CISCO : ses perspectives prudentes jettent un froid

Cisco a publié mercredi soir des résultats légèrement supérieurs aux attentes au titre de son quatrième trimestre fiscal 2019 (clos fin juillet), mais dévoilé des perspectives décevantes pour son premier trimestre fiscal 2020. Ainsi, le spécialiste des équipements de réseaux a publié un bénéfice net de 2,2 milliards de dollars au quatrième trimestre, ou 51 cents par action, à comparer avec un bénéfice net de 3,8 milliards de dollars, ou 81 cents par action, un an plus tôt. En données ajustées, le bénéfice par action ressort à 83 cents, dépassant le consensus FactSet (81 cents).Pour sa part, le chiffre d'affaires de Cisco s'est établi à 13,4 milliards de dollars au quatrième trimestre fiscal 2019, en hausse de 6% sur un an. Il ressort conforme aux prévisions du marché.Toutefois, Cisco a déçu les investisseurs concernant le premier trimestre de son exercice en cours. L'américain vise un bénéfice par action ajusté compris entre 80 et 82 cents (consensus : 83 cents) et un chiffre d'affaires en croissance de 0 à 2% (consensus : +2,5%).Le titre est attendu en fort repli à l'ouverture des marchés américains.