLUTIONS 47.76% 28 011 ARISTA NETWORKS 36.38% 22 018 ZTE CORPORATION --.--% 17 787 CIENA CORPORATION 26.98% 6 678 VIASAT, INC. 37.90% 5 023 FIBERHOME TELECOMMUNICATION.. -6.85% 4 418 LUMENTUM HOLDINGS INC 29.83% 4 167

David Meurisse Suivre David Meurisse © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Données financières (USD) CA 2019 51 893 M EBIT 2019 16 609 M Résultat net 2019 12 630 M Trésorerie 2019 10 269 M Rendement 2019 2,36% PER 2019 20,2x PER 2020 18,7x VE / CA2019 4,56x VE / CA2020 4,33x Capitalisation 247 Mrd Prochain événement sur CISCO SYSTEMS 14/08/19 Année 2019 Présentation des résultats Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 28 Objectif de cours Moyen 58,76 $ Dernier Cours de Cloture 57,71 $ Ecart / Objectif Haut 12,6% Ecart / Objectif Moyen 1,82% Ecart / Objectif Bas -13,4% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Charles H. Robbins Chairman & Chief Executive Officer Tiang Yew Tan Senior Vice President-Operations & Digital Kelly A. Kramer Chief Financial Officer & Executive Vice President Guillermo Diaz Chief Information Officer & Senior Vice President Roderick C. McGeary Independent Director