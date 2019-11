CISCO : UBS réduit la valorisation

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

UBS a abaissé son objectif de cours de 58 dollars à 54 dollars et confirmé sa recommandation d’Achat sur Cisco après l’annonce des résultats trimestriels. Selon le bureau d’études, le thème principal de cette publication est l’aggravation des vents macroéconomiques contraires au niveau des divisons PME et grandes entreprises, qui représentent environ 80% du chiffre d'affaires de Cisco. Si la prévision de revenus au deuxième trimestre est inférieure à ses attentes, il a aussi été surpris par l’estimation d’une baisse attendue de 10% des dépenses opérationnelles sur cette période." Nous pensons que Cisco gère raisonnablement bien son bénéfice par action dans un environnement difficile ", explique le broker.Ce dernier souligne aussi que la marge opérationnelle de 33,6% au premier trimestre est la plus élevée depuis des décennies grâce à une contribution plus importante des logiciels et une baisse des coûts des composants.