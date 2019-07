Cisco : achète son fournisseur Acacia pour 2,6 Mds$

09/07/2019 | 16:28

Cisco annonce l'acquisition de son fournisseur Acacia Communications pour environ 2,6 milliards de dollars. Cette opération permet à Cisco de renforcer son portefeuille de commutateurs, routeurs et réseaux optiques.



Selon les termes de cet accord, la société basée à San José, en Californie, a accepté d'acquérir Acacia pour 70 dollars par action en espèces. Les actions Acacia se négociaient à 48,1 dollars à la clôture d'hier.



Acacia fabrique des modules de traitement de signaux numériques, des circuits intégrés photoniques et des émetteurs-récepteurs destinés aux produits de mise en réseau et aux centres de données.



'Avec l'explosion de la bande passante à l'ère du multi-cloud, les technologies d'interconnexion optique deviennent de plus en plus stratégiques', a déclaré Cisco dans un communiqué.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.