CISCO : les prévisions ressortent sous les attentes

Cisco a publié mercredi soir des résultats supérieurs aux attentes, accompagnés de perspectives décevantes pour le deuxième trimestre consécutif. En conséquence, l’action du spécialiste des équipements de réseaux est attendue en repli à Wall Street. Au premier trimestre, clos fin octobre de l’exercice fiscal 2020, le bénéfice net a chuté de 18% à 2,9 milliards de dollars, soit 68 cents par action. En données ajustées, le bénéfice par action ressort à 84 cents, dépassant le consensus FactSet (81 cents).Pour sa part, le chiffre d'affaires de Cisco s'est établi à 13,2 milliards, en hausse de 1% sur un an. Le marché visait 13,08 milliards de dollars." Tout le trimestre a été pire que ce à quoi nous nous attendions au début. Et c'était assez généralisé ", a déclaré le PDG, Chuck Robbins.Cisco a déçu les investisseurs concernant ses prévisions pour le deuxième trimestre. L'américain vise un bénéfice par action ajusté compris entre 75 et 77 cents (consensus : 79 cents) et un chiffre d'affaires en repli de 3% à 5%. Wall Street anticipait une progression de 2,4% des revenus.